 Sylwester w stylu lat 20.? Zaprasza Jarzębinowy Resort & Spa!

Jest tylko jedna taka noc w roku, dlatego warto spędzić ją wyjątkowo. Jarzębinowy Resort & Spa pod Braniewem zaprasza na Sylwestrowy Bal w klimacie lat 20'. To będzie niezapomniany Nowy Rok! Zobacz zdjęcia.

Najlepszy możliwy początek 2024

Co czeka gości tego niezwykłego Sylwestrowego Balu? Muzykę w stylu lat 20' zapewni DJ Mirosław Sek.

- Przeniesiemy Was do lat 20' XX wieku, wieku jazzu i swingu. Beztroskich czasów pełnych energii i tańca. Na parkietach wśród płci pięknej królował styl "flapperek". Krótkie sukienki, frędzle, opaski na głowie i perły - był to symbol wyzwolenia! - zapowiadają Bal gospodarze Jarzębinowego. - Czy nie będzie cudownie cofnąć się w czasie na jedną noc? - pytają.

Noc, noc i dzień, a może dwa dni?

W menu Balu przewidziano dwudaniowy obiad, trzy ciepłe kolacje, a do tego napoje, przekąski i oczywiście open bar! Nie zabraknie niezwykłych kulinarnych atrakcji, takich jak... Degustacja Ślimaka! Dania ze ślimaka to bowiem specjalność Jarzębinowego. Bal potrwa od godz. 20:00 do 4:00 rano, w jego trakcie zaplanowano m. in. Konkurs na Króla i Królową Balu. Dress code nie jest obowiązkowy, ale królewska para zostanie wybrana spośród osób w strojach z epoki. Nagrodą specjalną będzie zestaw autorskiej linii kosmetyków ze śluzem ślimaka marki Limako.

Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej (608 204 569 lub 608 517 334) lub osobiście w Jarzębinowym.

Istnieje możliwość uczestnictwa w samym Balu, ale także rezerwacji pokoi na jedną lub dwie noce, z wyżywieniem (m. in. uroczystym Śniadaniem Noworocznym), dostępem do strefy spa, szeregu atrakcji i wygód, jakie oferuje Jarzębinowy. Szczegółowe informacje i cennik na stronie internetowej.

O Jarzębinowym

"Jarzębinowy to resort w idei Slow Life. Spełnienie naszych marzeń o miejscu które pozwoli zwolnić, zachować równowagę miedzy pędzącym światem, a dążeniem do życia w zgodzie ze sobą i z własnymi potrzebami, by było ono bardziej wartościowe. Obiekt położony w zacisznym miejscu na warmińskiej wsi, wśród szkółek roślin ozdobnych, kilka kilometrów od Braniewa i Fromborka, co daje gwarancję kameralnego miejsca" - czytamy na stronie Jarzębinowego. Jarzębinowy to m. in. restauracja, spa, ogród, a nawet strefa grilla. Więcej o tym niezwykłym miejscu tutaj.

Jarzębinowy Resort & Spa

Stępień 3C, 14-500 Braniewo

-- artykuł sponsorowany --