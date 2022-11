Staler teraz w nowej lokalizacji

Firma Staler, jeden z głównych dostawców dużych firm budowlanych z całej Polski, zaprasza do nowej siedziby na ul. Żuławską 2C w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

Początki działalności firmy Staler sięgają 1989 roku. Od tego czasu związana jest z dystrybucją wyrobów hutniczych. W stal zaopatruje największe firmy z branży ogólnobudowlanej w całej Polsce. Nie zapomina przy tym o klientach indywidualnych z naszego regionu. Niedawno firma zmieniła lokalizację i aktualnie jej siedziba mieści się na ul. Żuławskiej 2C (naprzeciwko Castoramy). Nowe miejsce wiąże się z większym placem składowym i nowoczesnym biurem obsługi klienta oraz większymi możliwościami rozwoju placówki.

- Jesteśmy jednym z głównych dostawców dużych firm budowlanych i produkcyjnych. Staler posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze największych i najbardziej wymagających klientów wykorzystujących stal czarną - klientów polskich, a także klientów z Europy. Dzięki profesjonalizmowi i wiedzy technicznej, firma obsługuje czołowe przedsiębiorstwa z takich branż jak: drogowa, budownicza, produkcja maszyn i urządzeń różnego przeznaczenia, konstrukcji stalowych – podkreśla Grzegorz Porożyński, dyrektor Oddziału w Elblągu.

Od początku priorytetem firmy jest rzetelność obsługi klienta. Każde zlecenie wykonywane jest ze szczegółową starannością i dokładnością oraz kontrolowane pod względem jakościowym i ilościowym. Usługi, produkty oraz technologia, które firma oferuje, spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Swoją szeroką ofertę kieruje do wszystkich, którzy cenią sobie profesjonalną obsługę, zaawansowane technologicznie metody oraz wieloletnie doświadczenie w branży.

W ramach wyrobów hutniczych Staler oferuje:

pręty żebrowane, gładkie, płaskie i kwadratowe,

siatki zbrojeniowe

blachy gorąco i zimnowalcowane, ocynkowane oraz ryflowane,

rury czarne ze szwem oraz bez szwu

kształtowniki - ceowniki, dwuteowniki, kątowniki

profile zamknięte.

Pozostały asortyment w sprzedaży to: dystanse do zbrojeń, pokrycia dachowe, akcesoria do bram przesuwnych. Wykonuje również zbrojenia budowlane oraz kosze do pali fundamentowych., które dostarczamy bezpośrednio do klienta. - Zbrojenia budowlane, które są głównym produktem naszej oferty, dostępne są w wielu wariantach i parametrach do wyboru. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz profesjonalnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie stworzyć praktycznie każdy produkt. Jako największy producent koszy do pali fundamentowych w Polsce, posiadamy siedem w pełni zautomatyzowanych maszyn do produkcji zbrojenia tego typu. Zastosowana technologia produkcji umożliwia realizowanie zleceń w bardzo krótkich terminach z jednoczesnym uzyskaniem wyjątkowej jakości zbrojenia - dodaje Grzegorz Porożyński,

Od 2002 roku Staler posiada system zarządzania jakością oparty na normie ISO serii 9001. Obecnie jest on potwierdzony przez firmę certyfikującą TÜV NORD CERT.

STALER MARKET” sp. z o.o. Oddział w Elblągu

ul. Żuławska 2 c

82-300 Elbląg

tel.: +48 55 232 53 49

elblag@staler.com.pl

staler.com.pl