 Stylowe buty męskie – propozycje na co dzień i na specjalne okazje

Zdarza się, że źle dobrane buty psują cały strój. I nieważne, czy jest to zestawienie formalne, czy casualowy look – w każdym przypadku nie należy bagatelizować roli obuwia. Zobacz, jakie obuwie męskie prezentuje się stylowo i uniknij błędów podczas kreowania swojego wizerunku.

Czym wyróżniają się stylowe buty męskie?

O butach można powiedzieć, że są stylowe, nie tylko wtedy, gdy mają formalny fason. To wyrażenie pasuje również do obuwia casualowego, a nawet sportowego! Stylowe obuwie męskie musi przede wszystkim robić wrażenie wysoką jakością wykonania, czyli dopracowanymi detalami i tym, że zostały wykonane z wysokogatunkowych materiałów. Za najbardziej szykowne buty uważane są modele z naturalnych skór licowych, ale trzeba podkreślić, że sporo renomowanych marek ma w swojej ofercie znakomicie prezentujące się obuwie ze skór ekologicznych. W dobrym guście są także buty zamszowe bądź z nubuku, a w codziennych zestawieniach stylowo mogą prezentować się również trampki z cholewką z płótna bawełnianego. Sekret tkwi właśnie we wspomnianej jakości wykonania oraz w designie. Stylowe buty mają zazwyczaj klasyczny design, bez wymyślnych zdobień i akcentów. Kolorystyka takiego obuwia jest na ogół stonowana i tradycyjna, ale przy odrobinie modowego wyczucia można stworzyć bardzo udany look z wykorzystaniem obuwia w nietypowym kolorze.

Buty, które warto wybrać na co dzień

Gdy nie trzeba przejmować się formalnością stroju, mężczyźni chętnie noszą sneakersy. Na rynku jest olbrzymia ilość przeróżnych modeli i czasem rzeczywiście trudno zdecydować, czy dany model prezentuje się naprawdę stylowo. Nie wiesz, jak wybrać męskie buty na co dzień? Rozglądając się za sneakersami do chinosów, postaw na modele o minimalistycznym designie, wyróżniające się smukłą linią i z nutą elegancji. Do casualowego ubrania możesz też założyć modne sznurowane półbuty, które wyglądają jak hybryda sneakersów i trzewików.

Jeśli planujesz ubrać się w luźne jeansy i T-shirt, wybierz śmiało masywniejsze sneakersy o bardziej wyrazistym wzornictwie. W przypadku typowo sportowych stylizacji można pozwolić sobie na jeszcze więcej, decydując się na kolorowe obuwie z kontrastowymi zdobieniami. Podobnie jest w sytuacji, gdy wybieramy się na plażę. Jeśli chcesz być postrzegany jako mężczyzna z klasą, pomyśl o zaopatrzeniu się w mokasyny. Te bardzo wygodne buty sprawdzają się w casualowych i smart casualowych połączeniach. Aby nosić je z klasą, nie zakładaj do nich skarpetek!

To obuwie doda Ci szyku podczas specjalnych okazji

Choć ostatnio na czasie jest zestawianie nieformalnego obuwia z garniturami, taki mariaż nie zawsze wygląda gustownie. Jeżeli wolisz mieć pewność, że wyglądasz stylowo na spotkaniu biznesowym czy na uroczystości rodzinnej, nie eksperymentuj ze swoim wizerunkiem. Gdy zamierzasz pokazać się w klasycznym garniturze, wybierz oksfordki bez zdobień, zwane też wiedenkami. To z pewnością najelegantsze buty męskie. Odrobinę niższy stopień formalności mają angielki, czyli derby, charakteryzujące się – w przeciwieństwie do wiedenek – otwartą przyszwą. W wyszukanych połączeniach na specjalne okazje sprawdzają się brogsy, czyli eleganckie buty z dziurkowaniem, oraz monki.

