Statystyki wyprzedaży świątecznych w 2019 roku

Wyprzedaże i zakupy świąteczne to tradycja i moment, na który czeka większość zakupowiczów. To idealny czas na zaopatrzenie się w prezenty dla swoich bliskich. Zastanówmy się i wspólnie przeanalizujmy statystki dotyczące wyprzedaży świątecznych z 2019 roku. Sprawdźmy, ile osób zdecydowało się na kupno prezentów przez internet, a ile stacjonarnie. Przeanalizujmy, ile na tym zaoszczędzili oraz jak dokładnie wyglądały ubiegłoroczne promocje.

Okres przedświąteczny 2019 i 2020

Jak informuje jeden ze znanych portali z kodami rabatowymi Promocodius, biorąc pod uwagę tegoroczny (2020) okres przedświąteczny, pomijając coroczne akcje np. Czarny Piątek, zanotowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania zakupami w internecie oraz zanotowano dużo więcej wyszukiwań dla kodów rabatowych. Było ich aż o 13% więcej w porównaniu z 2019 rokiem. Oznacza to, że klienci są mocno nastawieni na kupowanie prezentów przez internet oraz nie boją się korzystać z wyprzedaży i kampanii promocyjnych prowadzonych online. Dołącz do tego grona, sprawdź i zapoznaj się z ciekawymi ofertami na rok 2020, ponieważ znane marki Marie Zelie, Wittchen, Reebok i Guess wyprzedają się taniej nawet o 60%! Więcej szczegółów o tegorocznych promocjach i kodach rabatowych Marie Zelie znajdziesz na stronie.

Jak jednak to było równy rok temu? Na wstępie przeanalizujmy jak to było w roku 2019. Sytuacja wyglądała standardowo, Czarny Piątek i Cyber Monday to okres w którym zanotowano pierwsze wzrosty zainteresowania promocjami i wyprzedażami. Początek grudnia to wczesny okres przedświąteczny czyli kolejne, jeszcze większe wzrosty zainteresowania. Tuż przed świętami klienci decydowali się głównie na zakupy w sklepach stacjonarnych. Centra handlowe i sklepy fizyczne oferowały wtedy masę ciekawych promocji i wyprzedaży. W okazyjnych cenach można było nabyć wiele ciekawych propozycji na świąteczne prezenty czy chociażby ozdoby świąteczne.

Wyprzedaże 2019 w galeriach i online

2019 był sprzyjającym rokiem dla poszukiwaczy okazji i wyprzedaży. W niższych cenach można było kupić przede wszystkim:

1. ubrania,

2. biżuterię,

3. galanterię,

4. kosmetyki,

5. elektronikę.

Obniżki sięgały nawet 70 proc. Znana marka CCC zaskoczyła wtedy swoich klientów wprowadzając pamiętną wyprzedaż -70% na buty ze swojej kolekcji. Sieciówki z ubraniami podbijały serca klientów w centrach handlowych wysokimi promocjami. H&M, Wojas i 4F prowadziło wyprzedaże tnąc ceny o równo połowę. Apart - salon z biżuterią oferował wtedy -60% na zakupy w sklepie stacjonarnym. Tłumy ludzi przewijały się przez sklepy tworząc świąteczny klimat, zaopatrując się w prezenty i ozdoby świąteczne dla swojego domu.

Sklepy internetowe wcale nie zostawały w tyle i również prowadziły interesujące akcje promocyjne, stale udostępniając coraz to nowsze kody rabatowe i reklamując asortyment dla każdego z dostawą jeszcze przed świętami i bez wychodzenia z domu.

Statystyki z 2019 w liczbach

Według badania Polsat News z 2019 roku, Polacy aż w 49 procentach poszukiwali pomysłu na prezent w internecie. Ostatecznie 30 proc. osób dokonało ostatecznego zakupu przez online. Zatem według ankietowanych, wydatki w sklepach stacjonarnych stawnowyły 70 proc. spośród wszystkich kanałów sprzedażowych. Trend ten jest rosnący, ale według szacunków w tym roku prezenty w internecie kupi prawie 2 razy więcej osób niż w roku ubiegłym! Sytuacja ta spowodowana jest utrudnieniami w poruszaniu się i zakupach tradycyjnych.

Polacy w święta 2019 roku wydali na zakupy aż o 5 proc. więcej niż w roku 2018. Prezenty w sumie pochłonęły z portfela średnio 600 zł u każdego z nas. Ludzie deklarują, że promocje skłaniają ich do większych zakupów a w konsekwencji do wydawania większych sum pieniędzy. 49 proc. osób inspiracji na prezent szukało tylko w internecie. Znaczna większość, bo aż 62 proc. osób uważało, że darmowa dostawa i brak poczucia straty czasu najbardziej przekonywało ich do robienia zakupów świątecznych właśnie przez internet.



