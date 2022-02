Taka lekcja prehistorii tylko w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu

W przedszkolnych placówkach edukacyjnych realizowane są zajęcia dotyczące prehistorii, z położeniem nacisku na dawno wymarłe wielkie gady – dinozaury. Kiedy w innych przedszkolach takie lekcje polegają głównie na pracach plastycznych, to w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu cała sala zmieniła się w „prehistoryczną krainę”. Zdjęcia.

Jedyne takie przedszkole w Elblągu

Tak jest właśnie w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu – gdzie dyrektor Wioleta Stępczyńska oraz wszystkie Panie nauczycielki z wielką pasją podchodzą do dzieci i swojej pracy. Wykonują codziennie o wiele więcej niż to czego wymaga od nich program nauczania i zasady pracy w przedszkolu.

Tak było w przypadku realizacji tematu edukacyjnego w lutym 2022, gdzie motywem przewodnim była prehistoria, a konkretnie dawno wymarłe gady – popularne dinozaury.

Mały Europejczyk jak wehikuł czasu

Kiedy w większości innych przedszkoli sprowadzało się to do zajęć plastycznych dla dzieci z wykorzystaniem kartek i kredek oraz czytaniem opowiadań, w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu jedną z sal Panie Nauczycielki przekształciły w prawdziwą krainę z ery „kamienia łupanego”! Pojawiły się więc niesamowite dekoracje – skały, rośliny, kamienna grota, specjalnie przygotowane – oczywiście elektryczne „ognisko” i prehistoryczne gady – dinozaury. Dzieci z tego elbląskiego przedszkola po prostu przeniosły się w czasie do tej odległej ery, gdy światem rządziły wielkie gady.

Do tego, dzięki zaangażowaniu rodziców, wszystkie przedszkolaki były również fantazyjnie przebrane w stylu bajki „Flinstonowie”.

To była naprawdę niesamowita lekcja prehistorii połączona z sensorycznym, wielozmysłowym odkrywaniem przez dzieci z przedszkola w Elblągu tego dawnego świata. Ich wyobraźnia pracowała na najwyższych obrotach, zabawa była wspaniała, nauka lekko weszła dzieciaczkom do głów dzięki dodatkowym pracom plastycznym i edukacyjnym.

Jednak to nie koniec atrakcji w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu – nasze przedszkole w Elblągu opanowały również niesamowite zwierzęta – pająki, robaki i jaszczurki!

Żywa lekcja przyrody w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu pomogła poznać dzieciom życie egzotycznych zwierząt, mogliśmy je nawet dotknąć i potrzymać! Niektóre były na tyle groźne, że musiały zostać w terrariach, ale i tak można było je dokładnie obejrzeć. Pewne owady nawet przypominały kształtem…liście. Jedne miały nogi, inne nie, niektóre były niesamowicie kolorowe! Wiele z tych niesamowitych zwierząt żyło w czasach, gdy po ziemi chodziły jeszcze prehistoryczne wielkie gady.

Oczywiście dzieci zapoznały się z życiem tych zwierzątek, dowiedziały się w jakich regionach świata występują oraz mogły posłuchać o nich ciekawych informacji.

Ta niesamowita lekcja przyrody w Żłobku i Przedszkolu Mały Europejczyk w Elblągu wzbudziła zachwyt dzieci oraz z pewnością poszerzyła ich wiedzę o świecie oraz otaczającej nas naturze.

Mały Europejczyk w Elblągu to żłobek i przedszkole niezwykłe

Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu to nie tylko kolorowe mury, świetnie wyposażone w multimedia i urządzenia do zabaw przestronne sale, czy olbrzymi park zabaw. To przede wszystkim pasja i miłość do dzieci dyrektor „Małego Europejczyka” Wiolety Stępczyńskiej oraz Nauczycielek, które nieustannie starają się zapewnić dzieciom nie tylko stojącą na najwyższym poziomie edukację (realizując podstawę programową zdecydowanie ponad normę) ale również wspaniałe warunki do nauki, rozwoju, zabawy i poznawania świata poprzez liczne w tym przedszkolu wycieczki, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwierzętami, sportowe i kulturalne zajęcia ponadprogramowe.

Nie możemy również zapominać, że „Mały Europejczyk” to nie tylko wspaniała zabawa i ruch na świeżym powietrzu – to również stojąca na najwyższym poziomie edukacja i wzorowe wręcz przygotowanie do nauki w szkole.

To powoduje, że Żłobek i Przedszkole Mały Europejczyk w Elblągu broni sam opinii czołowej tego typu placówki w Polsce.

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Mały Europejczyk w Elblągu

Ul. Dąbrowskiego 33

82-300 Elbląg

Dyrekcja Przedszkola: Wioleta Stępczyńska

Tel: +48 515 406 883

Otwarte 5 dni w tygodniu od 6:30 do 19:00.

www: https://www.malyeuropejczyk.elblag.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/malyeuropejczykelblag

