Skorzystaj z unijnego dofinansowania. Zapewnij dziecku miejsce w najlepszym żłobku w Elblągu!

Po raz kolejny Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu, jako jedyna tego typu placówka edukacyjna w mieście, uzyskało dofinansowanie unijne, który pozwala na przyjęcie do żłobka Małego Europejczyka dzieci w wieku do 3 lat na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych. Warto się pospieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Zdjęcia.

Projekt Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Mały Europejczyk” w Elblągu jest współfinansowany przez Unię Europejską i zakłada pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 (dzieci żłobkowych).

Rodzice dzieci, które zostaną przyjęte do żłobka, będą ponosili jedynie opłatę w wysokości 100 zł miesięcznie. Reszta kosztów zostanie pokryta ze środków Unii Europejskiej.

To kolejny sukces dyrektor Wiolety Stępczyńskiej w budowaniu najlepszej tego typu placówki edukacyjnej w Elblągu i w całej Polsce. - Już po raz kolejny, z sukcesem, sięgamy po dofinansowanie unijne dla Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu. Dajemy dzieciom i rodzicom z Elbląga to, na co zasługują – czyli nowoczesną placówkę żłobkową i przedszkolną wraz z klasą zerową, a teraz także miejsca w najlepszym w mieście i regionie żłobku - mówi Wioleta Stępczyńska, dyrektor Niepublicznego Artystyczno-Językowego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu.

Projekt zakłada sfinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w okresie od 1 maja 2021 r. do 1 maja 2023 r. Rodzice dzieci będą ponosili tylko niewielką opłatę w wysokości 100 zł miesięcznie za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku.

W projekcie mogą wziąć udział rodzice dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące kryteria:

- zamieszkują na stałe w Elblągu,

- osoba sprawująca opiekę nad dziećmi do 3 roku życia,

- osoba pracująca, w tym również na urlopie macierzyńskim i wychowawczym,

- osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, w tym również na urlopie wychowawczym.

Aby zgłosić swój udział do projektu unijnego żłobka „Małego Europejczyka” należy wydrukować i wypełnić dokumenty zamieszczone tu: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/strony/zlobek-dotowany-z-ue-2021

Osoby pracujące powinny posiadać odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu. Osoby bezrobotne muszą posiadać zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu o statusie osoby bezrobotnej. Z wypełnionymi dokumentami należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu, które znajduje się w budynku Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Mały Europejczyk w Elblągu, przy ul. Dąbrowskiego 33 – do dnia 16 kwietnia br. w godzinach: 8.00 – 16.00 (poniedziałek-piątek).

Należy się pospieszyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Uwaga! Opłata w wysokości 100 zł miesięcznie obowiązuje tylko tych rodziców, którzy zakwalifikują się do projektu unijnego, i nie dotyczy opłat za żłobek „Małego Europejczyka”. Niepubliczne Artystyczno-Językowe Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu prowadzi również cały czas nabór do grup żłobka nie dotowanego przez Unię Europejską, grup przedszkolnych oraz do klasy zerowej, gwarantując wiele atrakcji dla dzieci oraz wysoki poziom edukacji i przygotowania do nauki w szkole. Tak więc po ukończeniu żłobka, dziecko nadal może pozostać w tym samym budynku i środowisku, uczęszczając do przedszkola i klasy zerowej.

O żłobku i przedszkolu Małego Europejczyka w Elblągu

Nowy obiekt żłobka i przedszkola w Elblągu to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 1500 m2. Posiada 12 sal dydaktycznych (cztery sale na każdej kondygnacji, każda o powierzchni prawie 100 m2 – edukacyjne, logopedyczne, sensoryczne, rehabilitacyjne, językowe), nowocześnie wyposażone w najnowsze, również w multimedialne pomoce naukowe. Każda sala ma również własny taras oraz łazienki.

Do budynku przylega także olbrzymi (2000 m2) i świetnie urządzony plac zabaw, w pewnej części zalesiony, aby dzieci spędzały jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Nowy budynek elbląskiego żłobka został tak zaprojektowany, aby zapewnić dzieciom jak największy poziom bezpieczeństwa. Został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo placówka posiada własną kuchnię, gdzie codziennie są przygotowywane zdrowe posiłki dla dzieci. Kuchnia spełnia oczywiście wszystkie wymagane prawem normy.

Na potrzeby żłobka przeznaczono osobną kondygnację, aby dzieci ze żłobka i przedszkola nie przeszkadzały sobie nawzajem w zajęciach edukacyjnych. Jednakże zarówno dzieci żłobkowe jak i przedszkolaki ze wszystkich grup będą razem bawiły się na placu zabaw oraz wspólnie uczestniczyły we wszystkich organizowanych atrakcjach, zabawach i zajęciach dodatkowych.

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu

ul. Dąbrowskiego 33

82-300 Elbląg

www.malyeuropejczyk.elblag.pl

