 Szukasz pracy lub pracownika? Podpowiadamy, od czego zacząć!

Rynek pracy po pandemii zmienia się bardzo dynamicznie – wiele osób przeszło na zdalny tryb pracy, a nowe przepisy podatkowe sprawiają, że coraz więcej pracowników musi szukać nowego zatrudnienia. Od czego najlepiej zacząć poszukiwania pracy lub pracownika? Podpowiadamy poniżej!

Znalezienie solidnego i uczciwego pracownika to dziś nie lada wyzwanie. Jednak również poszukiwanie pracy nie należy do zajęć łatwych. W obu przypadkach warto w pierwszej kolejności przejrzeć ogłoszenia w internecie. To często najszybszy i najłatwiejszy sposób na znalezienie ofert, które Ci odpowiadają. Sprawdź, gdzie szukać takich ogłoszeń!

Atrakcyjne ogłoszenia – oferty pracy

W sieci jest wiele miejsc, gdzie zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą umieszczać darmowe ogłoszenia. Jednym z takich portali jest bazos.pl – strona, która udostępnia darmowe ogłoszenia bez rejestracji w wielu różnych kategoriach. Jeśli jednak chodzi o ogłoszenia oferty pracy, większość portali pobiera od nich sporą opłatę. Na bazos.pl opłata za takie ogłoszenie – praca wynosi mniej niż 10 złotych (w zależności od wybranej metody płatności), dzięki czemu oferty wyróżniają się zdecydowanie bardziej niż ogloszenia darmowe.

Praca – ogłoszenia z tej kategorii na portalu bazos.pl pozwolą Ci dotrzeć do ogromnej liczby potencjalnych pracowników, a ci, którzy poszukują zatrudnienia, znajdą na stronie atrakcyjne oferty w swojej lokalizacji. Portale z ogłoszeniami pracy często zawierają także ogłoszenia dotyczące zatrudnienia za granicą, co stanowi świetną propozycję dla osób, które chcą szybko zarobić większe pieniądze.

Poszukiwanie pracownika – jak skonstruować ogłoszenie?

Pracodawcy poszukujący osób chętnych do pracy często wystawiają ogłoszenia ofert pracy na portalach internetowych. Aby jednak taka oferta przykuła uwagę potencjalnych pracowników, musi spełniać kilka ważnych warunków.

Przede wszystkim dokładnie sprecyzuj stanowisko pracy, zakres obowiązków i swoje wymagania względem kandydatów. Konieczne jest ustalenie wymiaru czasu pracy, a także wynagrodzenia, które dla wielu osób będzie kwestią kluczową. W ogłoszeniu o pracę należy zawrzeć także informacje o wymaganym doświadczeniu lub wykształceniu, a także preferowany sposób kontaktu z firmą.

Jak znaleźć pracę na portalu z ogłoszeniami?

Darmowe ogłoszenia na portalach społecznościowych mają niewielki zasięg. Dlatego aktywne poszukiwanie pracy będzie wiązało się głównie z regularnym przeglądaniem ogłoszeń o pracę na portalach internetowych poświęconych w całości ogłoszeniom. Zaglądaj tam codziennie, aby trafić na ogłoszenie odpowiadające Twoim potrzebom.

W trakcie poszukiwania pracy, a następnie procesu rekrutacji, zadbaj jednak o swoje profile w serwisach społecznościowych. Coraz więcej pracodawców zaczyna bowiem “sprawdzać” kandydatów na pracowników właśnie w taki sposób – analizując ich wpisy, zdjęcia oraz inne treści publikowane w social mediach.

