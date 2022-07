Sposób na trudne czasy - małe i tanie domy od MURATORA

Aktualne ceny materiałów budowlanych i robocizny to zmartwienie wielu osób, zainteresowanych budową własnego domu. Choć mogą one zniechęcać do rozpoczynania inwestycji w trakcie kryzysu, na szczęście istnieją sposoby na obniżenie jej ostatecznego kosztu. Wystarczy, że wybierzemy projekty domów małych i tanich we wzniesieniu i eksploatacji, które pozwolą nam na realizację ważnych planów. Jakie ciekawe propozycje znajdziemy w kolekcji MURATORA?

1. Szeroki wybór ciekawych projektów domów W katalogu MURATORA dostępne są setki projektów domów, wyróżniających się kompaktową bryłą i niewielkim metrażem, a w konsekwencji – przystępnym kosztem realizacji. Ich powierzchnia użytkowa waha się od około 20 do 100 m2, zaspokajając potrzeby singli, par i rodzin z dziećmi. Wersje parterowe trafią w gust mieszkańców, którym zależy na codziennym zacieśnianiu więzi pomiędzy domownikami i wyeliminowaniu ewentualnych barier, takich jak schody na wyższą kondygnację. Budynki piętrowe lub z poddaszem spełnią natomiast wymagania rodzin, które chciałyby skutecznie oddzielić strefę dzienną – zlokalizowaną na parterze od nocnej. Projekty domów małych i tanich wyróżniają się przy tym wyjątkową estetyką i funkcjonalnością, dzięki czemu są cenione nawet przez najbardziej wymagających inwestorów. 2. Jakie są najważniejsze zalety małych domów? Mały dom to budynek, który posiada wiele zalet. Dzięki swoim niewielkim wymiarom jest przystępny cenowo w realizacji, bez trudu mieszcząc się nawet na wąskiej działce. Jego zwarta bryła i nieduża kubatura sprawiają, że jest on tani w bieżącym utrzymaniu – czy to ogrzaniu i oświetleniu, czy też ewentualnych remontach. Wnętrze takiego budynku jest przytulne, a konieczność starannego zagospodarowania każdego metra minimalizuje ryzyko popełnienia ewentualnych błędów podczas aranżacji. Z uwagi na ograniczoną przestrzeń, w pomieszczeniach łatwiej jest utrzymać ład i porządek. Jednocześnie zapewniają one niezbędną wygodę wszystkim użytkownikom, niemal w niczym nie ustępując większym obiektom mieszkalnym. 3. Kto powinien wybrać projekt domu małego i taniego? Po projekty domów małych i tanich powinni sięgnąć wszyscy inwestorzy, którym zależy na maksymalnym ograniczeniu kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Są one bowiem znacznie tańsze i szybsze we wzniesieniu i wykończeniu, umożliwiając stworzenie komfortowej przestrzeni do życia w przystępnej cenie. Takie rozwiązanie docenią osoby, które marzą o wyprowadzce z bloku wielorodzinnego, a zarazem obawiają się obowiązków i opłat związanych z utrzymaniem jednorodzinnego obiektu mieszkalnego o większym metrażu. Będzie ono dobrym wyborem dla młodych i zapracowanych ludzi, którzy nie mają pieniędzy na budowę ani czasu na dbanie o wielopiętrowy budynek o znacznej powierzchni użytkowej. Mały i tani w realizacji dom sprawdzi się również wtedy, gdy chcemy codziennie spędzać czas blisko innych domowników oraz łatwiej zapewnić niezbędną opiekę tym członkom rodziny, którzy tego najbardziej potrzebują. Marzymy o niewielkim domku z ogrodem, a jednocześnie obawiamy się kosztów jego budowy, wyposażenia i późniejszych opłat? W takiej sytuacji koniecznie weźmy pod uwagę projekty małych i tanich domów. Umożliwią nam one realizację wieloletnich marzeń i planów, zarazem nie nadwyrężając budżetu przeznaczonego na ten cel – nawet w obecnych, trudniejszych czasach. W kolejnych latach eksploatacji zaoferują nam także optymalną przestrzeń do życia i niezbędną funkcjonalność, a koszt ich bieżącego utrzymania nie przyprawi nas o szybsze bicie serca.

