 Skaling zębów, przegląd zębów, lakierowanie - zabiegi, które pomogą zachować piękny uśmiech

Aby cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem, bardzo duże znaczenie odgrywa w tej kwestii profilaktyka. Mowa tutaj zarówno o samodzielnej trosce o uzębienie przez jego systematyczną higienę, jak i również o zabiegach, które umożliwiają zachowanie zębów w dobrej kondycji. Wizyty u stomatologa nie muszą bowiem kojarzyć się wyłącznie z leczeniem kanałowym i usuwaniem skutków próchnicy (choć także są częścią stomatologii zachowawczej). Warto pamiętać też o zabiegach profilaktycznych, jak skaling, lakierowanie i kontrolne wizyty w gabinecie. Na czym polegają wspomniane procedury?

Skalowanie zębów

W zakres stomatologii zachowawczej wchodzi skaling zębów. Jest to zabieg, który wykonuje się w przypadku uzębienia pokrytego kamieniem nazębnym. W przypadku nieprawidłowej higieny na powierzchni szkliwa może pojawiać się nalot, który w ciągu kilku dni potrafi przejść przez fazę mineralizacji i utwardzenia. W taki sposób powstaje kamień nazębny, którego usunięcie możliwe jest dopiero w gabinecie stomatologicznym.

To niezwykle ważne, aby usuwanie kamienia nazębnego prowadzić systematycznie, ponieważ w ten sposób zmniejsza się ryzyko rozwoju zapalenia przyzębia. Usuwanie omawianych złogów przebiega przy wykorzystaniu skalingu, w którym stosuje się fale ultradźwiękowe. To jedna z nowocześniejszych metod, która zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia tkanek w trakcie zabiegu. Można również spotkać się ze skalingiem tradycyjnym wykonywanym manualnie przez stomatologa. Po skalingu może zostać zlecone polerowanie zębów celem ich wygładzenia i wyeliminowania mikroskopijnych cząstek resztek pokarmowych pozostawionych jeszcze w obrębie uzębienia oraz jego uwidocznionych korzeni.

Lakierowanie zębów

Zabieg lakierowania to tak zwana fluoryzacja zębów. Polega on na zabezpieczeniu ich powierzchni przed wystąpieniem nadwrażliwości, która może towarzyszyć pacjentom, u których usuwany był kamień nazębny. Ta procedura chroni także zęby przed rozwojem próchnicy i zmniejsza ryzyko jej wystąpienia w przyszłości. Lakierowanie może przynieść szybką i wyraźnie odczuwalną ulgę, jeżeli u pacjenta pojawia się duża nadwrażliwość. Jest to ponadto metoda leczenia próchnicy i odwapnienia szkliwa.

Przegląd stomatologiczny

Przegląd zębów polega na sprawdzeniu ich kondycji, wczesnym wykrywaniu chorób, ewentualnych ubytków, a także przeprowadzeniu odpowiedniego leczenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Mowa tutaj chociażby o leczeniu kanałowym. Kontrola powinna odbywać się przynajmniej raz na pół roku. Może również obejmować badania kliniczne i radiologiczne, jeśli jest ono niezbędne do postawienia trafnej diagnozy i oszacowania stopnia zaawansowania zmian chorobowych.

Do stomatologa należy się również zgłosić, jeżeli pojawiają się pierwsze objawy nadwrażliwości na ciepło lub zimno, a także w przypadku występującego bólu przy jedzeniu. Wskazaniem jest także ukruszenie lub ułamanie zęba, ponieważ brak reakcji w takim przypadku może skutkować szybkim rozwojem próchnicy.

