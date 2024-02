 Skuteczność Działań Marketingowych oparta na ROI

W dzisiejszym świecie, gdzie media społecznościowe stanowią nieodłączną część życia codziennego, ich rola w strategiach marketingowych firm jest niezaprzeczalna. Właśnie tutaj przedsiębiorstwa mają szansę dotrzeć do swoich klientów, zbudować trwałe relacje i promować swoje produkty czy usługi. W tym kontekście kluczowym elementem sukcesu staje się skuteczna ocena i optymalizacja rezultatów działań podejmowanych na platformach społecznościowych. Wprowadzenie wskaźnika ROI, czyli zwrotu z inwestycji, staje się więc niezbędnym narzędziem umożliwiającym mierzenie efektywności inwestycji w obszarze social media.

Niezmiennie zmieniające się algorytmy oraz nowe narzędzia wymagają od specjalistów ds. marketingu ciągłego doskonalenia i dostosowywania strategii. Istnieje również presja na udowodnienie wartości inwestycji klientom i kierownictwu. W tym kontekście, skuteczne korzystanie z ROI staje się wyzwaniem, jednak zarazem oferuje możliwość uzyskania precyzyjnych danych na temat rentowności działań w mediach społecznościowych.

Wykorzystanie wskaźnika ROI

Możliwość sprawdzenia, jakie rezultaty przynosi aktywność w mediach społecznościowych jest bardzo ważna dla każdej firmy, która upatruje w niej ważny element swoich działań reklamowych. Szczególnie w przypadku przedsiębiorstw realizujących usługi z obszaru social media czy też specjalistów ds. marketingu kwestia ta jest niezwykle istotna. Jedną z wyjątkowo skutecznych, a jednocześnie prostych metod na uzyskanie informacji na temat rentowności powyższych działań jest ROI, czyli Return On Investment.

Korzystanie z pomiarów ROI wiąże się z nieustannym podążaniem za regularnie zmieniającymi się algorytmami oraz używaniem nowych – mających wpływ na rynek - narzędzi. Dużym wyzwaniem jest również konieczność rzetelnego udowadniania klientom bądź też kierownictwu, że przeznaczone na social media fundusze zapewniają realne korzyści.

Należy przy tym pamiętać, że wzór i schemat obliczenia opłacalności jednego dnia, po kilku miesiącach tracą już swoją aktualność i trzeba je wyliczać od nowa. Jako Grupa Tense wiemy jednak, że istnieją rozwiązania, które pozwalają ograniczać te wahania oraz uzyskiwać szczególnie precyzyjne wyniki:

Określaj cele aktywności w mediach społecznościowych

Wskaźnik ROI w obszarze social media wyliczać można na różne sposoby - czy to poprzez liczbę pozyskanych lub potencjalnych klientów, ilość kliknięć, zapisy na wydarzenia czy też przez inne dostępne rozwiązania. Ich wybór zależny jest wyłącznie od celów, jakie zostały na początku wyznaczone, m.in. właściwe określenie targetu pozwoli sprecyzować, które czynniki będą oznaczać dla Ciebie sukces, a następnie zmierzyć oraz zanalizować zwrot z inwestycji. Oczywiście zwiększenie przychodów to nie jedyna korzyść z obecności na platformach społecznościowych. Wymienić tu można również możliwość zapewnienia obsługi klienta czy też okazję na długofalowe budowanie wartości marki.

Social media powiązane są z akcjami, jakie oczekuje się od internautów odwiedzających daną witrynę. Dają one okazje na policzenie liczby wypełnionych formularzy kontaktowych, ilość kliknięć na linki, zapisów do newslettera czy też pobrań plików PDF. Ważną rolę odgrywają tu także statystyki ruchu na stronie firmowej, dzięki którym sprawdzić można, ile osób trafiło na nią z portali społecznościowych.

Wybierz odpowiednie platformy

Ustalanie celów i strategii działań w mediach społecznościowych to kluczowy element skutecznej kampanii marketingowej. Jednakże, aby osiągnąć pełen potencjał tych działań, niezbędne jest precyzyjne określenie platform, na których będą one realizowane. Różnice w grupach użytkowników na poszczególnych portalach społecznościowych są fundamentalne – to, co przyciąga uwagę na Twitterze, może zupełnie nie zarezonować na Facebooku czy LinkedIn.

Wartościowe jest zatem zrozumienie, gdzie dokładnie nasza docelowa grupa odbiorców spędza najwięcej czasu online. Analiza preferencji użytkowników pomoże w ukierunkowaniu kampanii, zwiększeniu ich efektywności i osiągnięciu lepszych rezultatów. Wybierając odpowiednie platformy, nie powinniśmy kierować się wyłącznie popularnością danego medium społecznościowego, ale raczej zrozumieniem, gdzie nasza społeczność jest najbardziej aktywna.

Niezwykle ważnym aspektem jest również precyzyjne określenie grupy odbiorców i ich preferencji. Kiedy już wiemy, gdzie są najbardziej aktywni, możemy dostosować treści i strategię do ich oczekiwań. To nie tylko zwiększy skuteczność działań w social media, ale także pozwoli zminimalizować koszty, eliminując marnowanie zasobów na platformach, które nie przyciągają naszej docelowej grupy odbiorców. W efekcie, strategiczne wybieranie platform na podstawie analizy grupy docelowej staje się kluczowym elementem efektywnego planu marketingowego w mediach społecznościowych.

