Ściąga portElu. Obozy i półkolonie 2025

Wakacje 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Jak zapewnić swoim pociechom niezapomniany wypoczynek? Jak co roku przygotowaliśmy Ściągę z ciekawymi pomysłami na spędzenie przez dzieci i młodzież kreatywnych i ciekawych wakacji.

Zapraszamy dzieci w wieku 5-11 lat na Świetlicę Letnią w okresie wakacyjnym

Terminy:

14-18.07

21-25.07

28.07-01.08

04-08.08

18-22.08

W każdym tygodniu znajdzie się z pewnością kilka z poniższych atrakcji:

Majaland

Vitalis - przejażdżki konne, karmienie zwierząt, ognisko

Basen Dolinka - ciekawe czy załapiemy się na otwarcie basenu zewnętrznego

rozrywka w Activity Park

pizza i lody na starówce, kręgle, plac zabaw, wyjście do kina, zajęcia plastyczne, zajęcia integracyjne i taneczne

konkursy z nagrodami - między innymi Mam Talent

Zapewniamy fachową opiekę już od 7 rano, ubezpieczenie, domowe obiady w restauracji Sportowa, przejazdy i udział w atrakcjach, świetną zabawę. U nas nie ma nudy! Zapisy pod nr telefonu: 606 716 626. Koszt: 790 zł - 5 dni lub 200 zł - jeden wybrany dzień. RABAT- 40 zł za osobę dla rodzeństw.

Fan Robot zaprasza dzieci w wieku 7-11 lat na odjazdowe półkolonie z robotami, minecraftem, programowaniem, majsterkowaniem i eksperymentami. Podczas półkolonii w FanRobot Twoje dziecko zdobędzie nowe umiejętności i rozwinie swoje zainteresowania. U nas nauczy się podstaw programowania z wykorzystaniem różnych narzędzi, zbuduje roboty z klocków lego i nie tylko, zrealizuje dowolny projekt w technice 3D, poćwiczy angielski z robotem EMYS.

Zostanie młodym naukowcem obserwując świat pod mikroskopem, czy tworząc własne układy elektroniczne. Przygotuje też magnesy z koralików HAMA oraz na ploterze UV według własnego projektu, pomajsterkuje z użyciem prawdziwych narzędzi w warsztacie KnockKnock i wiele więcej. W programie mamy też wycieczki do Parku Piekarczyka, laserowy paintball, basen i kręgle. Aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa i dobrej zabawy posiadamy tylko 15 miejsc w każdym terminie.

Terminy półkolonii:

Termin I: 30.06 - 04.07.2025

Termin II: 28.07 - 01.08.2025

Termin III: 18 - 22.08.2025

Termin IV: 25 - 29.08.2025

Jesteśmy na Starym Mieście przy ul. Bednarskiej 15A. Po wakacjach zapraszamy na regularne warsztaty do FanRobot. Do wyboru mamy kursy robotyki, matematyki w minecraft, warsztaty młodego programisty, kursy programowania w świecie minecrafta, python dla nastolatków, warsztaty multimedialne oraz majsterkowanie. Zapraszamy też na niesamowite urodziny.

Więcej informacji na naszej stronie: www.fanrobot.pl/polkolonie oraz pod numerem telefonu: 517 03 02 02 i naszym profilu na Facebooku.

Naucz się grać w squasha, tenisa i padla a dodatkowo korzystaj codziennie z innej atrakcji.

W programie półkolonii m.in:

codziennie zajęcia tenisa, squasha oraz ogólnorozwojowe treningi,

wyjście do kina, kręgielnia, trampoliny, ścianka wspinaczkowa,

Park Piekarczyka

zajęcia kreatywne (plastyczne, artystyczno-taneczne, warsztaty Lego, akrobatyka)

nauka gry w padla

konkursy/mini turnieje z nagrodami

UWAGA atrakcje mogą się różnić w zależności od wybranego turnusu.

Terminy

07.07- 11.07.2025

14.07- 18.07.2025

4.08 – 08.08.2025

25.08 -29.08.2025

Turnus obejmuje 5 dni roboczych (740 zł za turnus) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 15:30. W cenie półkolonii wyżywienie (drugie śniadanie plus obiad) oraz ubezpieczenie. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-12 lat. Zapisy oraz szczegółowe informacje pod numerem: 669-910-506. Odwiedź nasz profil na Facebooku.

