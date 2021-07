Skutecznie pomagamy zadłużonym

Pandemia wpędziła w kłopoty finansowe wiele firm. Długi, widmo upadłości to koszmar przedsiębiorców. Jak sobie z tym poradzić, wyjść na prostą i uratować biznes? Skorzystaj z bezpłatnej porady kancelarii Twój Prawnik 24 z Gdańska.

Wiemy jak wyciągnąć firmę z tarapatów finansowych.

Usługi związane z wychodzeniem z trudnych sytuacji finansowych, restrukturyzacje, upadłości i szeroko pojęte oddłużanie to rozwiązania, z których korzysta coraz więcej świadomych przedsiębiorców. Już w momencie otwierania kancelarii Twój Prawnik 24 wiedzieliśmy, że ciężko na rynku o kogoś, kto profesjonalnie i na dużą skalę pomoże przedsiębiorcom oraz osobom prywatnym w kryzysowych sytuacjach finansowych. Kto popatrzy całościowo na klienta i wesprze go podczas załatwiania spraw z instytucjami finansowymi – mówi Jacek Darmorost, dyrektor kancelarii Twój Prawnik 24 w Gdańsku, zajmującą się skuteczną pomocą zadłużonym.

Sytuacja gospodarcza jest niestabilna, więc ogrom instytucji, ale też osób prywatnych, powinno skorzystać z różnych form oddłużania. Jak wynika z najnowszych danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2020 roku najwięcej upadłości ogłosiły przedsiębiorstwa z branży budowlanej, handlowej oraz przetwórstwa przemysłowego. W porównaniu do 2019 roku, praktycznie o 100% wzrosła liczba restrukturyzacji firm. Te wyniki mówią same za siebie.

Uproszczona restrukturyzacja, a upadłość gospodarcza. Warto znać różnicę.

Upadłość gospodarcza, zwana potocznie bankructwem, do niedawna była jedną z głównych metod na wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Bardzo duża zmiana nastąpiła w czerwcu 2020 roku, kiedy wprowadzono nową procedurę restrukturyzacyjną. Dzięki niej, firmy mogą dokonać sprawnego obniżenia wysokości długów, bez znaczącej ingerencji sądu. Takie rozwiązanie gwarantuje dużo szybsze przeprowadzenie procesu, zapewniając przy tym ochronę przed wierzycielami w celu przywrócenia firmy na normalne tory. Warto dodać, że wprowadzone zmiany w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym nie mają negatywnego wpływu na ochronę interesów wierzycieli.

Skuteczna pomoc zadłużonym

Chcemy edukować społeczeństwo, w jaki sposób można poradzić sobie z zadłużeniem i zacząć biznes, a często nawet życie zupełnie od nowa. – mówi Jacek Darmorost - Pomoc firmom w złej kondycji finansowej ma wiele wymiarów i aby wybrać najlepszą drogę, należy udać się do eksperta, który przeanalizuje sytuację.

