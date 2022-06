 Spodnie chinosy – czy swoją popularnością przebiją jeansy?

Kiedy myślimy o uniwersalnych spodniach, to przed oczami od razu stają nam jeansy. Od lat uważa się je za ponadczasowe i pasujące do wszystkiego. Jednak mają coraz silniejszą konkurencję w postaci chinosów. Czy spodnie tego typu są w stanie wyprzeć nieśmiertelne jeansy?

Podstawą każdej garderoby są ubrania, które sprawdzają się w różnych zestawieniach. Jeśli mowa o spodniach, to przede wszystkim są to jeansy. Jednak nie powinniśmy się do nich ograniczać, bo równie dobrze, a często nawet i lepiej sprawdzają się chinosy. Jakie są największe zalety obu typów spodni i czy można je nosić zamiennie?

Charakterystyka i zalety jeansów

Jeans lub inaczej denim jest bawełnianą tkaniną powstającą przez tkanie w splocie skośnym. Z reguły materiał barwi się barwnikiem indygo na niebiesko. Jeansy mają bardzo długą, bo sięgającą renesansu historię. Jednak ich popularność wzrosła dopiero w XIX wieku, kiedy to Levi Strauss otworzył pierwszą fabrykę w Stanach Zjednoczonych i chciał wyposażyć robotników w trwałe spodnie.

Za co kochamy jeansy? Przede wszystkim za to, że liczba fasonów pozwala dopasować model do własnej sylwetki. Możemy je nosić z T-shirtem, koszulką, swetrem, koszulą i marynarką. Sprawdzą się podczas spaceru, do kina i w trakcie innych nieformalnych wyjść. Przez to, że są z bawełny, jeansy są przyjemne w dotyku, są gwarancją wygody i komfortu przez cały rok. To nieśmiertelne spodnie, które w swojej szafie trzeba mieć, bo kupując jedną parę, można mieć pewność, że będzie modna przez lata. A co w takim razie może nas przekonać do spodni typu chino?

Charakterystyka i zalety chinosów

Chinosy również mają długą historię, a ich początki sięgają połowy XIX wieku, kiedy to stacjonujące w tropikalnym klimacie wojska brytyjskie potrzebowały praktycznego i przewiewnego munduru, pozwalającego jednocześnie na maskowanie brudu. Wymogi te spełniały właśnie chinosy. Z czasem przeniknęły do powszechnej mody i już w niej pozostały. W tradycyjnej wersji mają beżowy, camelowy kolor i to właśnie takie spodnie nosi się najczęściej. Jednak dostępne są w szerszej gamie kolorystycznej. Wystarczy spojrzeć na spodnie chinosy od Lancerto, by znaleźć model na przykład granatowy lub bordowy.

Podobnie jak jeansy, chinosy są z bawełny. Zapewniają więc optymalną cyrkulację powietrza i komfort użytkowania. Nie jest to jednak ich jedyna zaleta. Dostępne są w kilku fasonach, więc i tutaj możemy dopasować model do figury. Ponadto są ponadczasowe i uniwersalne. Jednak jest coś, w czym są lepsze – możemy je nosić nie tylko do zestawień codziennych, ale sprawdzą się również w stylizacjach półformalnych. Chinosy są elementarnym ubraniem w garderobie mężczyzny eleganckiego i lubiącego stylizacje smart casual. Spodnie tego typu założymy na randkę, do kina, na spotkanie z klientem i przyjęcie w rodzinnym gronie. Można je także nosić jak jeansy z koszulkami, czy bluzami. Patrząc na nie z tej perspektywy, są w jeszcze bardziej uniwersalne niż jeansy i z powodzeniem możemy je zamienić.

---materiał partnera---