 Skąd bierze się wrażliwość skóry?

Wrażliwość skóry może nam towarzyszyć już od urodzenia albo pojawić się z biegiem czasu na skutek różnych czynników. Problem ten jest na tyle powszechny, że warto wiedzieć o nim więcej. W naszym artykule przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji o skórze wrażliwej. Zachęcamy do lektury!

Czym charakteryzuje się skóra wrażliwa?

Skóra wrażliwa cechuje się obniżonym progiem tolerancji na różne rodzaje bodźców. Reaguje na nie pieczeniem, nieprzyjemnym uczuciem ściągnięcia, mrowieniem, subiektywnym odczuciem ciepła i skłonnością do podrażnień. Choć dokuczliwe objawy mogą być subiektywnie odczuwalne, skóra wrażliwa często nie wykazuje zewnętrznie widocznych zmian, takich jak zaczerwienienia.

Wrażliwość może być epizodyczna, związana z określonym czynnikiem drażniącym, lub przewlekła, gdy dyskomfort utrzymuje się przez dłuższy czas lub stale.

Taki typ skóry utrudnia pielęgnację, przez co osoby ze skórą wrażliwą często poszukują pomocy dermatologa. Jest to właściwy sposób postępowania, gdyż tylko specjalista może dokładnie określić, z jakim problemem mamy do czynienia.

Jakie bodźce mogą wywołać wrażliwość skóry?

Skóra wrażliwa reaguje nadmiernie na takie bodźce, jak:

warunki atmosferyczne : zmiany temperatury, wiatr, suche lub wilgotne powietrze;

: zmiany temperatury, wiatr, suche lub wilgotne powietrze; promieniowanie UV : brak ochrony przeciwsłonecznej naraża skórę na uszkodzenia;

: brak ochrony przeciwsłonecznej naraża skórę na uszkodzenia; czynniki środowiskowe : zanieczyszczenia, smog, dym tytoniowy;

: zanieczyszczenia, smog, dym tytoniowy; stres i styl życia : brak snu, zmęczenie, dieta bogata w cukry i tłuszcze trans;

: brak snu, zmęczenie, dieta bogata w cukry i tłuszcze trans; kosmetyki : produkty z substancjami zapachowymi, alkoholami czy konserwantami mogą działać drażniąco,

: produkty z substancjami zapachowymi, alkoholami czy konserwantami mogą działać drażniąco, hormony: zmiany hormonalne związane z cyklem menstruacyjnym, ciążą czy antykoncepcją hormonalną.

Te czynniki mogą powodować nadmierną aktywację receptorów w skórze, prowadząc do odczuwania dyskomfortu i zwiększenia podatności na podrażnienia. Części z tych czynników nie sposób uniknąć (takich jak np. zanieczyszczenia powietrza czy niekorzystne warunki atmosferyczne). Dlatego też tak wiele z nas boryka się ze skórą wrażliwą.

Wrodzona wrażliwość skóry i wrażliwość nabyta - skąd się biorą?

Wrażliwa skóra może być problemem wrodzonym lub nabytym.

U osób, u których obserwuje się wrażliwość wrodzoną , problem ten wiąże się z nadreaktywnością włókien nerwowych obecnych w skórze, prowadzącą do zapalnie neurogennego. Nadreaktywność ta sprawia, że skóra zaczyna mocno reagować na bodźce, które przy normalnej skórze nie wywołują podrażnień.

Z kolei wrażliwość nabyta bierze się z narażenia na czynniki drażniące (zwłaszcza, jeżeli równocześnie działa ich wiele lub są one intensywne). Sprawiają one, że w skórze wytwarza się za dużo wolnych rodników tlenowych, odpowiedzialnych za stres oksydacyjny. Ten z kolei zaburza barierę skórną, przez co skóra staje się wrażliwa i podatna na stany zapalne.

Dlaczego warto stosować dermokosmetyki dostosowane do potrzeb skóry wrażliwej?

Dermokosmetyki do skóry wrażliwej umożliwiają jej łagodne oczyszczanie, bez wywołania podrażnień. Specjalne dobrane, delikatne, niedrażniące preparaty, których skład został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wrażliwej skóry pozwalają wzmocnić jej barierę ochronną, o którą trzeba dbać ze szczególną starannością.

W przypadku problemów pielęgnacyjnych przy skórze wrażliwej najlepiej skonsultować się z lekarzem dermatologiem i omówić ze specjalistą wszystkie nurtujące kwestie związane z występującymi objawami.