Ryba w lesie? Restauracja Myśliwska zaprasza

Zgłodnieliście po wyprawach po szlakach Bażantarni? A może wolicie po prostu miło spędzić czas w lesie, zajadając różnego rodzaju smakołyki? Wpadajcie do smażalni przy Restauracji Myśliwska! Zapraszamy od wtorku do niedzieli od godz. 12 do 20. Zobacz zdjęcia.

Restauracja Myśliwska otworzyła sezon kulinarny w samym sercu Bażantarni. Przed tym kultowym miejscem, znanym zapewne każdemu mieszkańcowi Elbląga, pojawił się restauracyjny ogródek z parasolami wraz grillem i smażalnią, która serwuje m.in. smaczne ryby ze świeżymi surówkami, hamburgery i karkówkę. Wielbiciele potraw z grilla znajdą tu także elbląską wersję dania fish and chips, nie brakuje również lodów, gofrów i świeżego zimnego piwa. Grill&Smażalnia Restauracji Myśliwska to doskonała propozycja na zakończenie krótkich i długich wypraw pieszych, kijkowych czy rowerowych po szlakach Bażantarni, a także świetny pomysł na początek dnia w – jak mawiał klasyk – „okolicznościach przyrody, niepowtarzalnych”. Zapraszamy od wtorku do niedzieli od godz. 12 do 20. To jedyne miejsce w Elblągu, gdzie rybę zjesz w lesie! Pozostaje tylko pytanie: sandacz, dorsz czy okoń? Restauracja Myśliwska e-mail: eventy@restauracjamysliwska.pl tel. 887 388 377 --- artykuł promocyjny ---

.