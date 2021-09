Sprzątanie może być naprawdę proste! Jakie produkty czyszczące sprawdzą się w każdym domu?

Powierzchnie mebli bez śladu kurzu, błyszczące czystością okna i przyjemny zapach unoszący się w pomieszczeniach świadczą o regularnym sprzątaniu mieszkania. W takich wnętrzach przyjemnie jest zarówno odpoczywać, jak i przyjmować gości. Jednak utrzymanie pomieszczeń w nieskazitelnej czystości wymaga sporego nakładu pracy, co przy współczesnym pośpiechu i nadmiarze obowiązków, nie jest łatwym zadaniem. Z powodzeniem można jednak nieco ułatwić sobie pracę – wystarczy dobrać dobrej jakości preparaty i akcesoria. Jakie?

Porządki w domu

Sprzątanie jest ciężką pracą. O tym fakcie wie każdy, kto chociaż raz w życiu trzepał dywany, mył podłogi czy odkurzał meble tapicerowane. Są to czynności, za którymi nikt nie przepada, ale, by nie utonąć w śmieciach, trzeba je wykonać. Najczęściej, większe porządki przeprowadzamy w swoim mieszkaniu przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast codziennie wykonujemy drobniejsze czynności porządkowe, ograniczające się do ścierania kurzów czy przetarcia na mokro podłogi.

Detergenty i produkty do pielęgnacji mebli

Dużym ułatwieniem podczas sprzątania jest użycie detergentów i różnych innych środków czystości. Dobrej jakości produkty czyszczące pomogą nam uporać się z trudno usuwalnymi plamami czy innym rodzajem zanieczyszczeń. Warto użyć także produktów do pielęgnacji mebli. Są to najczęściej preparaty na bazie wosków, które nadadzą powierzchniom drewnianym i drewnopochodnym pięknego połysku oraz większej trwałości. Specyfiki te zabezpieczają powierzchnię mebli rodzajem powłoki, dzięki której kurz, wilgoć czy pył nieprędko na niej osiądą. Wszystkie tego rodzaju środki znajdziemy nie tylko w sklepach stacjonarnych, hurtowniach czy supermarketach, ale również w sklepach internetowych.

Zaczynając wielkie porządki, zgromadźmy wcześniej środki czyszczące, które będziemy używać w trakcie pracy. Przydatne będzie pudełko kartonowe, w którym można je bezpiecznie przechowywać i przenosić w miejsce sprzątania. Następnie podzielmy je na grupy i zastanówmy się, jaki specyfik będzie odpowiedni do podłóg. Jeżeli w domu jest kilka rodzajów posadzek, należy dobrać środki czyszczące do każdej z nich. Teraz ustalmy, jakiego środka użyjemy do mebli, a jakiego do wyczyszczenia tapicerki w kompletach wypoczynkowych. Nie można zapomnieć również o dywanach. Oprócz zwykłego odkurzenia, warto również je wyprać przy pomocy maszyny do prania, z użyciem specjalnego szamponu. To pozwoli usunąć nie tylko drobinki kurzu, ale także zabrudzenia, plamy czy nawet bakterie.

Jeżeli nasze okna zdobią firanki i zasłony, to czyszczenie ich nie jest problematyczne. Wystarczy wyprać je w pralce z dodatkiem środka piorącego, przeznaczonego to tego typu tkanin.

Walka z mikrobami chorobotwórczymi

Ważnymi pomieszczeniami do sprzątania są kuchnia i łazienka. Tutaj użycie — oprócz środków czystości – również środków dezynfekcyjnych jest podstawą każdych porządków.

W kuchni do czyszczenia blatów roboczych oraz półek w szafkach stykających się z produktami spożywczymi użyjmy specyfików przeznaczonych do takich właśnie powierzchniZawierają one składniki bakteriobójcze, ale dopuszczone do kontaktu z żywnością.

W łazienkach do mycia podłóg i sanitariatów możemy zastosować silniejszą chemię odkażającą. Dzięki niej będziemy mieć pewność, że pozbyliśmy się wszystkich mikrobów i drobnoustrojów. Są to najczęściej środki na bazie chloru lub alkoholu, dzięki którym, każda powierzchnia będzie idealnie wyczyszczona.

