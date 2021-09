Sportowe Walki Rycerskie w Malborku. To trzeba zobaczyć!

Malbork po raz drugi będzie gospodarzem Sportowych Walk Rycerskich. W dniach 11-12 września spotkają się tu zawodnicy z różnych stron świata, by w emocjonujących pełnokontaktowych walkach Medieval Combat, rywalizować o zwycięstwo. To największe wydarzenie tego typu w Polsce!

Nowa dyscyplina sportu walki, inna niż wszystkie

Medieval Combat – Sportowe Walki Rycerskie – to nowa dyscyplina sportu, która od kilku lat zdobywa coraz więcej fanów i przyciąga większą rzeszę zawodników na całym świecie.

W Polsce turnieje rycerskie z tego typu walkami rozgrywane są od ok. 12 lat, ale ten sport uprawiany jest także w krajach, które ze średniowieczem nie mają nic wspólnego – jak Argentyna, USA, Nowa Zelandia czy Republika Południowej Afryki. Jest to zatem dyscyplina sportu jak wszystkie inne – zawodnik musi skompletować odpowiedni sprzęt i ciężko trenować by osiągać coraz lepsze rezultaty.

Na czym polega fenomen tej nowej dyscypliny sportu? Spośród pozostałych pełnokontaktowych sportów walki, wyróżnia ją przepiękna oprawa. Nie jest to jednak tylko obrazek, martwe tło na którym przeprowadzane są pojedynki rycerzy. Sportowe Walki Rycerskie jak żaden inny sport pozwala widzom przenieść się w czasie do innego świata, który mogą doświadczać wszystkimi zmysłami.

Zawodnicy stają naprzeciw siebie w szrankach (średniowiecznym ringu), z bronią białą w ręku, która różni się od jej średniowiecznych kopii tylko tym, że jest „zatępiona”. Pojedynki są toczone na pełnej szybkości, ciosy wyprowadzane są z pełną siłą. Tu zwycięża lepszy, ten, który faktycznie pokona swojego przeciwnika. Można sobie tylko wyobrazić, co by się działo, gdyby w takiej walce ciało rycerza nie było chronione ciężką metalową zbroją.

Założeniem sportu jest dbanie o każdy szczegół, tak by nawet znawcy historii byli usatysfakcjonowani jego autentycznością. Oczywiście sport, jak każdy inny, jest opisany wieloma regulaminami, które mają zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo dla tak ostro walczących rycerzy. Nad ich przestrzeganiem czuwa zespół sędziów, którzy także dokonują przeglądu zbroi i broni zawodników, oceniając czy pozwalają stoczyć bezpieczny pojedynek.

Zasady i konkurencje Sportowych Walk Rycerskich

Konkurencje bojowe rozgrywane podczas Turnieju podzielone są na dwie kategorie: walki indywidualne (pojedynki) i walki grupowe (bohurty). W każdej kategorii rozgrywanych jest kilka turniejów, a więc w pojedynkach mamy trzy konkurencje: walka na miecze i tarcze, na miecze długie (inaczej zwane dwuręcznymi) oraz na broń drzewcową (halabardy). Niezależnie od konkurencji, walka jest na punkty z podziałem na rundy o określonej długości. Upraszczając, wygrywa ten zawodnik, który w czasie całego pojedynku zada więcej ciosów, uderzając bezpośrednio w ciało (dokładniej w zbroję) przeciwnika.

Zupełnie inne zasady są w walkach grupowych. Tu nikt nie liczy trafień, ani nie ma stopera mierzącego czas trwania rundy. Walka trwa, dopóki jedna z drużyn nie powali na ziemię wszystkich zawodników drużyny przeciwnej. Wachlarz ciosów i technik stosowanych w walkach grupowych jest bardziej szeroki od tych z pojedynków. Oprócz ciosów bronią, dozwolone są kopnięcia, rzuty zapaśnicze, wbieganie w przeciwnika, atakowanie tarczą itd., oczywiście wszystko w ramach regulaminów walk. Broń używana przez rycerzy w tych walkach też jest cięższa i bardzo zróżnicowana: można podziwiać topory, buzdygany, tasaki i ciężką broń dwuręczną, której używano na polu bitew sześć wieków temu.

Większości osób może wydawać się, że taka walka to szaleństwo, ryzykowna zabawa która często kończy się poważnymi kontuzjami, a na pewno jest tylko dla wielkich i silnych mężczyzn. Nic bardziej mylnego. Sportowe Walki Rycerskie uprawiają także kobiety, które mają osobne zawody 1 vs 1 (3 konkurencje, dokładnie na takich samych zasadach jak mężczyźni), oraz walki grupowe, jednak tylko w konwencji małych drużyn 3 vs 3. Walczących pań jest oczywiście dużo mniej niż mężczyzn, ale niejednokrotnie stawały już na podium!

Mistrzostwom w Malboku towarzyszyć będą średniowieczne rozrywki interaktywne, jak warsztaty tańca, stanowiska, gdzie można przymierzyć zbroję, postrzelać z łuku, powalczyć bezpieczną bronią treningową, wybić monetę, wykuć jakiś przedmiot na kowadle czy wysłać swoje dzieci, by pod opieką doświadczonego animatora przeżyły średniowieczną przygodę.

Odbędzie się także jarmark rzemieślniczy, na którym kupić będzie można biżuterię, kamienie naturalne, sztylety, tarcze, pawęże, kapelusze rogożynowe, wyroby drewniane, świece do masażu, ręczniki lniane, zioła kąpielowe, wyroby z bursztynu, miody, pyłki kwiatowe, ceramikę artystyczną i użytkową, domowy kwas chlebowy, sakiewki, kaletki skórzane, stroje historyczne, wyroby powroźnicze, elementy uzbrojenia, wyroby kowalskie oraz wiele, wiele innych ciekawych wyrobów.

Program Sportowych Walk Rycerskich. Malbork 11-12 września

Dzień pierwszy – 11 września

09:30 – 10:30 Ceremonia otwarcia

10:30 – 11:30 Broń drzewcowa, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

11:30 – 13:30 Walki grupowe mężczyzn 5 vs 5

13:00 – 14:30 Miecz długi, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

14:30 – 16:30 Walki grupowe mężczyzn 5 vs 5

16:30 – 18:00 Miecz i tarcza, kobiety i mężczyźni, 1 vs 1

18:00 – 20:00 Grupowe walki pozaturniejowe

Dzień drugi, 12 września 2021

09:30 – 11:00 Miecz i tarcza, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

11:00 – 12:30 Miecz długi, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

12:30 – 14:00 Broń drzewcowa, kobiety i mężczyźni, ćwierćfinały, półfinały i finał

14:00 – 16:00 Ćwierćfinały, półfinały i finał w walkach 5 vs 5

16:00 – 17:00 Ceremonia dekoracji i uroczyste zakończenie Turnieju

