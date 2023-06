Biuro nieruchomości Metrohouse w Elblągu to znane i zaufane miejsce dla klientów poszukujących idealnego domu czy mieszkania. Każdego dnia pośrednicy Metrohouse w Elblągu oferują szeroki wachlarz nieruchomości, jednocześnie dając możliwość wyboru finansowania nieruchomości w postaci kredytu hipotecznego. Zarówno zakup i kredyt można zorganizować w jednym biurze Metrohouse. Obecnie wszystkie oczy skupiają się na „Bezpiecznym Kredycie 2 procent”. To doskonała szansa dla osób, które wcześniej nie posiadały nieruchomości. Już lada chwila, bo już od 1. lipca br. dostaną oni możliwość zaciągnięcia preferencyjnie oprocentowanego kredytu.

Eksperci finansowi współpracujący z Metrohouse już wkrótce zaoferują pomoc w uzyskaniu „Bezpiecznego kredytu 2 procent” na zakup mieszkania lub domu. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła zmiany w rekomendacji S związane z wejściem na rynek rządowego "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Zmiana oznacza istotne zwiększenie zdolności kredytowej osób kwalifikujących się do programu, która może być znacząco wyższa niż w przypadku standardowej oferty banków. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli spełniasz warunki programu, może okazać się, że będziesz mógł pozwolić sobie na zakup droższej nieruchomości (np. wyższym standardzie) niż w przypadku klasycznej oferty kredytowej.

Jakie są zasady uzyskania "Bezpiecznego kredytu 2 procent?"

Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Maksymalna wysokość kredytu, który może uzyskać jedna osoba, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców z dzieckiem maksymalna kwota kredytu to 600 tys. zł

W programie nie obowiązuje limit cen za 1 m2 mieszkania.

Dopłaty będą obowiązywały przez 10 lat.

Wnioski o "Bezpieczny Kredyt 2 proc." z dopłatą państwa, będzie można składać już od 3 lipca tego roku.

Co jeszcze jest ważne przy staraniu się o "Bezpieczny kredyt 2 proc."?

Program będzie można łączyć z programem „kredyt bez wkładu własnego”, ale dla osób chcących kupić nieruchomość z wkładem wprowadzono maksymalną kwotę wkładu własnego. Przy "Bezpiecznym kredycie 2 proc." to 200 000 zł, czyli łączna wartość nieruchomości, którą będzie można kupić to 700 000 zł dla singli i 800 000 zł dla rodziny,

Wkład własny do kredytu nie jest wymagany, można połączyć kredyt dla młodych z innym programem rządowym „Kredyt bez wkładu własnego”. Wkład własny nie powinien pochodzić z innego kredytu.

Przeznaczenie kredytu: na zakup lokalu mieszkalnego lub domu, albo na budowę domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej (nie ma limitów cen za 1 m2, a nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego), na zakup lokalu mieszkalnego lub domu, albo na budowę domu jednorodzinnego, zakup działki budowlanej (nie ma limitów cen za 1 m2, a nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego). Jeśli rozpoczęliśmy już budowę domu jednorodzinnego to maksymalna kwota kredytu to 150 tys. zł dla małżeństw i 100 tys. zł dla singla

Zasady spłaty kredytu: przez pierwsze 10 lat kredytobiorca ma spłacać zobowiązanie według oprocentowania 2 procent (plus marża banku) w ratach malejących, a po tym czasie według standardowego oprocentowania i w ratach równych, przez pierwsze 10 lat kredytobiorca ma spłacać kredyt w ratach malejących, których wysokość wynikać będzie ze stałego oprocentowania 2 procent plus marża banku. Po tym okresie obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe a spłata kredytu będzie w ratach równych.

Kredyt może być udzielony osobom posiadającym zdolność kredytową na zakup lub budowę pierwszej nieruchomości. Wyjątek stanowi dziedziczenie nie więcej niż 50 procent udziałów w nieruchomości, przy czym nieruchomość ta nie może służyć celom mieszkaniowym tzn. kredytobiorca nie może zamieszkiwać tej nieruchomości.

Program "Bezpieczny kredyt 2 procent" będzie można wykorzystać zarówno na zakup mieszkania z rynku pierwotnego czy wtórnego, jak i na budowę domu jednorodzinnego. W przypadku budowy jako wkład własny może posłużyć grunt pod zabudowę

Warunkiem uzyskania "Bezpiecznego kredytu 2 proc." jest po pierwsze posiadanie zdolności kredytowej. Drugim warunkiem do uzyskania kredytu jest konieczność wprowadzenia się kredytobiorcy do zakupionego mieszkania w ciągu roku od uzyskania kredytu oraz mieszkanie w nim przez okres 10 lat od zaciągnięcia kredytu. Nie wolno także w tym czasie kupić innego mieszkania.

---- materiał promocyjny ----