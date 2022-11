Sprawdź instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania w swoim budynku

Regularnie konserwowane i zadbane urządzenia są bardziej efektywne, co przekłada się na ich lepszą pracę i mniejszą awaryjność. To samo dotyczy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz węzłów ciepłowniczych. Nadchodzące dni to ostatni moment, aby przed zimą sprawdzić stan instalacji i wykonać ewentualne naprawy.

System ciepłowniczy to nie tylko sieć ciepłownicza zarządzana przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ale także instalacje służące do odbioru ciepła u klientów. Dlatego EPEC nie ogranicza swoich działań tylko do dystrybucji ciepła — spółka oferuje także przegląd techniczny i modernizację instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania. Dlaczego warto zadbać o instalację? Sprawna i stale konserwowana instalacja oznacza mniej awarii oraz lepszą wydajność urządzeń. Będzie pracować dłużej oraz pozwoli na zapobieganie stratom ciepła. To także sposób na oszczędzanie ciepła, niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Warto jeszcze przed zimą sprawdzić, czy instalacja nie wymaga naprawy lub remontu. To już ostatni dzwonek. Klienci korzystający z usług EPEC mogą liczyć na długoletnie doświadczenie, sprawdzonych fachowców oraz gwarancję na usługi i materiały. Co oferuje EPEC? W ramach diagnostyki instalacji specjaliści z EPEC ocenią stan techniczny węzła ciepłowniczego oraz instalacji wewnętrznej. W protokole przeglądu wskażą zakres ewentualnej modernizacji lub określą, czy konieczna jest budowa nowego węzła. Kolejnym etapem będzie doposażenie instalacji w zakresie wynikającym z oceny jej stanu, regulacja instalacji grzewczej wraz z korektą nastaw zaworów technicznych, a także — jeżeli to będzie potrzebne — modernizacja lub wymiana węzła. W przypadku wyceny modernizacji instalacji powyżej 10 tys. zł netto i zlecenie wykonania tej usługi przez EPEC, przegląd stanu technicznego będzie ujęty w cenę usługi. Ponadto jest możliwość obniżenia tabeli regulacyjnej instalacji centralnego ogrzewania. Ta usługa pozwala klientowi zmniejszyć zużycie ciepła. Tym samym podniesie się komfort cieplny, powietrze w pomieszczeniu nie będzie się wysuszać, a kurz będzie się przemieszczał w mniejszym stopniu. Białe Certyfikaty Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania Świadectw Efektywności Energetycznej — tak zwanych "Białych Certyfikatów". Z tego mechanizmu mogą skorzystać podmioty, które spełnią warunki zapisane w Ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzą audyt efektywności energetycznej oraz przejdą pozytywną ocenę wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Konsultanci EPEC pomogą objaśnić temat "Białych Certyfikatów." Jak skorzystać z usługi EPEC? Szczegóły dotyczące usługi można uzyskać pod numerem telefonu: +48 55 61 13 277 lub pod adresem mailowym: uslugi@epec.elblag.pl. ---materiał partnera---

.