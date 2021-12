Srebrny jubileusz Autoradex. Wygraj atrakcyjne nagrody

Zaczynali ćwierć wieku temu w małym lokalu przy ulicy Słonecznej. Dzisiaj na lokalnym rynku są liderem branży car audio. Ich dewizą jest profesjonalizm oraz przede wszystkim pełne zadowolenie klienta. Firma Autoradex właśnie obchodzi srebrny jubileusz i z tej okazji przygotowała dla swoich klientów konkurs z nagrodami oraz wiele atrakcyjnych niespodzianek. Zobacz zdjęcia.

Działalność zaczynali w 1996 r w skromnym lokalu przy ul. Słonecznej. Od 2004 r firma Autoradex mieści się obok Centrum Handlowego Ogrody (ul. Żyrardowska 83D). Obecny lokal posiada pełną bazę montażową i własny parking, daje to komfort klientom oraz pozwala na pracę w każdych warunkach.

- Rozpoczynaliśmy działalność w takich czasach, kiedy na rynku hitem były radia z kasetą, potem pojawiły się płyty CD oraz mini dyski. Przez te wszystkie lata rynek elektroniki zmienił się diametralnie. My chcąc przetrwać i konkurować z najlepszymi, musieliśmy się ciągle uczyć i dostosowywać swój profil produktowy do potrzeb Klientów i aktualnych trendów na rynku. Jedno pozostawało niezmienne: naszą dewizą zawsze była dbałość o Klienta i profesjonalizm - mówi Danuta Gizińska, współwłaścicielka firmy.

Co jest podstawą ich sukcesu?

Autoradex to niewielka, rodzinna firma. Do sukcesu dochodziliśmy małymi, ale mocno przemyślanymi krokami. Gdy otwarto w Elblągu pierwszą Galerię Handlową (Hypernova) zorganizowaliśmy tam tymczasowe stoisko - wyszliśmy do Klienta, by mógł łatwiej zapoznać z naszą ofertą. Przez te wszystkie lata staraliśmy się pokazywać nowości i światowe trendy w branży car - audio. Zapraszaliśmy liderów tej branży z „samochodami demonstracyjnymi” na różne pokazy podczas Dni Elbląga, na wspólne granie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy oraz różne rajdy. Wtedy takie pokazy były sporym wydarzeniem i przyciągały mieszkańców Elbląga i okolic. Firmy takie jak: Sony, Pionier, JVC , Clarion, Alipine, JBL czy Kenwood, dawały możliwość zobaczenia i posłuchania najwyższej klasy sprzętu audio-video-nawigacyjnego.

Naszą siłą są przede wszystkim pracownicy, niektórzy są z nami od pierwszego dnia działalności. Posiadają olbrzymią wiedzę i doświadczenie w swojej branży. Codziennie wkładają całą wiedzę i serce w pracę na rzecz satysfakcji Klienta. Nasza załoga jest jak Rodzina – Rodzina Autoradex.

- Podstawą naszej działalności są też bardzo dobre, wieloletnie kontakty z kontrahentami - mówi Jerzy Giziński, współwłaściciel Autoradex. Stanowią one silną podporę techniczną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku elektroniki.

Kiedy sprzedaż elektroniki użytkowej zaczęła mocniej przenosić się do internetu, my nie staliśmy w miejscu. Od kilku lat konsekwentnie rozwijamy nasz sklep internetowy.

- Mimo że dzisiaj w internecie można kupić wszystko, to takie zakupy są czasami nieprzemyślane i przypadkowe. Często zakupiony sprzęt nie pasuje do dalszej rozbudowy systemu w samochodzie. Klient, który kontaktuje się z nami ma zapewnioną przede wszystkim usługę doradczą - podkreśla Jerzy Giziński. Zdarza się, że Klienta, który nie może do nas przyjechać, prowadzimy przez montaż krok po kroku.

Jakie usługi i produkty oferuje obecnie Autoradex?

Klienci znajdą tutaj świetne rozwiązania w atrakcyjnej cenie, są to m.in. nagłośnienia car audio, wygłuszanie aut, systemy multimedialne i nawigacyjne Android, czujniki parkowania, kamery cofania, rejestratory jazdy, centralne zamki, autoalarmy, lokalizatory GPS, zestawy CB, Yanosik, blokady skrzyni biegów, przyciemnianie szyb, posiadamy również szeroki dostęp do wszelkich akcesoriów montażowych do każdego typu samochodu, naprawiamy instalacje elektryczne, oraz realizujemy zamówienia indywidualne. Klient zawsze może liczyć na pomoc oraz obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Przykładowe realizacje można obejrzeć w tym linku.

Z okazji Jubileuszu 25-lecia firma przygotowała dla klientów konkurs na najstarszy paragon, do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Zasady konkursu są bardzo proste: osoby, które zachowały paragony na usługi lub sprzęt zakupiony w firmie Autoradex, wysyłają zdjęcia lub skany paragonu na firmowego maila. Można też przynieść paragon osobiście do firmy.

Nagrody w konkursie zdobędą trzy osoby, wygra oczywiście najstarszy paragon. Szczegóły i regulamin konkursu będą dostępne od 10 grudnia do 10 stycznia na stronie www.autoradex.pl oraz na profilu firmy na Facebooku. Przez cały okres świętowania naszego jubileuszu Klienci, którzy nas odwiedzą i zakupią towary bądź skorzystają z naszych usług, mogą liczyć na prezenty - niespodzianki. Serdecznie zapraszamy!

Autoradex

ul. Żyrardowska 83D

55 611 43 00

email:autoradex@autoradex.pl

---artykuł promocyjny---