System kolejkowy jako narzędzie wspomagające. Czyli „Kto z Państwa ostatni?"

Każdy kto prowadzi działalność gdzie tworzą się kolejki, zapewne zastanawiał się jak je zmniejszyć. Mimo że same kolejki raczej nie są problemem dla firm (przecież im więcej klientów tym lepiej) to problemem jest ich organizacja. Chciało by się, aby kolejki nie przeszkadzały ani klientom ani osobom je obsługującym.

Bardzo podobnie sprawa wygląda w urzędach, przychodniach czy szpitalach – gdzie duża ilość petentów czy pacjentów w krótkim czasie jest zawsze problemem.

Czym jest kolejka?

Duża liczba osób zgromadzona w jednym miejscu, która charakteryzuje się tym iż w jednym czasie chce uzyskać dostęp do tego samego zasobu. Powoduje to oczywisty i naturalny konflikt. Co za tym idzie w osobach uczestniczących występują naturalne odruchy takie jak nerwowość, niepokój a bardzo często również agresja.

Jak uniknąć niepożądanych ekscesów w kolejkach?

Jednym z najbardziej stresujących momentów dla większości klientów jest chwila gdy przychodzi do instytucji gdzie znajduje się wiele osób, (często nie stoją oni w wyraźnie widocznej kolejce) jest konieczność zadania pytania „Kto z Państwa ostatni ? … „

Kolejnym takim stresującym momentem jest chwila gdy to osoba będąca ostatnia w kolejce musi odpowiedzieć na to samo pytanie kolejnej osobie.

Następny stres: …a co się stanie gdy osoba która deklarowała że jest ostatnia wyjdzie z kolejki i już nie wróci ? „I co teraz?”, „za kim ja jestem?”. To pytania bez odpowiedzi.

Wkrada się wtedy chaos i nerwowość

Należy unikać sytuacji, w których to klient sam musi dokonać analizy kto jest przed nim a kto przyszedł po nim. Innymi słowy należy to zadanie powierzyć Systemowi kolejkowemu. System KolejkoBot - wydaje się tym czego szukasz.

Jaki system kolejkowy wybrać ?

Jest na rynku jedna firma, która udostępnia szczegółowy cennik takiego systemu.

System kolejkowy z którego można wydrukować bilet klientowi, gdzie klient będzie mógł sam wybrać odpowiednią kolejkę.

Taki w którym kolejność przyjmowania będzie mogła być automatyczna lub według własnych preferencji (elastyczny). Ale równie ważna jest możliwość informowania klientów o własnych usługach korzystając z wyświetlaczy na których są prezentowane numery. Dobrze było by też aby system kolejkowy zorganizował również obsługę osób niepełnosprawnych i kobiet w ciąży.

Jednym z najtańszych a jednocześnie najbardziej ekskluzywnych i profesjonalnych rozwiązań tego typu jest system kolejkoBot. Znajdziesz go oczywiście w internecie na stronie https://kolejkobot.pl

Ile to kosztuje?

Zanim na rynku pojawił się KolejkoBot, rozwiązania te były tylko dla nielicznych (z uwagi na swoją cenę). Obecnie zgonie z tym co widzimy na stronie producenta KolejkoBota rozwiązanie to może być wdrożone częściowo na sprzęcie, który już posiadamy co znacznie zmniejsza koszty uruchomienia. Jedną z wielu zalet systemu KolejkoBot jest niespotykanie niska cena licencji. Dla użytkowników którzy chcieli by poznać ceny sprzętu producent udostępnił sklep internetowy (odnośnik do sklepu znajdziecie na stronie producenta)

--- art. sponsorowany ---