 Ślub w plenerze. Krótki poradnik dla mieszkańców Elbląga

Chcecie powiedzieć sobie „tak” w kwiecistym ogrodzie albo na słonecznej plaży? Nic nie stoi na przeszkodzie! Elbląscy urzędnicy coraz częściej udzielają ślubów poza siedzibą urzędu stanu cywilnego. Sprawdźcie, jakich formalności musicie dopełnić oraz o czym pamiętać, aby ten dzień był absolutnie wyjątkowy.

Formalności, które czekają Cię przed ślubem

Jeszcze dziesięć lat temu polscy urzędnicy często odmawiali udzielenia ślubu poza siedzibą urzędu. Od tamtej pory to jednak znacznie się zmieniło, a liczba osób obiecujących sobie „miłość, wierność i uczciwość małżeńską” w innym miejscu niż sala ślubów z roku na rok rośnie. Jeśli więc marzycie o ślubie w plenerze, w pierwszej kolejności skontaktujcie się z Urzędem Stanu Cywilnego w Elblągu i porozmawiajcie o warunkach takiej uroczystości.

Oczywiście w pierwszej kolejności należy dopełnić wszelkich formalności i dostarczyć do urzędu niezbędne dokumenty. Są to przede wszystkim dowody tożsamości, dowód opłaty skarbowej (koszt ślubu cywilnego to 84 zł, jednak w przypadku, gdy odbywa się on w plenerze, należy doliczyć do tego jeszcze 1000 zł), oświadczenie dotyczące braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego, a także wniosek dotyczący ślubu poza urzędem.

Wybierz obrączki ślubne

Pamiętajcie, że ślub – niezależnie od tego, czy odbędzie się w urzędzie, w plenerze czy innym miejscu – nie może obejść się bez obrączek. To w końcu symbol trwałości małżeństwa. Ich poszukiwania najlepiej rozpocząć więc odpowiednio wcześnie – tak, aby mieć czas na zastanowienie, sprecyzowanie oczekiwań, porównanie różnych modeli, ewentualną korektę rozmiaru itd. Piękne obrączki ślubne na pewno znajdziecie w internetowym sklepie Marko. Zajrzyjcie na stronę, sprawdźcie najpopularniejsze propozycje i wspólnie zastanówcie się, co najbardziej się Wam podoba. W zależności od swoich preferencji i potrzeb możecie zdecydować się na obrączki ślubne w kolorze złota, białego złota oraz dwukolorowe, a nawet trzykolorowe, do tego biżuterię o minimalistycznym, klasycznym lub nowoczesnym projekcie, ozdobioną cyrkoniami lub brylancikami itd. Coraz większym zainteresowaniem cieszą dość nietypowe modele, jak np. obrączki ślubne o geometrycznym wykończeniu przypominającym plaster miodu, z motywem zaplecionego warkoczyk albo szachownicy.

Miejsce na ślub w plenerze w Elblągu

Miejsce na ślub plenerowy nie powinno być przypadkowe. Przede wszystkim nie może ono ujmować powagi okoliczności – jeżeli urzędnik uzna, że dana lokalizacja jest nieodpowiednia, może się na nią nie zgodzić. Ponadto priorytetem jest zapewnienie wszystkim uczestnikom ceremonii bezpieczeństwa.

Jakie miejsca w Elblągu są najchętniej wybierane na ślub plenerowy? Są to przede wszystkim prywatne ogrody – idealne na kameralne uroczystości w gronie najbliższych – ale także Stare Miasto, parki pałacowe czy też plaża miejska. Zielone otoczenie lub ulubione miejskie zakątki młodej pary stanowią niesamowite tło dla tak podniosłej chwili. W naszym mieście na szczęście na brakuje urokliwych lokalizacji.

Wesele w plenerze

A co z weselem? Oczywiście, przyjęcie również możecie zorganizować w niestandardowym miejscu, czyli poza salą weselną. Coraz popularniejsze są specjalne namioty dostępne do wynajęcia. Można je postawić w zasadzie dowolnym miejscu (oby za zgodą właściciela). Co prawda, para młoda ma w tym przypadku zdecydowanie więcej obowiązków – ich zadaniem jest m.in. dekoracja namiotu czy wybór cateringu – ale jednocześnie o wiele większy wpływ na wszystkie aspekty wydarzenia.

Ponadto ślub oraz wesele w plenerze wymagają, aby dokładnie zaplanować kwestie logistyczne. Zastanówcie się więc nad takimi szczegółami, jak dogodny dojazd, przygotujcie siebie i gości na różne warunki pogodowe, zawiadomcie o konieczności zaopatrzenie się w obuwie na płaskiej podeszwie itp.

Ślub w plenerze to świetny pomysł na niezapomnianą uroczystość. Jeżeli marzy Wam się ceremonia w wyjątkowych okolicznościach lub w ważnym dla Was miejscu, nie wahajcie się ani chwili.