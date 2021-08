Sposób na szybki rozwój konta na Instagramie - Instagram Like od Wypromowani

Instagram to nie tylko rozrywkowa platforma do publikacji zdjęć i filmów, ale również potężne narzędzie biznesowe. Stale rosnąca popularność i ogromna ilość użytkowników sprawiają, że coraz więcej osób zaczyna używać Instagrama w celach zarobkowych. Pomóc w rozwoju naszego konta mogą instagram like, które zwiększą popularność naszych treści, a co za tym idzie, przyciągną nowych odbiorców. Dodatkowo firmy lubią współpracować z influencerami mającymi tysiące polubień.

Co to jest Instagram Like?

Dlaczego lajki są takie ważne?

Czy warto kupić Instagram Like

Jak kupić lajki na Instagramie

Instagram Like to usługa, która polega na zdobywaniu dodatkowych polubień pod zdjęciami na naszym profilu, w celu zwiększenia ich zasięgu i popularności.

Instagram Like to nic innego jak czerwone serduszka, które znajdują się obok każdego postu opublikowanego na Instagramie. Odpowiadają za popularność zdjęcia, filmu lub wpisu. Chociaż większość osób postrzega lajki jako suche statystyki, to przekazują one informacje o tym jak popularny jest konkretny post. Dane dot. ilości polubień wykorzystują głównie firmy (np. podczas zawierania współpracy z influencerem). Większa ilość lajków na platformie oznacza, że potencjalnie możemy liczyć na większy zarobek, dlatego kupowanie polubień jest tak ważne dla rozwoju naszego konta.

Kupując like Instagram promujemy bardziej nasze posty, a to z kolei przekłada się na większy ruch - algorytm zauważa zwiększoną aktywność w postaci lajków, ilości wyświetleń, komentarzy i nagłego przyrostu obserwujących na Instagramie. W takiej sytuacji nasz profil staje się polecany w wielu miejscach aplikacji, a opublikowane posty polecane na podstawie polubień znajomych. Algorytm Instagrama pomaga popularnym osobom stać się jeszcze bardziej popularnymi. Większa widoczność postu sprawia, że szybciej zareaguje algorytm. Najczęściej użytkownicy zobaczą nasze nowe posty na ich stronie głównej lub nawet po rozpoczęciu obserwacji innego użytkownika. To wszystko sprawia, że lajki są doskonałym elementem promocyjnym dla użytkowników Instagrama, którzy liczą na zdobycie dużej popularności. Obecnie, przy tak dużej konkurencji na platformie zdobyć like od innych użytkowników wymaga zainwestowania czasu. Korzystając z oferty Wypromowani, płacimy tylko za wypracowany efekt - w przypadku chęci zamówienia takiej samej promocji bezpośrednio przez aplikację Instagram byłoby to znacznie droższe, dlatego też tak duża liczba osób wybiera kupno instagram like na Wypromowani.

Dane dotyczące ilości lajków mają niezwykle duży wpływ na algorytmy, które odpowiadają za zasięg opublikowanych postów. Sztuczna inteligencja w postaci złożonego algorytmu wpływa na polecenie naszych postów innym użytkownikom Instagrama. W tym miejscu warto wspomnieć, że rodzaj publikowanych przez nas treści nie musi mieć wpływu na to czy się wybijemy, czy też nie. Negatywnie na nasze konto i ogólną obecność na platformie może wpłynąć kilka czynników, m.in. nieregularne publikowanie postów lub robienie tego o złych godzinach czy posiadanie zbyt małej ilości lajków, by platforma zaczęła nas promować. Warto korzystać ze sprawdzonych metod i sposobów, by poprawiać sytuację naszego konta na Instagramie, jednak to kupowanie like na Instagramie jest najszybszym rozwiązaniem.

Lajki na Instagramie pozwalają określić popularność zdjęć, filmów i wpisów, oraz decydują o tym, czy dany post będzie promowany przez platformę. Posty popularnych instagramowiczów są często pokazywane w zakładce „odkrywaj” lub na szczycie gdy przeglądamy dany hashtag. Jest tak dlatego, że większa ilość like na platformie "wywyższa" zdjęcie i bardziej go promuje. Jest to rzecz zrozumiała i raczej oczywista, ale uniemożliwiająca mniejszym twórcom zdobycie dużej popularności, dlatego kupowanie Instagram like powinniśmy traktować jako element promocyjny, przyspieszający proces zwiększania zasięgów i popularności naszego konta.

Korzyści z kupowania Instagram Like

Lajki na Instagramie mają dużą moc. Nie tylko zwiększają zasięgi publikowanych przez nas postów i pozwalają na bardzo sprawny rozwój konta, ale również przyciągają nowych obserwujących i pozwalają na owocne współprace z markami poprzez lokowanie ich produktów na naszym Instagramie. Kupując Instagram Like na Wypromowani możesz liczyć na:

Sprawną realizację usług. Wszystkie osoby potrzebujące lajków "na już" mogą skorzystać z opcji błyskawicznej realizacji

Przystępność cenową. Wypromowani oferują najlepsze ceny na rynku.

Większe możliwości przy współpracy z innymi markami dzięki zbudowanemu zasięgowi po zakupie lajków. Lokowanie produktów to tylko jedna z wielu form współpracy. Dzięki dużej ilości polubień masz więcej możliwości współpracy.

Prawdziwe efekty. Kupujesz lajki od prawdziwych osób, które mają realne przełożenie na efekty i zasięg Twoich postów.

Bardzo duża ilość zweryfikowanych opinii - setki zadowolonych klientów ponownie powracają, by kupić kolejne Instagram likes

Rozpoznawalność - duża liczba influencerów korzystała z opcji kupowania lajków na Instagramie i m.in. dzięki niej zbudowała dużą popularność.

Kupowanie lajków jest niezwykle proste - wystarczy wybrać ich ilość, dodać zamówienie do koszyka i poczekać na dostawę. Przed złożeniem zamówienia warto jednak przeczytać instrukcję, bo dzięki niej unikniemy problemu polegającego na podaniu niewłaściwego linku, który może skutkować wydłużonym czasem realizacji zamówienia. By zakupić lajki na Instagramie, powinniśmy skopiować link do zdjęcia i w przeznaczonym do tego polu wkleić go. Wybieramy także ilość Instagram like, która ma być dodana do danego posta i dodatkowe opcje jak np. szybkość realizacji usługi. Możemy podać też kilka linków, by podzielić lajki po równo. W trakcie całej operacji nie musimy podawać hasła! Oprócz tego naszego konto na Instagramie musi być publiczne.

---artykuł sponsorowany---