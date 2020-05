Szkoła Tańca Broadway wraca na swoje sale taneczne

Po długiej przerwie wracamy do zajęć w małych grupach oraz lekcji indywidualnych nauki Pierwszego Tańca. Mamy też wakacyjną ofertę dla dzieci.

PIERWSZY TANIEC - indywidualna nauka tańca dla par, które planują wesele. Podczas zajęć nauczą się Państwo choreografii stworzonej specjalnie dla Was. Nasi instruktorzy dopasowują utwory i choreografie do waszych umiejętności ruchowych. Każdy, kto planuje Pierwszy Taniec na swoim weselu powinien odbyć takie lekcje, aby poczuć się pewniej. Wystarczy około 4 - 5 spotkań aby opanować swój wyjątkowy Pierwszy Taniec do perfekcji. Zajęcia odbywają się w trybie indywidualnym, dlatego też należy umówić pierwsze spotkanie telefonicznie 606 716 626 lub przez e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

FITNESS - z Igą Sozoniuk, najlepszą trenerką Fitness w Elblągu. Iga jest także trenerem personalnym, na zajęciach daje spory wycisk i przy okazji doradzi w sprawach związanych z żywieniem i dietą. Po długiej przerwie i ćwiczeniu w domu bardzo polecamy taką formę ćwiczeń - pod okiem profesjonalisty. Zajęcia doskonale wpływają na spalanie tkanki tłuszczowej, wzmocnienie wszystkich partii mięśni, a także poprawę kondycji fizycznej. Pamiętajcie, że aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na budowanie Waszej odporności. Aby zbudować ją na jesień, należy zacząć już teraz. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 19:45. Ilość miejsc ograniczona, więc nie zwlekaj - zapisz się już dziś.

tel: 606 716 626, e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

ZUMBA - z Ewą Kalką - Energia, uśmiech, spalone kalorie. Fajna muzyka, ćwiczenia z elementami tańca w różnych rytmach; merengue, salsa, bachata, kumbia, hip hop, disco. W zdrowym ciele zdrowy duch - tego się trzymajmy, zapewnijmy swojemu organizmowi dostawę endorfin, które wspaniale wpływają na nasze samopoczucie. Budujmy swoją odporność poprzez aktywność fizyczną. Na zajęcia można dołączyć w każdy poniedziałek i środę o godzinie 20:15. Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy tel. 606 716 626 lub e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

WAKACYJNA AKADEMIA ARTYSTYCZNA DLA DZIECI - działa wtedy, gdy rodzice są w pracy. Z nami nie będziecie się nudzić. Oprócz przestronnych sal mamy do dyspozycji także nasz duży ogródek, gdzie możemy organizować przeróżne zajęcia i bezpiecznie się bawić. Małe grupy, różnorodne zajęcia: taniec, śpiew, warsztaty rękodzieła artystycznego, ognisko z kiełbaskami, konkursy plastyczne oraz konkurs Mam Talent. Obiadki nieopodal w miejscu zarezerwowanym tylko dla nas. Wakacyjną Akademię Artystyczną otwieramy od 07:00 do 16:00 w terminach:

29.06 - 03.07

06.07 - 10.07

13.07 - 17.07

27.07 - 31.07

03.08 - 07.08

10.08 - 14.08

Ilość miejsc ograniczona - zapisy tel. 606 716 626 lub e-mail: broadway@taniec.elblag.pl

Zapraszamy także na nowe kursy tańca od września:

Latino solo dla pań

Taniec towarzyski dla par

Balet dla dzieci

Taniec ze wstążką

Acro dance

Uwaga!!! Wszystkie zajęcia oraz program wakacyjny odbywają się w nowym rygorze sanitarnym. Każdy uczestnik - lub jego opiekun prawny - przed przystąpieniem do zajęć musi wypełnić ankietę oraz zapoznać się z zasadami sanitarnymi obowiązującymi w Szkole Tańca Broadway. Zasady te zostaną zamieszczone na naszej stronie po pojawieniu się nowego rozporządzenia rady ministrów dotyczącego działalności szkół tańca.

--- artykuł promocyjny -----