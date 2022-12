Skuteczne i bezpieczne zamykanie naczynek laserem naczyniowym marki premium Cutera Excel V plus

Kiedy trudno jest ukryć pod pudrem poszerzone naczynka na twarzy, a skóra za bardzo się rumieni i piecze, warto rozważyć laserowe zamykanie naczynek. Zima jest doskonałym okresem na tego rodzaju zabiegi, gdyż nie jesteśmy opaleni.

Uciążliwe naczynka widoczne są w postaci czerwonych lub fioletowych żyłek na nosie, policzkach, brodzie i kończynach dolnych. Do tej pory usuwanie tych naczynek było bardzo trudne i bolesne. Kiedy na twarzy pojawią się objawy trądziku różowatego, laser naczyniowy może temu pomóc i zapobiec pogorszeniu dolegliwości.

W gabinecie Medesta laserowe zamykanie naczynek przeprowadzają lekarze dermatolodzy i chirurdzy z dr n. med. Danutą Dąbrowską na czele, która zajmuje się laseroterapią od 12 lat. Dzięki doświadczeniu i zapotrzebowaniu na skuteczne terapie postanowiliśmy dla naszych pacjentów dokupić kolejny laser marki premium: laser Cutera Excel V plus. Cenimy sobie bezpieczeństwo i skuteczność terapii laserowych. Dawniej stosowane urządzenia laserowe lub IPL nie zamykały naczynek, były za słabe, również mogły doprowadzić do oparzeń skóry. Cutera Excel V plus to laser, który dzięki opatentowanej przez Amerykanów końcówce chłodzącej sprawia, że zabiegi są widoczne po jednym zabiegu, a oparzenia nie występują. Laserowe zamykanie naczynek wykonujemy 3 głowicami: Cool View, Dermastat i laser Genesis o długości fali 532 nm na naczynka mniejszego kalibru i 1064 nm na naczynka o dużym rozmiarze.

Usuwamy różnego rodzaju naczynka krwionośne na twarzy (widoczne naczynka na nosie, policzkach), naczyniaki płaskie, rubinowe i gwiaździste oraz rumień w przebiegu trądzika różowatego oraz żyłki – pajączki na nogach. Zobacz zdjęcia i artykuł.

Więcej informacji dotyczących promocji i laserowego zamykania naczynek na stronie www.medesta.pl i filmie Youtube.

Pracujemy od poniedziałku do soboty. Również w każdą sobotę można skorzystać z porady dermatologicznej i zabiegów laserowych.

Zapraszamy!



Medesta Dermatologia i Medycyna Estetyczna

Lekarz Danuta Dąbrowska i Michał Dąbrowski spółka partnerska

Elbląg, ul. Legionów 8/C

www.medesta.pl

kontakt@medesta.pl

tel. 730 050 050

tel. 730 730 353

czynne od pon. do pt. 8.00-18.00 oraz w każdą sobotę od 8.00-13.00

