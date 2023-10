 Taras jako przedłużenie salonu: Jak stworzyć spójny design?

Taras może stać się częścią salonu. Odpowiednio urządzając go, możemy uzyskać klimatyczne i przytulne miejsce do wypoczynku i relaksu. Ponadto, poprzez połączenie go z salonem, cała przestrzeń optycznie się powiększy. W jaki sposób sprawić, aby taras stał się przedłużeniem salonu? Niezbędne będą odpowiednie płyty tarasowe, wyposażenie, jak i dodatki.

Taras i salon- jak uzyskać spójną przestrzeń?

Projektanci uzyskują efekt spójności, stosując duże przesuwne drzwi, wielkoformatowe okna czy przeszklone ściany. Dzięki ich użyciu obie przestrzenie łączą się ze sobą i nie widać wśród nich żadnej granicy. Decydując się na tego typu rozwiązania, należy pamiętać, o tym, aby obie strefy były ze sobą spójne stylistycznie. Oczywiście, możemy też połączyć je na podstawie kontrastów, jednak należy to zrobić umiejętnie. Jeśli chodzi o pierwszą opcję, to ważne jest użycie elementów w tym samym stylu, jak i z tych samych materiałów czy struktur. Sięgając po podobne rozwiązania aranżacyjne, uzyskamy rezultat przenikania się dwóch przestrzeni w sposób płynny.

Łączenie salonu z tarasem- najważniejsza podłoga

Najprostszym sposobem na skuteczne przedłużenie salonu na taras, jest wykorzystanie w obu miejscach podłogi z podobnych albo takich samych materiałów. Warto postawić na rozwiązanie, które nadają się do wewnątrz, jak i na zewnątrz o podobnej strukturze czy kolorystyce. Inną opcją jest zastosowanie połączenia kontrastowego. W tym wypadku także ważne jest, aby materiały pasowały do siebie kolorystyczne. Przykładowo, płyty betonowe na taras dobrze współgrają z drewnem położonym w salonie.

Idealne płytki na taras- jak je wybrać?

Wybierając płyty tarasowe, należy zwrócić uwagę na ich parametry techniczne. Materiał na podłogę w tej przestrzeni musi być trwały, antypoślizgowy, a przy tym powinien pięknie się prezentować.

- styl i format płytek- dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza wielkoformatowe płyty tarasowe, których zaletą jest łatwość w utrzymaniu w czystości,

- nasiąkliwość- im ten parametr będzie niższy, tym mniejsze ryzyko pękania płytek,

- mrozoodporność- kolejny ważny parametr w przypadku płytek zewnętrznych, narażonych na działanie niskich temperatur,

- antypoślizgowość- im wyższa, tym lepiej dla bezpieczeństwa użytkowników,

- twardość i odporność na ścieranie- istotne parametry, zwłaszcza jeśli chcemy ustawić na tarasie dosyć ciężkie sprzęty.

Wysokiej jakości płyta tarasowa będzie służyła nam przez wiele długich lat. Wiele ciekawych propozycji znajdziemy między innymi u producenta Jadar.

Wyposażenie tarasu połączonego z salonem

Kolejnym ważnym aspektem jest wykorzystanie mebli utrzymanych w podobnej barwie czy wykonanych z tego samego materiału. Tarasy i balkony coraz częściej odgrywają rolę dodatkowego pomieszczenia. Właśnie dlatego, muszą być odpowiednio wyposażone. Co może pojawić się w tej przestrzeni? Możemy sięgnąć po liczne elementy, takie jak: krzesła, stoły, stoliki, ławki, fotele, czy nawet hamaki. Pamiętajmy, aby unikać plastikowych mebli, które nie komponują się zbyt estetycznie z wyposażeniem salonu. Lepszą opcją będą natomiast te wykonane na przykład z drewna czy eleganckiego rattanu. Nowoczesny i w dalszym ciągu modny jest także beton architektoniczny. Co ciekawe, stosuje się go do wykonania mebli salonowych i tarasowych, takich jak ławki, szezlongi, jak i elementy dekoracyjne (np. donice).

Na tarasie nie może też zabraknąć pewnych dodatków, które powinny odpowiadać stylowi, jaki chcemy uzyskać w danym miejscu, jak i naszej wizji wypoczynku. W tej przestrzeni może pojawić się kominek, grill, klimatyczne oświetlenie, czy nawet jacuzzi. Taras możemy potraktować jako pokój dzienny, dbając o najmniejsze detale. Nie należy obawiać się użycia wszelkiej maści tekstyliów. Tego rodzaju dodatki powinny być odporne na szkodliwe czynniki atmosferyczne i to właśnie one sprawią w dużej mierze to, że taras stanie się komfortowym przedłużeniem salonu. W tym miejscu nie może więc zabraknąć dywanów, poduszek, zasłon, wiklinowych czy rattanowych koszów, latarni czy lampionów. Wszystkie te elementy dobrane we właściwej stylistyce- zbudują wyjątkowy klimat tarasu i sprawią, że będzie on przestrzenią kompletną.

Dzięki odpowiedniemu połączeniu salonu z tarasem uzyskamy dodatkową, cenną przestrzeń, a przy tym wygodne miejsce do wypoczynku dla całej rodziny.

--- artykuł sponsorowany ---