Dokładnie mierz wyniki kampanii marketingowych

Ważne jest, aby precyzyjnie obliczać czas, jaki użytkownicy spędzają na poszczególnych platformach, koszt wyświetlanych reklam czy też innych działań podejmowanych w zakresie promocji w social media. Pomocne są w tym różnego typu narzędzia, z których korzystanie jest niezbędne do określenia otrzymywanego ROI. W ogólnym rachunku trzeba jednakże uwzględnić również koszt tych narzędzi oraz ich funkcjonalność.

Wybrać można m.in. darmowe Google Analytics bądź płatne, ale bardziej rozbudowane SocialBakers.

W przypadku wybrania Google Analytics, dostępne będą takie funkcje, jak możliwość:

- mierzenia ruchu pochodzącego z poszczególnych platform społecznościowych

- izolowania ruchu z określonych kanałów social media

- monitorowania ruchu „ na żywo”.

Poza tym narzędzie Google zapewnia:

- panel social media, na którym sprawdzać można graficzne podsumowanie uzyskanych rezultatów oraz aktywności

- konwersje z social media rozbite na poszczególne kanały.

Po zainstalowaniu narzędzia na stronie należy:

- określić cele: na przykład chcąc poznać liczbę internautów zapisujących się na listę mailową, dzięki Google Analytics będziesz mógł ją poznać oraz dowiesz się, z jakiego kanału wpis pochodzi

- sporządzić indywidualne linki: narzędzie do budowania URL Google pozwala mierzyć ruch wygenerowany ze specyficznych linków.

Sporządzaj raporty z realizowanych działań

Raportowanie wyników jest tutaj konieczne bez względu na to, czy pracujesz sam dla siebie, czy odpowiadasz przed pracodawcą. Tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne raporty pomogą Ci nie tylko efektywnie zarządzać działaniami marketingowymi. Dzięki tym zestawieniom uzyskasz jasny obraz tego, co Ci się już udało i tego, nad czym trzeba jeszcze popracować.

Możesz tu korzystać jednego wzoru stworzonego w Excelu i przenosić uzyskane dzięki Google Analytics info. Jeśli chodzi o przedstawienie rezultatów, najsugestywniej będą wyglądać w formie graficznej.

Oceniaj rezultaty, określaj nowe cele

Zebrawszy wszelkie niezbędne dane statystyczne, możesz obliczyć zwroty z inwestycji. Dysponując tymi obliczeniami i wynikami pozyskanymi z podsumowania wszystkich akcji marketingowych, będziesz w stanie ocenić ich opłacalność (jeśli zainwestowałeś w kampanię Pay Per Click, koniecznie weź ją pod uwagę w obliczeniach). Ucz się na błędach – każda branża rządzi się innymi prawami i nie ma gotowego wzoru na powodzenie kampanii. Oceniwszy jej efektywność, zoptymalizuj obecne działania, popraw to, co szwankuje i kontynuuj to, co przynosi spodziewane rezultaty.

Skoro udało Ci się już osiągnąć poprzednie wytyczne w zadowalającym stopniu, pora na nowe wyzwania! Wiesz już, jak odpowiednio poprowadzić realizację założonej strategii i kontrolować jej postęp, więc do dzieła!

Kilka uwag o ograniczeniu zasięgu

Podczas wykonywania wyliczeń, należy obowiązkowo pamiętać o ciągłych zmianach w algorytmach, jakie są wprowadzane na poszczególnych platformach - dotyczy to zwłaszcza Facebooka. Ta ciesząca się wielką popularnością platforma od pewnego czasu drastycznie ogranicza zasięg nieopłaconych postów, jakie udostępniają firmowe konta. Według najnowszych badań średni zasięg organiczny od października zeszłego roku zmalał z 12% na 5%. Sytuacja ta nie dotyczy oczywiście postów opłaconych, których zasięg z każdym miesiącem staje się co raz większy.

Dla firm, które nie mogą sobie pozwolić na wydanie większych kwot na obecność na czołowych stronach Facebooka, ale chcą być dalej aktywne na tym portalu, ratunkiem są jeszcze bardziej interesujące treści. Dzięki atrakcyjnym postom – z dużym odzewem wśród internautów - cały czas jest szansa na znalezienie się na widocznych miejscach portalu.

Według prognoz wielu specjalistów, w najbliższej przyszłości organiczny zasięg stanie się jednak niemal niemożliwy. Ich zdaniem, do użytkowników będzie można dotrzeć jedynie poprzez sponsorowane wpisy oraz opłacane reklamy. Jeśli te opinie się sprawdzą, z pewnością ogromna liczba firm – w szczególności tych mniejszych, przeniesie się na inne platformy społecznościowe.

Podsumowanie

Wprowadzenie strategii opartej na ROI to krok w kierunku zwiększenia efektywności działań w social media. Ścisłe monitorowanie celów, precyzyjne pomiar wyników, a także regularne raportowanie nie tylko umożliwiają skuteczne zarządzanie obecnymi kampaniami, lecz także stanowią fundament do ciągłego doskonalenia i adaptacji do zmieniających się realiów rynkowych. W obliczu ograniczeń zasięgu organicznego na Facebooku, istotne staje się także dostosowanie strategii treściowej do oczekiwań użytkowników. Ostatecznie, skuteczne korzystanie z ROI w mediach społecznościowych nie tylko potęguje wyniki finansowe, ale także umożliwia budowanie trwałych relacji z klientami i zwiększa wartość marki w dłuższej perspektywie czasowej.

