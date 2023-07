 Słoiki i butelki PET, czyli alternatywa dla szklanych opakowań

PET, czyli politereftalan etylenu, jest tworzywem charakteryzującym się dużą wytrzymałością, sztywnością oraz odpornością termiczną. Ma on bardzo szerokie zastosowanie w różnych branżach: spożywczej, chemicznej lub farmaceutycznej.

PET, czyli politereftalan etylenu, jest tworzywem charakteryzującym się dużą wytrzymałością, sztywnością oraz odpornością termiczną. Ma on bardzo szerokie zastosowanie w różnych branżach: spożywczej, chemicznej lub farmaceutycznej. Z tego materiału produkuje się nie tylko butelki, ale także słoiki.

Słoiki pet - alternatywa dla butelek

Każdy z nas lubi domowej roboty konfitury, powidła lub inne przetwory. Warto przygotowywać własne smakołyki, które doskonale sprawdzą się w sytuacjach, kiedy trudniej o świeże owoce lub warzywa. Zazwyczaj do zapakowania przetworów używa się szklanych słoików. Warto jednak sięgnąć po alternatywę - słoiki pet. Zapewniają one doskonałą szczelność, trwałość i odporność na różnego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Słoiki pet mają tę przewagę nad szklanymi, iż nie ulegają pękaniu i umożliwiają przewożenie oraz przechowywanie różnego rodzaju substancji - ciekłych i w postaci proszku. Są dużo lżejsze i bezpieczniejsze w transporcie. Łatwo je napełnić, a dzięki przezroczystym ściankom doskonale widać, co znajduje się w środku. Dodatkową zaletą takich słoików jest to, że nie wchodzą w reakcje chemiczne z przewożonymi substancjami, a co za tym idzie, nie mają negatywnego wpływu na zawartość i są neutralne dla naszego zdrowia. Ze względu na wszystkie swoje pozytywne cechy słoiki pet mogą być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych słoików.

Butelki pet - tanie i wytrzymałe opakowanie

Butelki pet, tak jak słoiki, wykonane są z niedrogiego, odpornego i idealnie przeźroczystego tworzywa, które cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Z tego też powodu znajdują zastosowanie w różnych branżach: spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej. Zgodnie z obowiązującymi w UE standardami, nie zawierają szkodliwych związków, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przechowywaną w nich zawartość, a tym samym - na nasze zdrowie. Co więcej, opakowania PET mogą zostać poddane recyklingowi. Recykling właściwy słoików i butelek PET możemy podzielić na recykling materiałowy oraz chemiczny. W wyniku recyklingu materiałowego pozyskuje się materiał w całości nadający się do ponownego użycia. Z kolei recykling chemiczny prowadzi do otrzymania substancji chemicznych, które przydadzą się w produkcji nowych materiałów.

Producent butelek Petring w swoim asortymencie oferuje szeroki wybór butelek i słoików o różnych gwintach i pojemnościach, a także z różnymi zamknięciami. W produkty te zaopatrywane są sieci handlowe, firmy spożywcze, chemiczne, farmaceutyczne, a także laboratoria. Tworzywo PET jest bowiem tak uniwersalne, że sprawdza się w każdej z tych branż.