SEO - Pozycjonowanie stron www - czym jest, jak działa pozycjonowanie, co daje, jaka jest cena?

Im lepsza pozycja strony w wyszukiwarce, tym większa szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej i zyskanie statusu lidera w branży. Skuteczne pozycjonowanie stron w Internecie stanowi dziś jeden z najważniejszych elementów strategii reklamowej każdej firmy, zwłaszcza że ostatni czas pandemiczny jasno pokazał nam, jak wielki potencjał drzemie w wirtualnym świecie. Dowiedz się, na czym polega pozycjonowanie stron w wyszukiwarce, jak działa SEO, jakie efekty przynosi i ile kosztuje pozycjonowanie strony firmowej lub sklepu internetowego. Sprawdź, czym powinna wyróżniać się firma pozycjonująca strony internetowe.

Pozycjonowanie stron SEO - co to takiego?

Pozycjonowanie stron w Internecie (ang. SEO - Search Engine Optimization) to proces zmierzający do uzyskania wysokich pozycji witryny w naturalnych wynikach wyszukiwania. Wielu osobom pozycjonowanie w wyszukiwarkach kojarzy się przede wszystkim ze zdobywaniem możliwie dużej ilości linków prowadzących do witryny - taki obraz pozycjonowania stron od dawna jest już jednak przeszłością. Pozycje w Google i innych wyszukiwarkach ustalane są automatycznie przez algorytmy, ilość linków jest jednak tylko jednym z setek czynników, które na nie wpływają. Równie ważne są jakość zdobywanych linków, nasycenie treści podstron słowami kluczowymi, jakość tekstów, optymalizacja techniczna strony oraz zachowanie użytkowników w witrynie. Pozycjonowanie stron internetowych jest więc bardzo złożonym zadaniem, wymagającym szerokiej wiedzy eksperckiej o funkcjonowaniu algorytmu Google, technologiach internetowych i zachowaniu użytkowników wyszukiwarki.

Największe znaczenie ma pozycjonowanie stron w wyszukiwarce Google - inne wyszukiwarki, takie jak Bing, są na rynku polskim marginalne. Pozycjonowanie w Internecie nie ogranicza się jednak do organicznych wyników wyszukiwania (do osiągnięcia wysokich miejsc w pierwszej dziesiątce wyników w Google). W wielu sektorach rynkowych szybkie, korzystne i tanie jest np. pozycjonowanie na mapach Google, w wyszukiwarce grafik Google i w serwisie YouTube.

Pozycjonowanie stron w Google uzupełnia SEM (Search Engine Marketing), czyli wszystkie inne działania marketingowe w Internecie. Największe znaczenie ma w nim promocja strony w Google za pomocą Google Ads, a więc reklam, które pojawiają się wysoko w wynikach wyszukiwania.

Skuteczne pozycjonowanie stron www - jak działa?

Pozycjonowanie stron internetowych w Google opiera się na wielu działaniach, realizowanych w obrębie witryny oraz poza nią. Działania te opisujemy szerzej poniżej.

SEO on-page. Pozycjonowanie stron a jakość treści i zachowanie użytkowników

Działania realizowane w obrębie witryny to pozycjonowanie on-page (pozycjonowanie on-site). Obejmują one optymalizację treści i optymalizację kodu strony (SEO techniczne). Treść strony i nawigacja w witrynie powinny być przyjazne tak dla algorytmów, robotów Google, jak i dla jej ludzkich użytkowników. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wiele czynników rankingowych wiąże się właśnie z zachowaniem użytkowników - ich znaczenie stale przy tym wzrasta. Rozpoznawanie zachowania użytkowników to przyszłość SEO - już teraz jest ono jednym z głównych elementów, które wpływają na pozycjonowanie witryny w wyszukiwarkach.

