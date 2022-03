 Stomatologia cyfrowa i implanty

Stomatologia cyfrowa to nowy wymiar leczenia i odbudowy zębów. W artykule wyjaśnimy, na czym polega w praktyce. Omówimy także kilka nowoczesnych narzędzi wspierających diagnostykę oraz leczenie stomatologiczne.

Stomatologia to jedna z dziedzin, które na przestrzeni kilkunastu lat diametralnie zmieniły swoje oblicze. Ogromną metamorfozę można zaobserwować nie tylko w podejściu lekarzy do pacjentów, ale także w postrzeganiu leczenia jako procesu holistycznego czy dostępu do najnowocześniejszych technologii określanych mianem stomatologii cyfrowej.

Czym jest stomatologia cyfrowa?

Stomatologia cyfrowa zapewnia nowy wymiar leczenia i odbudowy uzębienia. Poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii znacząco zwiększa możliwości diagnostyczne, czyni je jeszcze bardziej precyzyjnymi, poprawia komfort pacjenta oraz umożliwia dokładniejsze niż kiedykolwiek wcześniej planowanie kolejnych prac.

Oto kilka przykładów nowoczesnych technologii cyfrowych stosowanych w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych:

skaner wewnątrzustny cad-cam. Skaner wewnątrzustny cad-cam wykorzystuje się przede wszystkim w pracy protetycznej. Pozwala on na opracowanie wycisku wirtualnego, stanowiącego bazę dalszych działań. Dzięki użyciu skanera możliwe jest wykonanie precyzyjnego skanu wewnątrzustnego podłoża protetycznego oraz przeprowadzenie precyzyjnego określenia lokalizacji implantów dentystycznych, umożliwiając wykonanie projektu przyszłej przykręcanej rekonstrukcji protetycznej oraz szablonu chirurgicznego;

cyfrowe skany radiologiczne 3D. Tomografia stożkowa generuje dokładne skany wykorzystywane podczas leczenia kanałowego, planowania implantów zębowych, czy diagnozowania stanów zapalnych w kości. Uzyskane cyfrowe pliki eksportuje się do oprogramowania służącego do projektu szablonów implantologicznych, a także planowania leczenia ortodontycznego;

cyfrowe laboratoria protetyczne. Dzięki możliwości wykorzystania plików cyfrowych i obrazów uzyskanych przez dentystów z pomocą skanera wewnątrzustnego Cerec cad-cam, technicy wykonujący wypełnienia protetyczne mogą zapewnić idealną dokładność wykonywanych prac i szybkość działania;

cyfrowe projektowanie uśmiechu. Wykorzystując zespół cyfrowych narzędzi, technika cyfrowego projektowania uśmiechu umożliwia zaplanowanie przyszłego uśmiechu pacjenta zgodnego z jego oczekiwaniami. I co ważne — jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Markiewicz Clinic to jedna z niewielu placówek w Polsce mająca dostęp do innowacyjnych technologii cyfrowych. Najlepsi specjaliści wykorzystują je nie tylko podczas leczenia implantologicznego, ale także protetycznego (korony, licówki, mosty), bezbolesnego leczenia kanałowego oraz podczas zabiegów chirurgii stomatologicznej.

Źródło: https://markiewiczclinic.com/implanty-zebow/

