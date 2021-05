Streetwear nie wychodzi z mody - jakie trendy dominują w modzie ulicznej?

Moda stale się zmienia, najczęściej zatacza koło i coraz więcej trendów wraca z lat 80 czy 90. Najwięcej takich tendencji możemy zauważyć w modzie ulicznej - streetwear. Ten styl nie zna słowa "kontrowersyjne". W modzie ulicznej wszystko jest dozwolone - łączenie potencjalnie niepasujących krojów i kolorów, czego przykładem może być zakładanie marynarki na bluzę z kapturem. Ta sama dewiza dotyczy napisów czy obrazków widniejących na ubraniach.

Jakie trendy królują?

Na ulicach coraz częściej możemy zauważyć ubrań typu oversize. Długie koszulki z szerokimi rękawami, ogromne bluzy oraz spodnie baggy. Jest to modne, ale również komfortowe, ponieważ żadna część garderoby nie krępuje naszych ruchów. Coraz bardziej stawiamy na wygodę, którą zapewnią nam z pewnością dresy - spodnie Nike na answear.com to bardzo uniwersalny wybór. Modeli oraz krojów tych spodni jest ogrom, a cechuje je przede wszystkim wysoka jakość tkanin oraz możliwość włączenia ich do wielu casualowych, czy sportowych stylizacji.

Nieodłącznym elementem streetwearu są sneakersy. Wyjaśniając to sformułowanie, są to po prostu buty sportowe, jednak nie byle jakie. Sneakersy również stawiają przede wszystkim na wygodę, ale nieodzowny jest również efekt wizualny. Ciekawe wzory, łączenia tkanin i kolorów, które przyciągają wzrok. Takie właśnie są sneakersy Guess na answear.com - na wysokiej platformie, z barwnymi wstawkami oraz interesującym logotypem.

Jak łączyć ubrania w modzie ulicznej?

W przypadku kobiet znakomicie wygląda połączenie szerokich spodni oraz zbyt dużej bluzy rozpinanej, pod którą umieścimy crop top. W taki sposób zachowujemy damskie proporcje, a przy tym możemy ukryć ewentualne mankamenty naszej figury. Mężczyźni z kolei mogą stworzyć całą stylizację z ubrań typu oversize i niemalże w każdym przypadku będą wyglądali świetnie oraz ciekawie. Baggy jeans, szeroka bluza z kapturem, a na to zarzucona flanelowa koszula w kratę. Każdą stylizację uzupełnimy ulubionymi sneakersami, jeśli są one w stonowanych kolorach, nie będziemy mieli problemu z dopasowaniem ich do reszty. Nigdy nie należy zapominać o akcesoriach - duże kolczyki, liczne pierścionki oraz kaskadowe naszyjniki to dopełnienie outfitu damskiego. Mężczyźni powinni stawiać na łańcuszki oraz sygnety, które w ostatnim czasie stanowią największy trend.

Podsumowując, streetwear zawsze stawia komfort na pierwszym miejscu. Jednak pamiętajmy, że wcale nie oznacza to nudnego dresu, który nosimy na co dzień po domu. Moda uliczna to wygoda, ale również zabawa stylami, łączenie ich, nawet jeśli niekoniecznie do siebie pasują. Streetwear nie ma granic, niczego nie wyklucza i właśnie dlatego jest tak ciekawy.

Gdzie szukać inspiracji?

Gazety modowe często nawiązują do mody ulicznej oraz pokazują, co będzie modne w danym sezonie, jednak nie to źródło jest najbardziej wiarygodne. Przede wszystkim warto poszukiwać pomysłów w Internecie - Pinterest, Instagram czy YouTube to kopalnia wiedzy o modzie ulicznej. Tam możemy dowiedzieć się wszystkiego, a przede wszystkim tego, gdzie danych ubrań poszukiwać. Jak już było wspomniane, streetwear=wygoda, a z tym wiąże się jakość materiałów. Tkaniny wykonane przede wszystkim z dobrego gatunku bawełny sprawiają, że skóra oddycha, a przy tym bardzo dobrze zachowują się w praniu i służą nam na lata.