Umieszczanie słów kluczowych w treści wskazuje algorytmom Google to, czego dotyczy strona. Słowa kluczowe, czyli frazy, padają w zapytaniach, które użytkownicy wpisują w wyszukiwarce Google. Oczywiste jest więc, że podstrona, która w zamierzeniu ma wysoko rankingować na określone zapytania, musi zawierać wiele takich fraz. Możliwe jest jednak także tzw. przeoptymalizowanie strony - zbyt duża ilość fraz, które algorytm może uznać za "spamowanie" słowami kluczowymi. Nadmiar nienaturalnych fraz wywiera też zazwyczaj złe wrażenie na użytkownikach. Publikacja wartościowych treści jest zawsze pewnym kompromisem między potrzebami użytkowników witryny a nasyceniem tekstu słowami kluczowymi na potrzeby algorytmów Google.

Konieczny jest przy tym staranny, planowy dobór popularnych fraz - keyword research. Badanie popularności fraz prowadzi agencja SEO za pomocą specjalistycznych narzędzi analitycznych. Pozwalają one także określić konkurencję rynkową dla poszczególnych słów kluczowych. Nie wszystkie popularne słowa kluczowe, przynoszące duży wzrost ruchu na stronie, wiążą się jednocześnie z dobrym współczynnikiem konwersji. Oznacza to, że istnieją popularne frazy, z którymi nie wiąże się jednak wyraźny wzrost liczby klientów dokonujących zakupu w sklepie internetowym. Obserwacja tego, które frazy wiążą się z wysokim współczynnikiem konwersji, wymaga stałej i ścisłej współpracy między agencją SEO a jej klientami. Współczynnik konwersji zależy nie tylko od branży, ale także od indywidualnych uwarunkowań strony www sklepu i oferowanych w nim produktów.

Frazy kluczowe powinny zawierać nie tylko same teksty, ale również inne elementy witryny. Istotne jest zwłaszcza to, by zawierały je nagłówki H1-H6. Najważniejszy jest nagłówek H1, stanowiący zazwyczaj tytuł tekstu (należy przy tym unikać stosowania wielu nagłówków H1 na stronie). Frazy muszą zawierać również elementy metaopisu (tytuł strony - title i opis strony - description) oraz przyjazne adresy URL. Nie zawsze właściwe jest przy tym umieszczenie najważniejszej frazy kluczowej w nazwie domeny - pomimo że jest to ważny czynnik rankingowy w Google. Łatwe do zapamiętania, przyjazne adresy URL w wielu przypadkach lepiej wiązać z niestanowiącym frazy brandem. Zależy to jednak od konkretnej branży i wymaga konsultacji z agencją SEO.

Dobra optymalizacja stron internetowych, opierająca się na treściach wysokiej jakości, to nie tylko bezpośredni wpływ na pozycje w Google. Wpływa ona również na wyniki sprzedażowe i content marketing. Regularne dostarczanie klientom atrakcyjnych, przydatnych informacji budzi w nich zaufanie, co zwiększa konwersje (np. ilość zakupów w sklepie). Przyczynia się również do utrzymania klientów. Poprawne pozycjonowanie stron off-site to nie tylko wysokie pozycje w Google, ale także więź między klientem a właścicielem strony internetowej - tych cennych elementów nie ma w reklamie poza Internetem.

Pozycjonowanie fraz nie jest jedynym zadaniem on-site SEO. Ważne jest także wpływanie na zachowania użytkowników, w tym zwłaszcza zmniejszenie współczynnika odrzuceń. Czas przebywania na stronie oraz liczba podstron, które odwiedzi użytkownik w czasie jednej sesji, to bardzo ważne czynniki rankingowe. Służy temu np. poprawa nawigacji na stronie (zwłaszcza na urządzeniach mobilnych) oraz wzbogacenie jej o interesujące materiały graficzne. Warto też wzbogacić zamieszczone na podstronach teksty o linki wewnętrzne (które również nasyca się słowami kluczowymi).

SEO techniczne. Szybkość strony i dostosowanie witryny do urządzeń mobilnych a pozycjonowanie stron

Jednym z elementów SEO technicznego jest poprawa szybkości strony. Google mierzy ją głównie w odniesieniu do urządzeń mobilnych, posługując się danymi, których dostarcza narzędzie Lighthouse. Subiektywnie odczuwane szybkie działanie strony nie ma znaczenia dla pozycjonowania - istotne są "podstawowe wskaźniki internetowe" tego narzędzia, które należą obecnie do najważniejszych czynników rankingowych w Google.

