 Słodziki a kontrola wagi - czy słodziki mogą pomóc w odchudzaniu?

Czy zastanawiasz się, jak to jest możliwe, że obecnie pijąc na przykład napoje gazowane możemy cieszyć się słodkim smakiem bez dostarczania organizmowi ani jednej dodatkowej kalorii? Słodziki, czyli substancje stosowane zamiast cukru, potencjalnie wydają się bardzo przydatne, gdy naszym celem jest redukcja masy ciała. Jednocześnie budzą wiele emocji i kontrowersji, zwłaszcza w kontekście odchudzania. Czy faktycznie słodziki mogą wspomóc osoby na diecie?

Czym właściwie są słodziki?

Słodziki to szeroka grupa substancji, których zadaniem jest nadanie produktom spożywczym słodkiego smaku. Najczęściej dzielimy je na dwie kategorie:

słodziki dostarczające mniejszą ilość kalorii - ok. 2,4 kcal/1g słodzika (np. sorbitol, ksylitol),

- ok. 2,4 kcal/1g słodzika (np. sorbitol, ksylitol), słodziki bezkaloryczne (np. aspartam, stewia), które jak sama nazwa wskazuje, nie dostarczają kalorii wcale.

Wśród osób będących na diecie i odchudzających się to słodziki bezkaloryczne są szczególnie popularne. Ważną ich cechą jest to, że są one wielokrotnie słodsze, niż klasyczny cukier spożywczy np. aspartam jest około 200 razy słodszy od cukru, a sukraloza około 600 razy. Dzięki tak ogromnej sile słodzenia dodaje się ich bardzo niewiele do produktów spożywczych. Dzięki temu słodziki te umożliwiają zachowanie słodkiego smaku diety, bez konieczności spożywania dodatkowych kalorii.

Czy słodziki faktycznie pomagają w redukcji masy ciała?

Jak wskazuje teoria, przyczyną otyłości i nadwagi jest m. in. zaburzony bilans energetyczny. Osoby z nadmierną masą ciała za dużo energii spożywają w stosunku do tego co zużywają. Wydaje się zatem, że zastąpienie cukru słodzikami powinno prowadzić do zmniejszenia spożycia energii, a w konsekwencji także spadku masy ciała. I faktycznie potwierdza to wiele badań, w których cukier zastępowano substancjami słodzącymi.

Jednocześnie zależność ta nie do końca zawsze się sprawdza. Jak wskazują przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, substancje słodzące mogą stanowić cenne wsparcie w procesie odchudzania, ale stosowanie słodzików będzie skuteczne tylko jeśli będzie jednym, ale nie jedynym, elementem zdrowego stylu życia. Mając na celu redukcję masy ciała, konieczne jest przestrzeganie pozostałych elementów zdrowej diety i uprawianie regularnej aktywności fizycznej.

Słodziki i odchudzanie - jak w praktyce to wygląda?

Zgodnie z tym, co wspomniano wyżej - odchudzanie to wieloetapowy proces, który trwa i wymaga zmian najczęściej w kilku obszarach życia. Chcąc osiągnąć zdrowy spadek masy ciała, warto zacząć od konsultacji z dietetykiem. Doświadczony specjalista nie tylko zaproponuje nam odpowiednio dopasowaną dietę, ale także wesprze w zmianie nawyków żywieniowych, które pozwolą na trwałą redukcję masy ciała.

Następnie, w zależności od stanu zdrowia czy źródła nadmiernej masy ciała, istotne będzie wdrożenie zaleceń eksperta. Czasami wystarczy rozpocząć indywidualnie dobraną aktywność fizyczną, ograniczyć spożycie cukru i przestrzegać zdrowej, odpowiednio zbilansowanej diety. Niekiedy wskazana może być konsultacja z terapeutą lub lekarzem np. diabetologiem, gdy źródłem nadmiernej masy ciała okażą się zaburzenia nastroju czy choroby przewlekłe.

Jednocześnie decydując się na włączenie słodzików do swojej diety, warto to robić w sposób świadomy. Kluczem do sukcesu jest umiar. Spożywanie słodzików należy rozpocząć od małych ilości i nie traktować ich jak rozwiązania na co dzień. Dobrym pomysłem jest stosowanie ich okazjonalnie, gdy np. mamy ochotę na ulubiony, zimny, gazowany napój czy słodki deser.

Podsumowując, słodziki mogą być pomocnym narzędziem w procesie odchudzania, jeśli zastępują spożycie klasycznego cukru. Jednocześnie nie stanowią one magicznego rozwiązania. Aby przyniosły oczekiwane efekty, muszą być stosowane świadomie, jako część zrównoważonego stylu życia. Kluczowe jest zrozumienie, że słodziki mogą zmniejszyć ilość spożywanych kalorii, ale ich spożyciu koniecznie muszą towarzyszyć: zdrowe nawyki żywieniowe i regularna aktywność fizyczna.

Bibliografia:

