Stroje koszykarskie a wybór dzianiny

Każdy laik, który nie miał wcześniej do czynienia z uprawianiem żadnego ze sportów może uważać, że jednym z lepszych materiałów do uprawiania aktywności fizycznej jest bawełna, lub inne materiały pochodzenia naturalnego. Tymczasem to właśnie nowoczesne dzianiny syntetyczne sprawdzają się najlepiej w przypadku każdego rodzaju aktywności fizycznej. Jak wybrać zatem dobre i zdrowe dla skóry stroje koszykarskie? Jeśli stoisz właśnie przed takim dylematem, koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Stroje koszykarskie – z jakich dzianin musza być wykonane?

Koszykarze powinni mieć zapewnioną wygodną, niekrępującą ruchów ciała odzież, która będzie nie tylko komfortowa i estetyczna, ale zapewni również określone funkcje. Stroje do koszykówki PEHA powstały z wysokiej jakości dzianin poliestrowych, które idealnie sprawdzą się w przypadku trenowania koszykówki, ale też uprawiania innych form aktywności fizycznej. Polska dzianina poliestrowa CoolMax powstała z unikalnej, czterokanałowej przędzy poliestrowej, dzięki której możliwe staje się odprowadzanie wilgoci z ciała zawodnika. CoolMax to dzianina szybkoschnąca – zapewnia przyjemny chłód i maksymalne uczucie suchości – a tego właśnie potrzebuje każdy sportowiec!

Stroje koszykarskie PEHA – dzianina a możliwość nadruku

Kolejnym z dość istotnych elementów jest możliwość personalizacji dzianin, z jakich powstały stroje sportowe. Każda drużyna, by móc wziąć udział w oficjalnych rozgrywkach powinna być wyposażona w spersonalizowane stroje koszykarskie. Sublimacja uchodzi za jedną z lepszych technik sportowego nadruku. Dzięki niej możliwe staje się wtopienie specjalnych tuszy sublimacyjnych bezpośrednio we włókna dzianiny. Aby jednak móc skorzystać z tej zaawansowanej techniki, konieczne jest zwrócenie uwagi na typ dzianiny, która ma być sublimowana. Stroje koszykarskie PEHA są doskonale przygotowane do możliwości poddania ich nadrukom, co więcej, zestawy możesz spersonalizować bezpośrednio u producenta. Szczegóły nadruków ustalisz podczas składania zamówienia.

Szeroki wybór nowoczesnych wzorów

Komplety koszykarskie PEHA powstały z wygodnych, wysokiej jakości, oddychających dzianin. Ale to nie wszystko! W ofercie polskiej marki dostępnych jest naprawdę wiele różnorodnych i atrakcyjnych wzorów. Projektanci marki zadbali o to, by każdy strój koszykarski zaskakiwał wyglądem! Do wyboru drużyn pozostają komplety klasyczne i nowoczesne – każdy z nich dostępny jest w kilku atrakcyjnych kolorach, co zwiększa możliwości dopasowania kolorystki strojów koszykarskich do indywidualnych barw klubu.

Interesują Cię trwałe, estetyczne i przyjazne dla skóry zestawy do gry w koszykówkę? Nie szukaj daleko – wybierz profesjonalne zestawy koszykarskie PEHA, które zostały wykonane w Polsce z polskich dzianin funkcyjnych. Ciekawą opcją dla drużyn poszukujących oszczędności jest możliwość wykonania nadruku całkowicie gratis – wystarczy, że złożysz zamówienia na przynajmniej 6 kompletów!