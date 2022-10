 Studenci, spotkajmy się w Pedagogicznej

Osoby, które rozpoczęły lub kontynuują studia, zapraszamy do skorzystania z oferty Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Dysponujemy bogatym zbiorem książek i czasopism z różnych dziedzin: pedagogiki, psychologii, socjologii i medycyny. Wiemy, jak ważny dla studentów jest dostęp do aktualnego stanu wiedzy z danej dyscypliny, dlatego dbamy o to, aby księgozbiór był systematycznie uzupełniany. Zapewniamy także dostęp do książek na platformie IBUK Libra.

Z nami napiszesz pracę zaliczeniową, licencjacką i magisterską. Pomożemy w poszukiwaniu literatury, sporządzeniu bibliografii i podpowiemy, gdzie szukać w sieci legalnych materiałów, które wzbogacą Twoją pracę bez łamania praw autorskich.

Zachęcamy do sprawdzenia katalogu internetowego i zapoznania się z naszymi zbiorami bez wychodzenia z domu. Na naszej stronie internetowej www.wmbp.edu.pl można znaleźć zestawienia tematyczne, które ułatwią samodzielne poszukiwanie literatury na dany temat. Jako jedyna biblioteka pedagogiczna w kraju mamy również aplikację na smartfony.

Nasi pracownicy są do Twojej dyspozycji w godzinach pracy biblioteki (pon. i wt. 9:00-18:00, a pozostałe dni 9:00 – 15:00). Jesteśmy również otwarci w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 15:00.