Oferujemy półkolonie letnie dla dzieci, które uwielbiają aktywnie spędzać czas, dla wszystkich kreatywnych i lubiących przygody. Nasze półkolonie letnie organizowane będą w jednotygodniowych turnusach od poniedziałku do piątku w godz. 07-16.

Terminy:

I turnus 07.07-11.07.2025,

II turnus 14.07-18.07.2025,

III turnus 28.07-01.08.2025,

IV turnus 04.08-08.08.2025.

Półkolonie letnie będą realizowane w grupach zgodnie z wytycznymi dla dzieci w wieku szkolnym 6-12 lat.

Nasze tygodniowe turnusy przewidują:

wycieczka do Adventure Park Kolibki, podczas całodziennego pobytu dzieci przeżyją wspaniałą przygodę podczas różnych gier terenowych.

wyjście do RPR Nowa Holandia: całodzienny pobyt, zabawy i atrakcje: trampoliny (skupisko 8 trampolin), poducha do skakania, park liniowy, zjeżdżalnia lew,

wyjście na tor kartingowy Kormoran na parkingu w CH Ogrody, każdy uczestnik odbędzie przejazd gokartem z silnikiem Hondy. Pętla toru ma 220 metrów długości i 10 zakrętów. Młodsze dzieci będą jeździły w gokarcie Twin z opiekunem,

wyjście do Bażantarni - dla aktywnych gry (piłka nożna) i zabawy ruchowe, dla mniej aktywnych "kocing",

filmowe emocje - wyjście do Cinema City na seans filmowy z popcornem i napojem,

wyjście na boisko sportowe lub halę sportową - gry i zabawy sportowe, mecz piłki nożnej, koszykówka

warsztaty artystyczne - inspirujący świat z koralikami HAMA, każdy stworzy swój własny projekt obrazka, podkładki

warsztaty plastyczne: malowanie farbami i świat kolorowej kredy, zabawy edukacyjne - gry planszowe, wyjście na pizzę, wyjście na lody, gry i zabawy z wodą - paintball wodny.

zabawy zdalnie sterowanymi modelami samochodów Audi i BMW - steruj tymi wyjątkowymi modelami za pomocą bezprzewodowych kierowców. Poczujecie moc sportowych emocji!

dzieci będą korzystały z toru Carrera Digital 124 o długości 9,3 m z samochodami Audi R8 LMS GT3 i BMW M4 GT3, który zawiera proste, zakręty, prostą do wyprzedzania, podwójny wiadukt, pobocza.

zabawy z konsolą Nintendo Switch,

zabawy z konsolą Microsoft XBox One Kinect - rozwijanie zdolności psycho-ruchowych dzieci, wyścigi samochodowe z kierownicami w fotelach PLAYSEAT® EVO BLACK ActiFit™

"Showe time”- każdy będzie mógł zaprezentować swój talent lub pasję czy hobby. Zabawa przy muzyce.

Zazumi

ul. Armii Krajowej 7-8, II p, Elbląg

tel. 55 621 29 28 tel. kom. 796 212 922

email: elblag@zazumi.pl

www.zazumi.pl

Będą to kolejne wspaniałe tygodnie spędzania czasu w stajni i wokół koni, każdego roku zaszczepiamy ‘końskiego bakcyla’ nowym przyszłym jeźdźcom, jeśli jednak ktoś chce sprawdzić jazdy na Naszych rumakach także zapraszamy. Dostosujemy się do umiejętności jeździeckich Waszych dzieci. Jako ośrodek certyfikowany PZj stawiamy na bezpieczeństwo, rzetelność i fachowość Naszych usług dla każdego. Aby zarezerwować miejsce w wybranym terminie należy wysłać do Nas maila z potwierdzeniem zapłaty zadatku w wysokości 350zł/os oraz od razu KARTA POŁKOLONII (do pobrania w zakładce). Dla osób rezerwujących 3 i więcej terminów dla jednego dziecka upust 50zł od każdego terminu.

Tutaj sprawdzisz informację o turnusach i cenach.

Zapisy i kontakt tylko mailem: FKZ@ELBLAG.COM.PL

Elbląska Szkółka Piłkarska zaprasza na letni wypoczynek.

