 Sprzedaż mieszkania – czy skorzystać z oferty skupu nieruchomości?

Szukanie kupca na mieszkanie może okazać się dość czasochłonnym zadaniem. Biorąc pod uwagę ofertę skupu nieruchomości, można zastanowić się nad taką formą sprzedaży, nie tylko w ostateczności, kiedy okazuje się, że nie ma nikogo chętnego na kupno mieszkania, ale także w pierwszej kolejności. Poniżej przedstawimy kilka korzyści, które wynikają ze skorzystania z oferty skupu nieruchomości, co potwierdza, że warto wziąć taką opcję pod uwagę.

Plusy w związku ze sprzedażą mieszkania firmie skupującej nieruchomości

Korzystna sprzedaż mieszkania może wyniknąć jak najbardziej z transakcji pomiędzy sprzedającym a firmą skupującą mieszkania. Są osoby, które obawiają się takich transakcji, tłumacząc się tym, że skup nieruchomości daje znacznie mniejszą cenę, niż potencjalny kupujący z zewnątrz. Jest to oczywiście prawda, nie mniej jednak wiele firm skupujących daje nawet do 90% wartości rynkowej nieruchomości, co stanowi czasami wyższą kwotę, niż to, co zaoferuje kupujący z zewnątrz, który chce negocjować cenę.

Korzystna cena

Korzystna cena nie zawsze jest do uzyskania przy tradycyjnej formie sprzedaży. Bardzo często dzieje się tak, że kupujący negocjuje kwotę w taki sposób, że sprzedający nie ma innej możliwości jak się wycofać ze sprzedaży, by nie stracić na takiej transakcji. W przypadku wyboru firmy oferującej skup nieruchomości, cena jest z góry ustalona, oczywiście na podstawie wnikliwej analizy. Jest to kwota, która powinna zadowolić zarówno jedną, jak i drugą stronę. Można próbować delikatnie negocjować cenę, jednak po głębszej weryfikacji i tak uznać będzie można, że kwota jest zadowalająca, zważywszy na fakt szybkiego przebiegu transakcji i wypłaty gotówki do ręki.

Szybki przebieg transakcji

Na szczególną uwagę zasługuje szybki przebieg transakcji, na który możemy liczyć, kiedy decydujemy się na sprzedaż mieszkania firmie skupującej nieruchomości. To, w jaki sposób działa pracownik firmy, jak prowadzi rozmowy, a także w jak krótkim czasie to się odbywa, wprowadza w zdumienie niejednego klienta. Pracownik jest miły, wyrozumiały, kulturalny, stara się zrozumieć sytuację klienta, a przy tym oferuje pomoc w zakresie zgromadzenia dokumentów do tego, aby sprzedać nieruchomość. Skup nieruchomości działa właśnie na takich zasadach, konkretnie, rzeczowo, ale z wyrozumiałością. Niejedna taka firma pomogła Polakom pozbyć się problemu pod postacią zadłużonego mieszkania, czy nieruchomości wynajmowanej już przez lokatora. Wiele opinii na temat firm, które prowadzą taki skup nieruchomości, świadczy o tym, że warto podjąć współpracę, aby przekonać się, że szybki przebieg transakcji niweluje dodatkowe koszty, które generowałoby mieszkanie, którego sprzedaż znacznie by się opóźniła.

Jedna wizyta zamiast kilkudziesięciu

O tym, że sprzedaż nieruchomości firmie, które trudni się skupem mieszkań, jest wygodna, z pewnością przekonało się już wiele osób. To zdumiewające, ale wstępna wycena przebiega online, natomiast do przygotowania ostatecznej wyceny potrzebna jest tylko jedna wizyta w mieszkaniu. To znacznie upraszcza wszystko. To, co najważniejsze w tej kwestii to fakt tego, że firma, która decyduje się na kupno mieszkania, nie wycofuje się po oględzinach, co zdarza się klientom z rynku wolnego. Skup nieruchomości działa konkretnie, natychmiast ustalając warunki i spotkanie w kancelarii notarialnej. W ciągu tygodnia można wówczas pozbyć się mieszkania, a często i problemu.

Jeśli decyzja pada na próbę sprzedaży mieszkania osobom z rynku wolnego, trzeba liczyć się z tym, że będzie trzeba pokazywać swoje mieszkanie, niczym jak muzeum. Takich wizyt oglądających osób, które i tak nie zdecydują się na kupno, będzie wiele. Wielu kupujących, zanim podejmie decyzję, na którą ofertę przystaje, chce zrobić rozeznanie, dlatego ogląda się kilka, kilkanaście lokali mieszkalnych. Niektórym taki stan może bardzo przeszkadzać, zwłaszcza że kupujący wybierają różne godziny w ciągu dnia na odwiedziny, czasem nie bacząc na wygodę właściciela.

Jak wygląda sprzedaż mieszkania firmie skupującej nieruchomości?

Przebieg transakcji pomiędzy sprzedającym mieszkanie właścicielem a firmą, która prowadzi skup nieruchomości to szybkie działanie. W ciągu kilku dni można załatwić wszystkie niezbędne formalności, by móc ustalić najbliższy możliwy termin w kancelarii notarialnej. Wiele zależy od właściciela mieszkania, jak również kancelarii notarialnej, jeśli mamy na myśli termin sprzedaży. Firmy, które skupują nieruchomości, dysponują gotówką, wiedzą, jak i cennym doświadczeniem, dlatego przebieg transakcji z ich strony jest bezproblemowy i błyskawiczny, co mogą potwierdzić pozytywne opinie ze strony klientów. Wszystko zaczyna się od zgłoszenia mieszkania, po czym przygotowywana zostaje wstępna propozycja cenowa (wycena nieruchomości). W następnej kolejności trwają rozmowy na temat warunków sprzedaży nieruchomości, jak również ostateczne przygotowanie wyceny na podstawie wizyty w mieszkaniu. Debatując na temat warunków, można spodziewać się wsparcia i pomocy w zakresie gospodarowania dokumentacją sprzedażową. Ostatnim elementem współpracy jest wizyta w kancelarii i rozliczenie się z klientem.