W przeciwieństwie do innych rodzajów pozycjonowania, optymalizacja techniczna (SEO) to często działania jednorazowe, związane z poprawą kodu HTML, CSS i JavaScript. Firma SEO prowadzi ją we współpracy z projektantami stron www i programistami, posługując się wynikami audytu SEO, który zawierać powinien również pogłębione informacje o działaniu technicznym strony. Szczególnie ważna jest optymalizacja grafik, które w największym stopniu "obciążają" stronę internetową.

Obok szybkości strony, w SEO technicznym bardzo ważne jest dostosowanie strony www do urządzeń mobilnych - także jeden z najważniejszych czynników rankingowych. Oczywiście wygodna obsługa strony na telefonach komórkowych ma ogromne znaczenie także dla użytkowników. Szybka strona www na telefonach komórkowych to nie tylko wzrost pozycji w Google, ale także poprawa jakości komfortu przeglądania przez potencjalnego klienta i wynikający z niej wzrost konwersji.

SEO off-page. Pozycjonowanie stron a zdobywanie linków zewnętrznych

Działania SEO realizowane poza stroną, określane jako off-page SEO lub off-site SEO, to przede wszystkim pozyskiwanie linków do strony - link building. Bardzo istotna jest również widoczność witryny, marki i konkretnych produktów w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Do off-site SEO zalicza się też publikowanie treści poza witryną (np. guest blogging - wpisy gościnne na blogach) oraz wiele elementów content marketingu

Jeszcze kilkanaście lat temu pozycja strony w Internecie zależała głównie od samej ilości linków zewnętrznych. Obecnie link building jest trudną i wiążącą się z wieloma zagrożeniami dla pozycji w Google gałęzią SEO. Ważniejsza niż ilość linków jest ich jakość, duże znaczenie ma również ich naturalny profil i naturalny przyrost. Linki zewnętrzne należy zdobywać powoli, dopiero po kilku miesiącach pozycjonowania wskazane jest zwiększenie tempa ich przyrostu.

Naturalny profil linków wiąże się np. z właściwą proporcją linków dofollow i nofollow, proporcją linków z anchorami i bez anchorów oraz z samym prawidłowym doborem anchorów. Dobre pozycjonowanie firmy musi uwzględnić zagrożenia, które wiążą się z filtrami algorytmicznymi w Google - złe pozycjonowanie firmy wiązać może się ze znacznymi stratami finansowymi. Pospieszne (w tym zwłaszcza samodzielne) zdobywanie linków do strony oznacza długotrwałe i trudne do odwrócenia spadki pozycji.

Sposobem na wzrost ilości linków zewnętrznych jest także ich naturalny przyrost. Ciekawe strony internetowe zdobywają linki, którymi dzielą się w Internecie sami ich użytkownicy. Warto więc prowadzić np. firmowe blogi internetowe, na których zamieszczane będą rzeczywiście ciekawe i przydatne informacje. Liczyć można również na wzrost zasięgów strony dzięki jej popularyzacji w serwisach społecznościowych.

Cena pozycjonowania strony - od czego zależy?

Skuteczne pozycjonowanie w Google wymaga wielu godzin pracy całego zespołu specjalistów SEO. Wiążą się z nim także znaczne koszty, które ponosi agencja SEO. Pozycjonowanie wiąże się z zakupem i utrzymywaniem nawet setek domen internetowych, kosztami hostingu wielu stron zapleczowych oraz opłatami za linki na zewnętrznych serwisach internetowych. Należy do nich także cena pisanych przez copywriterów tekstów - tak tekstów zapleczowych z linkami (które muszą być jednak możliwie liczne), jak i artykułów specjalistycznych. W przypadku sklepów internetowych niezwykle ważne są unikalne opisy produktów i kategorii produktowych. Kosztowne są także materiały graficzne i narzędzia analityczne (oprogramowanie). Pozycjonowanie sklepu internetowego przy niskich budżetach jest więc realne ale bardzo utrudnione i długotrwałe . Firmy nawiązujące współpracę z agencjami zajmującymi się reklamą w Google, które oferują pozycjonowanie w bardzo niskich cenach muszą uzbroić się w cierpliwość i oczekiwać efektów bardziej w perspektywie lat aniżeli miesięcy.