W naszej ofercie mamy:

doświadczoną i wykwalifikowaną opiekę kadry wychowawczej oraz trenerskiej,

zespołowe i indywidualne treningi piłki nożnej, gry i zabawy, indywidualne i zespołowe w kompleksie boisk w Gronowie Górnym (koszykówka, piłkarzyki, piłkarski dart, siatkówka, tenis,),

wodę do picia, obiad oraz napój,

wyjście do Kina Światowid,

wyjście do Muzeum Gier Komputerowych, ARCADE MUSEUM CLASSICS,

Activity Park (gimnastyka i trampoliny),

codziennie basen Dolinka,

"NORTH-EAST SURVIVAL" zajęcia rekreacyjno-ruchowe z elementami surwiwalu w Sierpinie koło Elbląga

Terminy tegorocznych turnusów:

I turnus: 30.06. - 04.07.2025r.

II turnus: 07.06. - 11.06.2025r.

III turnus 14.07. - 18.07.2025r.

IV turnus 21.07. - 25.07.2025r.

V turnus 28.07. - 01.08.2025r.

VI turnus 04.08. - 08.08.2025r.

VII turnus 11.08. - 14.08.2025r.

Koszt uczestnictwa 600 zł. Liczba miejsc w turnusie ograniczona do 20 osób: jeszcze mamy wolne miejsca na wszystkie turnusy. Klub wystawia na prośbę rodzica (opiekuna) zaświadczenie do zakładu pracy o dofinansowanie obozu, kolonii, półkolonii. Rodziców i opiekunów prosimy o pobranie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku i wypełnioną dostarczyć ją do organizatora półkolonii.

Kontakt: trener Jacek Florek, tel. 512 649 231



Coolonie z KS Orzeł Elbląg mają idealną propozycję dla Twojego dziecka. Dołącz do naszych półkolonii letnich z nauką jazdy na rolkach. To aktywny, bezpieczny i pełen frajdy sposób na spędzenie wakacji w mieście. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Niech Wasze dziecko przeżyje niezapomniane chwile na rolkach tego lata.

W programie m.in.:

codzienna nauka i doskonalenie jazdy na rolkach,

basen,

kino,

kreatywne warsztaty,

wyjazd do filmowego parku rozrywki Gorilla w Gdyni.

Termin: 30 czerwca - 4 lipca „Rolkowo. Odlotowo”. Cena 750 zł. Cena zawiera pełne wyżywienie (II śniadanie, dwudaniowy obiad, owoce, woda) oraz wykwalifikowaną kadrę, 100 proc. zabawy połączonej z nauką jazdy, ubezpieczenie NNW, opiekę nad dziećmi w godz. 7-16.

Kontakt i zapisy:

tel. 503-894-151

www.coolonie.pl/

Facebook

Montessori

Zapraszamy młodych odkrywców do wspólnej przygody w pełnej szacunku i ciepła atmosferze. U nas: zero kar i nagród, za to 100 procent wsparcia!

W programie między innymi:

wycieczki

warsztaty: kulinarne, muzyczne, taneczne, emocji

kino, gry terenowe, pikniki i ognisko

codzienny kontakt z naturą i arteterapią

opieka 7:00–17:00, zdrowe jedzenie z własnej kuchni, moc atrakcji

Turnusy:

I: 30 czerwca – 4 lipca

II: 7– 11 lipca

III: 14 –18 lipca

IV: 21- 25 lipca

Cena: 500zł

Dlaczego my? Podążamy za dzieckiem, z szacunkiem, dając emocjonalne bezpieczeństwo i będąc dostępnymi.

Podążamy za dzieckiem, z szacunkiem, dając emocjonalne bezpieczeństwo i będąc dostępnymi. Wiek uczestników 6–12 lat

6–12 lat Lokalizacja – Półkolonie odbywają się w naszej szkole przy ul. Niepodległości w Elblągu.

– Półkolonie odbywają się w naszej szkole przy ul. Niepodległości w Elblągu. Kontakt i sposób zapisu – 575805015 lub montessorielblag@gmail.com

– 575805015 lub montessorielblag@gmail.com Wykwalifikowana kadr a

Goście specjalni

Tworzymy przestrzeń, w której każde dziecko może rozwijać swoje pasje i czuć się ważne.

Cena zawiera: śniadanie, obiad + nielimitowane owoce, wodę do picia, ubezpieczenie NNW, opiekę w godz. 7:00–17:00, wyjścia, instruktorów wycieczki.

