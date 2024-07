Smartfon do 3000 zł dla gracza. Czym kierować się przy wyborze?

Miłośnicy gier chętnie korzystają nie tylko z komputerowych wersji czy tytułów dostępnych wyłącznie na konsole, ale również z tych przeznaczonych na smartfony. Dlatego wybierając telefon, który będzie służył między innymi do grania, warto zwrócić uwagę na szereg parametrów. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele smartfonów, których cena nie przekracza 3000 zł i świetnie sprawdzą się one dla graczy. Czym jednak kierować się przy wyborze takiego telefonu? Podpowiadamy.

Procesor w telefonie dla gracza

Szukając telefonu do gier, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na kilka istotnych parametrów, które będą miały duży wpływ na komfort rozgrywek w takim urządzeniu. Jednym z najważniejszych elementów w każdym smartfonie, bez wątpienia jest procesor. Na jego wydajność wpływają tworzące go rdzenie, a także ich moc określana w GHz. Im więc mocniejszy procesor w smartfonie, tym płynniej działa takie urządzenie. Obecnie telefon do 3000 złotych może posiadać już wydajny procesor taki jak na przykład Snapdragon z serii 8xx. Najlepsze modele smartfonów obecnie wyposażone są nawet w ośmiordzeniowe procesory o mocy 2,8 GHz.

Pamięć RAM w telefonie dla gracza

Kolejnym ważnym elementem w telefonie dla gracza jest pamięć RAM, w której przechowywane są aktualnie uruchomione programy. Im więcej pamięci RAM, tym szybciej będą uruchamiały się zainstalowane w tym urządzeniu aplikacje. Dlatego jeżeli zależy nam na wydajnym telefonie do gier, powinniśmy wziąć pod uwagę modele wyposażone w 6, 8 lub 12 GB RAM-u. W półce cenowej do 3000 zł bez problemu znajdziemy takie urządzenia.

Wyświetlacz w smartfonie dla gracza

Wśród niezwykle istotnych elementów z punktu widzenia gracza, można wymienić również wyświetlacz w smartfonie do gier. Na przyjemność wirtualnych rozgrywek wpływa rozmiar ekranu. Dlatego smartfon powinien być wyposażony w 6- lub nawet 7-calowy wyświetlacz. Niezwykle istotna jest jednak również jego rozdzielczość określana w liczbie pikseli. Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym jest on bardziej szczegółowy. Dlatego gracze zazwyczaj stawiają na ekrany w rozdzielczości Full HD lub wyższej. Kolejnym istotnym elementem, na jaki powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru telefonu do gier, jest częstotliwość odświeżania wyświetlacza. Obecnie standardem są już urządzenia o częstotliwości 60 Hz, jednak gracz może postawić na model o częstotliwości odświeżania 90, a nawet 120 Hz.

Pozostałe elementy, na które warto zwrócić uwagę, wybierając smartfon do gier to pojemność dysku, a także pojemność baterii. Dużym udogodnieniem jest również tryb gamingowy dostępny w niektórych modelach smartfonów.

