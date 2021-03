Świąteczne życzenia od posłanki Moniki Falej

Drogie Elblążanki! Drodzy Elblążanie! Przed nami Święta Wielkiej Nocy. Święta, które przynoszą duchową więź wszystkich w jednoczącej nadziei przełamania, tego co dookoła niedobre. Przysparzają radości przebywania w wspólnocie rodzinnej. Towarzyszy temu wiosenna aura. A podczas niej polewanie wodą- Śmigus, nieco dzisiaj mniej aktywne. Ongiś było symbolem przesilenia zimowo-wiosennego, a polewanie miało oczyszczać, także z chorób - pisze Monika Falej, posłanka.

Od ponad roku czekamy właśnie na oczyszczenie, na pokonanie pandemii. Zbiera ona tragiczne żniwa. Staje się nadrzędną wobec świątecznej więzi i ogranicza ją. A przecież chcemy spotykać się w jak najszerszym rodzinnym gronie. Niestety, straty są wielkie. Wydawało się, że w województwie i Elblągu, będzie nadal umiar w rozprzestrzenianiu covid-19. Byliśmy zdyscyplinowani w izolacji i indywidualnej ochronie. Coś jednak zlekceważyliśmy po drodze!

Doszliśmy do etapu, w którym w naszym bliskim zasięgu przybywa chorych, i tych którzy odeszli. Musimy więc wracać do troski o siebie i o innych. Do nieustającej refleksji- może ja zakażę, a może mnie zakażą? Nie dajmy powodu do tego, bądźmy z maseczką na co dzień. To jedna droga do zdrowia, a druga to szczepienia.

Szanowne Elblążanki! Szanowni Elblążanie!

Niewiele czasu upłynęło od życzeń noworocznych i podsumowania roku. Po 3 miesiącach wiele spraw jest nadal aktualnych, a wiele nowych. W kraju i w Elblągu. Czy jest potrzeba powrotu do nich w okresie świątecznym?

Tą potrzebą jest to, jak pandemia wpłynęła i wpływa na nasze bytowanie, na możliwość przetrwania i zapewnienia wyżywienia rodzin, utrzymania firm i pracy. To dramaty milionów Polaków. Szczególnie związanych z zawodami i branżami, pomijanymi lub tylko częściowo uwzględnianymi w „tarczach” pomocowych. Chciałoby się „zawiesić” te masowe smutki na okres Świąt; czy jednak taka możliwość istnieje?

Składałam wraz z parlamentarzystami Lewicy dziesiątki Interpelacji. Na rzecz branży hotelarskiej, turystycznej, kateringowej, dietetycznej, targowej i innych usług, sytuacji finansowej samorządów, szczególnie oświaty. Także w innych sprawach wywoływanych przez samorządy. W wykazie 397 posłów zajmuję 4. miejsce z ilością 1278 Interpelacji wspólnych i indywidualnych.

Są tam naturalnie sprawy elbląskie. Uważam jednak, że elblążanin powinien oceniać swojego „wybrańca” nie tylko po tym, co czyni tam w Warszawie, lecz w miejscu swojego wyboru - Elblągu. Ileż jest przecież tutaj do zrobienia? Elblążanie krytycznie oceniają brak reakcji władzy wobec społecznego przekonania o regresie potrzeb rozwoju Miasta. Chcieliby po prostu w tym ciężkim momencie mieć wspierające samorządowe zaplecze. Dobrostan samorządowy (jakość życia) pomagałby ograniczać skutki kryzysu wielu wartości.

Czekamy na doroczne rankingi i badania oceniające wielospecjalistyczne miejsce Elbląga wśród 66 lub 100 miast. Jak dotąd zawsze blisko końca listy. Nie można mieć wątpliwości; pandemia obiektywnie pogorszy miejsce, ale subiektywnie - sposób zarządzania miastem ma swój udział.

