Targi w firmie akcesoriazagrosze.pl przyciągnęły tłumy z regionu i Polski

Prezes firmy Layman DUO Rafał Zemke, który jest właścicielem marki akcesoriazagrosze.pl jak co roku zorganizował największe w regionie targi dla meblarzy, stolarzy, projektantów oraz klientów detalicznych. Specjalnie z niemiec od firmy Hettich przyjechał najnowszy showroom z systemami szuflad, zawiasów, szaf oraz garderoby. Zobacz film z targów i produkty.

Klienci zaskoczeni byli szklanymi szufladami z podświetleniem ledowym oraz najnowszymi systemami szaf bez uchwytów. Kolejnym wystawcą był Aquafront, który zaprezentował fronty akrylowe, które wyznaczają trendy 2023 roku. Zaskoczeniem były również złote lamele oraz gotowe płyty z lamelami w 20 kolorach. Stolarze mogli podziwiać także narzędzia firmy Festool, Profit Line, Mafell. Projektanci największą uwagę zwracali na supercienkie carga oraz nowości płyt i blatów od Swiss Krono.

Jak to zwykle bywa właściciel firmy Rafał Zemke zadbał również o strefę gastronomiczną. - W tym roku postanowiłem pójść w odmienny styl, specjalnie z Łodzi na to wydarzenie zamówiłem Hot Dogi XXL w stylu amerykańskim z prażoną cebulką, ogórkami konserwowymi oraz z frankwurterką. Strefę orzeźwienia zapewnił mój przyjaciel również Rafał, który serwował napoje z ogromnych skrzyń przysypanych lodem. Chciałbym zaznaczyć, że pogoda dopisała i było ponad 30 stopni. Ogromne podziękowania chciałem również dedykować dla mojej przyjaciółki Basi z Bajka – florystyka i dekoracje, która zrobiła show i przygotowała na żywo piękny bukiet kwiatów, który otrzymała jedna z Pań - mówi prezes firmy Layman DUO.

Rafał Zemke dodaje, że kilka dni przed targami zgłosiła się do niego Pani ze świeczkami ręcznie robionymi. Właściciel firmy zaproponował, aby się wystawiła. Nic ją to nie będzie kosztowało, a może coś sprzeda. Jak się później okazało, właścicielka stoiska sprzedała wszystkie 40 świeczek, które przygotowała na to wydarzenie.

- Frekwencja przeszła moje najśmielsze oczekiwania – dodaje Rafał Zemke. - Proszę sobie wyobrazić, że specjalnie na moje targi przyjechali klienci z Torunia czy Białegostoku – jest to dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Dodatkowo chciałem podziękować wszystkim moim stolarzom, projektantom, klientom detalicznym, którzy Nas odwiedzili.

- Jestem zmęczony ale szczęśliwy, że tylu Was było i mam nadzieję, że spotkamy się w jeszcze większym gronie za rok. Mam mnóstwo siły i energii, cały czas rozwijam swoje dziecko czyli moją stronę internetową www.akcesoriazagrosze.pl a obecnie pracuje nad innowacyjnym projektem sprzedaży i kalkulacji drzwi poprzez internet, drugi mój syn hahaha to www.elblagdrzwi.pl – dodaje Rafał Zemke.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który dołączamy przy artykule.

