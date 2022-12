 Spotkajmy się na Wspólnej, aby smacznie zjeść

Kotlet kasztelański? A może pstrąg pieczony? Tortilla z kurczakiem? Do tego kopytka i sałatka z kapusty pekińskiej i kukurydzy. To tylko jedna propozycja obiadu w Barze Na Wspólnej. Wystarczy tylko skomponować danie główne i można oddać się rozkoszom podniebienia. Zobacz zdjęcia.

Są takie dni w tygodniu, kiedy człowiek ma ochotę zjeść coś dobrego, a przy okazji nie wydać „milionów monet“. Ma być smacznie i tanio. Tak, żeby po obiedzie wyjść z poczuciem miło spędzonego czasu. Najlepszym sposobem na poprawienie sobie humoru jest dobry posiłek spałaszowany wspólnie w miłym towarzystwie. A jeżeli chcemy dobrze zjeść to tylko w Barze Na Wspólnej. W akademiku Akademii Nauk Społecznych przy ulicy Wspólnej czekają smaczne dania mięsne, rybne...

To tylko od gościa zależy co sobie wybierze. Smakosze mięs mają do wyboru klasycznego kotleta schabowego, kasztelańskiego lub de volaille. Nie chcemy kotleta... To może pierś z kurczaka ze szpinakiem w sosie lub pieczone udko z kurczaka? Swoich fanów znajdzie też gulasz wołowy lub zraz wieprzowy w sosie.

Rybka? W Barze Na Wspólnej czeka dorsz panierowany z patelni, łosoś pieczony lub pstrąg też pieczony.

A obok mięska lub rybki coś na talerzu też się znajdzie. Do wyboru,, do koloru... I to gość Baru Na Wspólnej może sobie skonstruować swój autorski zestaw. A w czym może wybierać? Zaczynamy od surówek: buraczki z cebulą, kapusta biała z marchewką, kapusta pekińska z kukurydzą lub marchewka z porem. A do kompletu: kasza gryczana ryż, kopytka lub klasyczne ziemniaki z koperkiem.

Voila! Drugie danie mamy skompletowane. Chyba, że... mamy ochotę na coś innego. Zerkamy na dania mączne. A tam ślinka cieknie na naleśniki ze szpinakiem i kurczakiem lub z twarogiem i brzoskwinią. Coś innego? Tortilla: z kurczakiem lub z warzywami. Na fanów pierogów czekają ruskie z okrasą, z twarogiem i szpinakiem lub klasyczne z mięsem.

Jak widać, jest z czego wybierać i apetyt się wzmaga tylko przy kompletowaniu drugiego dania. A przed nami jeszcze wybór zupki: pomidorowa z makaronem, żurek staropolski albo niespodzianka w postaci zupy dnia. A na deser ciasto domowe.

Uff! Można usiąść i oddać się kulinarnej uczcie. Ale jeżeli chcemy tylko szybko wrzucić „coś na ząb“ to możemy wpaść na zapiekankę lub sałatkę grecką.

W Barze Na Wspólnej można też zorganizować chrzciny, stypy, przyjęcia komunijne. Miejsca jest dość, w imprezie może uczestniczyć nawet 100 gości.

Smacznego. Bar Na Wspólnej zaprasza nie tylko studentów, ale wszystkich, którzy chcieliby tanio zjeść coś dobrego.

Bar Na Wspólnej

ul. Wspólna 11

(budynek akademika Akademii Nauk Społecznych)

otwarte: poniedziałek - piątek w godzinach 11 - 17

www.barnawspolnej.pl

--- art. sponsorowany ---