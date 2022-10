 Skóra naturalna czy ekologiczna - jaki portfel wybrać?

Portfel jest niezbędnym akcesorium w każdej damskiej torebce. Sam w sobie może być też eleganckim dodatkiem, jeśli wybierzemy większy model, który pomieści także np. smartfona. Tutaj pojawia się zasadnicze pytanie , czy wybierać portfele damskie ze skóry naturalnej czy ekologicznej?

Portfele ze skóry naturalnej - jakie są ich zalety?

Przede wszystkim portfele ze skóry naturalnej mają luksusowy charakter. Wiele osób ceni także zapach naturalnej skóry. Specjalna obróbka naturalnej skóry pozwala uzyskać różne struktury. Naturalna skóra może mieć różne faktury. Portfele ze skóry wykonane są ze skóry licowej, ale i surowej. Ta pierwsza wyprawiona jest na zewnątrz , przez co jest gładka. Naturalna skóra licowa pokryta jest z zewnątrz woskiem lub inną substancją, która sprawia, że portfele ze skóry naturalnej zyskują ochronę przed wilgocią i zabrudzeniami. Portfele damskie mogą być też wykonane ze skóry surowej i w tym przypadku wykorzystuje się zamsz, nubuk, a także welur. Ten pierwszy pozyskiwany jest ze spodu naturalnej skóry i wyróżnia się długim włosiem. Skóra naturalna nubukowa poddawana jest szlifowaniu, a welurowa jest odmianą zamszu o grubszych i gęstszych włóknach. Warto wiedzieć, że portfele ze skóry welurowej cechują się najwyższą odpornością na uszkodzenia. Warto wiedzieć, że niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne, np. zadrapania od kluczy cechuje się dwoina, czyli skóra naturalna licowa, a dokładnie jej odmiana. Ponadto taka skóra naturalna jest odporna na zmiany temperatury czy wilgoci. Warto zauważyć, że dużą popularnością cieszą się także portfele ze skóry lakierowanej. Jak uzyskuje się taką skórę naturalną? Otóż nakładany jest na nią lakier w formie finalnej, wierzchniej warstwy w określonym kolorze. Takie portfele damskie prezentują się niezwykle prestiżowo. Galanteria skórzana wyposażona jest również w eleganckie dodatki. Portfele mogą być zapinane na mocny, metalowy suwak ale mogą mieć też formę portmonetki zapinanej na klamrę. Doskonałej jakości portfele ze skóry naturalnej znajdziesz na stronie: Skorzany.com.

Jakie są zalety portfeli ze skóry ekologicznej?

Nie tylko galanteria skórzana ma swoich zagorzałych zwolenników, bo wiele kobiet ceni portfele ze skóry ekologicznej. Przede wszystkim ich zaletą jest niższa cena. Jednak warto zauważyć, że są one również atrakcyjne pod względem wizualnym. Warto wiedzieć, że skóra ekologiczna to po prostu połączenie poliestru i polichlorku, które może do złudzenia przypominać skórę naturalną. Skóra ekologiczna ma jednak pewne mankamenty, a mianowicie nie jest wodoszczelna tak jak skóra naturalna i łatwiej ulega zabrudzeniu. Portfele damskie wykonane dobrej jakości eko skóry mogą jednak przetrwać wiele sezonów. Mają też ciekawy design, mogą być dodatkowo zdobione naszywkami czy to materiałowymi czy metalowymi np. z sygnowaniem producenta. Eko skóra może też występować w różnorodnej kolorystyce. Poddaje się ją farbowaniu podobnie jak skórę naturalną i można uzyskać różne kolory. Takie portfele cechuje również elastyczność, podobnie jak te z naturalnej skóry. Występują w wielu różnych formatach i kształtach. Dobrej jakości eko skóra nie powinna być podatna na pękanie, a portfele wykonane z tego materiału są dostępne w korzystnej cenie.

Portfele damskie ze skóry naturalnej czy ekologicznej - co wybrać?

Jeżeli zastanawiacie się, czy lepiej wybrać dobrej jakości portfel z materiału syntetycznego czy skóry, to w dużej mierze wybór uzależniony jest od Waszych preferencji. Skóra naturalna cechuje się niezwykłą jakością, ale też jest synonimem elegancji. W bardziej korzystnej cenie można znaleźć portfel z eko skóry. Wbrew pozorom ten wyrób syntetyczny również może być odporny na uszkodzenia mechaniczne i świetnie się prezentować. Nie musisz mieć dylematu, czy wybierać portfele damskie ze skóry naturalnej czy ekologicznej, jeśli jesteś wegetarianinem lub weganinem. Wyrób syntetyczny może być dobrej jakości, a ponadto w korzystnej cenie.