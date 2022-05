 Ruszyła rekrutacja na bezpłatne studia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu

4 instytuty, 14 kierunków studiów, 25 specjalności na bezpłatnych studiach inżynierskich, licencjackich i magisterskich – jest z czego wybierać!

Praktyczne studia = najlepsza praca

Wybór właściwego kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Potraktujmy ją jako inwestycję, która w przyszłości zaprocentuje dobrze płatną pracą. W Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (wcześniej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu) od ponad 20 lat dążymy do tego, aby oferowane kierunki studiów i specjalności były dostosowane do stale zmieniającego się rynku pracy.

Właśnie dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla Ciebie wiele nowości. W naszej ofercie pojawi się kierunek studiów - Kosmetologia* oraz nowe specjalności, takie jak Resocjalizacja nieletnich w ramach Pedagogiki, czy też Administracja publiczna i zapobieganie patologiom społecznym na kierunku Administracja.

Jednak to nie wszystko! Niezmiennie oferujemy kierunki, które od wielu lat plasują się w czołówce najczęściej wybieranych studiów w Polsce. Informatyka, Filologia Angielska, Budownictwo oraz Ekonomia z nową specjalnością - Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw są pewniakami, które zapewnią Ci dobrą pracę w przyszłości.

W ANS w Elblągu skupiamy się na praktyczności studiowania. O praktycznym wymiarze studiów w naszej Uczelni świadczą wielomiesięczne praktyki zawodowe w najlepszych firmach i instytucjach oraz wykładowcy praktycy dbający o to, aby z zajęć wynieść nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również przydatne umiejętności.

Wszystko to sprawia, że absolwenci Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu postrzegani są jako świetnie wykwalifikowani specjaliści, którzy mają znacznie większe szanse na znalezienie posady w wymarzonym zawodzie.

ANS w Elblągu – przyjazna studentom

Oferujemy bogaty program stypendialny, dzięki któremu student ANS w Elblągu może otrzymywać nawet 2610 zł/m-c. Studiując u nas i korzystając z systemu stypendialnego możesz obniżyć lub nawet całkowicie pokryć koszty związane z nauką. Ponadto jeżeli chcesz pracować i studiować, to w ANS w Elblągu dajemy Ci możliwość skorzystania ze studiów zaocznych lub bezpłatnych studiów popołudniowych.

Wiemy, że studiowanie to nie tylko nauka i dlatego w ANS w Elblągu masz szansę rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Zapisz się do Akademickiego Związku Sportowego, jednego z wielu kół naukowych, czy też drużyny e-sportowej.

Nie zwlekaj! Rejestracja elektroniczna kandydatów na rok akademicki 2022/2023 już się rozpoczęła!

Pełna oferta kierunków studiów Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej https://ans-elblag.pl/rekrutacja

Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu

ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

www.ans-elblag.pl

Biuro Informacji Rekrutacyjnej

tel. 55 629 05 54

e-mail: rekrutacja@ans-elblag.pl

* kierunek oczekuje na akceptację MEiN