Dzisiaj widać, jakie straty poczyniły likwidacja Pogotowia Socjalnego i miejskiego oddziału ginekologicznego. Zabrakło wyprzedzającej dyskusji przy oderwanej od potrzeb mieszkańców i negatywnie ocenionej - reformie komunikacji miejskiej. Obowiązuje cisza publiczna nad publicznymi sprawami.

Pandemia uboży elblążan. Rozczarowują się oni obojętnością włodarzy. Szczególnie w sprawie newralgicznej: tam, gdzie się płaci najwięcej. A może być drożej: do 15 kwietnia minister klimatu wyda rozporządzenie: firmy ciepłownicze mogą podwyższać ceny ciepła, bo drastycznie rosną koszty uprawnień do emisji CO2 (to już prawie 43 euro).

Co robi nasza strategiczna spółka - droga w usługach - i czy władze właścicielskie obligują ją do transparentności i racjonalności? Tolerują prawie całkowitą samoizolację informacyjną spółki, ukrywającą rozrzutność. Pod pozorami tajemnicy firm i informacji przetworzonej ukrywa się prawie wszystko: wysokość środków „płynących” do trójmiejskich podmiotów, które „obsiadły” spółkę, wysokość „darowizn”, dane produkcyjne, wynik finansowy, straty ciepła, poziom środków na przyszłą inwestycję. Skoro „chowa” się podstawowe dane, daje to podstawy do obawy o stan spółki.

Elblążanin nie ma więc prawa do informacji, jak zagospodarowuje się jego pieniądze. Narracja Zarządu spółki stała się nadrzędną wobec właściciela i RN. Stąd poczucie bezkarności prowadzące do głębokiego naruszenia zasad etyki osobistej i służbowej - w każdym innym samorządzie dyskwalifikujące. Jestem przekonana: nie ma takiego drugiego samorządu w Polsce z takim wyobcowaniem spółek.

Władze Elbląga w tym zakresie oddały pole; nie zauważają troski mieszkańców o byt, a w ich imieniu parlamentarzystki. Ugruntowuje się moje przeświadczenie, że czas już najwyższy na inne procedury wyjaśniające.

Szanowni Mieszkańcy, wybaczcie, że w tak szczególnym momencie dokonałam skróconego przeglądu miejskiego. Odbiega on od oficjalnego urzędowego samozadowolenia. Będę to czyniła nadal. Żałuję, że w osamotniony sposób, bez udziału pozostałych parlamentarzystów Elbląga.

Trudno o optymalne życzenia wobec pesymizmu, płynącego z wielu stron. Mimo wszystko musimy zbierać siły, bo przecież po nocy następuje dzień. Ludzkie pokłady optymizmu są niewyczerpane. Cieszmy się zdrowiem, bo ono będzie ważkim tematem świątecznych dni. Złóżmy sobie i bliskim przyrzeczenie, że zrobimy wszystko, aby je utrzymać. Do wielu dotkniętych bezpośrednio i wielu na kwarantannie- zwracam się o trwanie z nadzieją, że zło minie.

Korzystajmy przy świątecznym stole z każdej chwili, dającej optymizm. W „lany poniedziałek” polejmy się trochę wodą jako symbolem wzmocnienia woli pokonania plagi.

Dziękuję elbląskiej służbie zdrowia i wszystkim obecnym na froncie antycovidowym. Życzę Wam - Drogie Elblążanki i Drodzy Elblążanie - wytrwałości i wiary, że przełom nastąpi. Przekonania, że bogatsi o doświadczenia, zajmiemy się naszą podmiotowością w państwie i wspólnocie samorządowej Elbląga. Lewicowa posłanka Ziemi Elbląskiej będzie w tym obecną.

Życzę Wam również radości Świątecznego spotkania, wspaniałej rodzinnej atmosfery, wszelkiej pomyślności i siły w walce z trudnościami!

posłanka RP Monika Falej

---- Materiał płatny ze środków Biura Poselskiego posłanki RP Moniki Falej ----