Terapia uzależnień - skuteczne leczenie alkoholizmu, narkomanii i hazardu

Wyjście z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu czy leków to często niezwykle trudne zadanie. Silna wola, wizyty u psychologa czy terapeuty bywają niewystarczające. W takich przypadkach często jedynym rozwiązaniem problemu okazuje się pomoc profesjonalnego ośrodka leczenia uzależnień. W jakich przypadkach należy skorzystać z takiej pomocy? Jak przebiega terapia?

Leczenie alkoholizmu (alkoholizm)

Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów z ośrodka leczenia uzależnień w przypadku alkoholizmu. To podstępna, wyniszczająca i trudna do wyleczenia choroba, która dewastuje nie tylko uzależnionego, ale i jego bliską rodzinę. Nierzadko terapia uzależnień i detoks alkoholowy w specjalistycznym ośrodku, takim jak Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Be Free to jedyne rozwiązanie.

Jak wygląda przebieg terapii? Przede wszystkim pierwszym krokiem w leczeniu alkoholizmu powinno być uświadomienie sobie problemu i prośba o pomoc. Tylko wtedy leczenie uzależnień od alkoholu może przynieść pożądany skutek. Osoba, która sama przed sobą nie przyzna się, że ma problem, często nie chce brać udziału w terapii, twierdząc, że jest to jej niepotrzebne. Dlatego też przyznanie się samemu sobie do problemu jest podstawą.

Kolejny krok to diagnoza stopnia zaawansowania problemu oraz przygotowanie osoby uzależnionej do leczenia. Dobry ośrodek, taki jak Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Be Free, zazwyczaj stosuje detoks alkoholowy, rozmowy z terapeutą i psychologiem, podczas których specjaliści poznają stopień zaawansowania problemu oraz ustalają plan działania.

Każdy przypadek, tak jak każdy chory, jest inny, dlatego też u różnych osób skuteczne mogą być inne metody leczenia. Do najczęściej stosowanych technik leczenia choroby alkoholowej można zaliczyć: terapię grupową, racjonalno-emotywną, behawioralno-poznawczą, medytację, techniki relaksacji albo trening umiejętności społecznych. Ponadto stosowane są też treningi interpersonalne z elementami psychodramy, kontrolowania złości (TZA-ART.) czy też prowadzenie zapisków pozwalających na obserwację własnych zachowań i uczuć.

Leczenie uzależnienia od narkotyków (narkomania)

Podobnie jak w przypadku leczenia choroby alkoholowej, również w terapii leczenia narkomanii pierwszym krokiem jest przyznanie się narkomana przed samym sobą do istnienia problemu. Potem konieczne jest postawienie diagnozy i opracowanie właściwego planu leczenia. Im szybciej się to stanie, tym lepiej, a szanse na wyleczenie są większe. Sygnałem do konieczności podjęcia terapii odwykowej jest pojawienie się symptomów zespołu abstynencyjnego po odstawieniu przyjmowanych narkotyków.

Leczenie uzależnienia od narkotyków powinno być zawsze dostosowane do konkretnego pacjenta. Zależy bowiem od jego aktualnego stanu, rodzaju zażywanych substancji, stopnia wyniszczenia organizmu. W terapii stosuje się leczenie krótko-, średnio- oraz długoterminowe.

Terapia krótkoterminowa odbywa się zazwyczaj na oddziałach w szpitalach albo klinikach psychiatrycznych. Obejmuje ona detoks narkotykowy, leczenie farmakologiczne oraz konsultacje z psychologiem. Terapia trwa zwykle od 6 do 8 tygodni. Po tym czasie pacjent może wrócić do domu z zaleceniem kontynuowania terapii w warunkach ambulatoryjnych.

Średnioterminowe leczenie trwa 8 tygodni, natomiast długoterminowe nawet 2 lata. Terapie te są prowadzone przez specjalistyczne ośrodki terapii uzależnień. Polegają one na detoksie, zajęciach grupowych oraz różnego rodzaju formach pracy z terapeutą.

W leczeniu uzależnienia od narkotyków stosowane są zazwyczaj takie metody jak: terapia poznawczo-behawioralna, substytucyjna, model społeczności terapeutycznych, model Minnesota.

Leczenie uzależnienia od hazardu

Kolejnym rodzajem uzależnienia leczonym w profesjonalnych klinikach jest leczenie uzależnienia od hazardu. Również w tym przypadku liczy się czas – im szybciej osoba uzależniona zgłosi się po specjalistyczną pomoc, tym skutki nałogu będą mniej drastyczne. Podobnie jak w każdym innym rodzaju uzależnienia, również i w tym przypadku podstawą jest przyznanie hazardzisty przed samym sobą, że ma on problem wymagający pomocy.

W zależności od stopnia zaawansowania uzależnienia, chory może otrzymać różną pomoc. W początkowych fazach uzależnienia zazwyczaj wystarczająco skuteczna jest pomoc psychologa oraz psychoterapia ambulatoryjna. Z kolei w przypadku rozwinięcia choroby, konieczna jest pomoc w zamkniętej klinice uzależnień. Niezbędne jest odkrycie przez specjalistów (psycholodzy, terapeuci) motywów, które popychają hazardzistę w szpony nałogu. Po ustaleniu podłoża problemu, eksperci pomagają uzależnionemu w wyjściu z problemu. Ważną częścią jest też pomoc w ułożeniu planu spłaty długów, bo zazwyczaj osoby uzależnione (zwłaszcza w kolejnych fazach choroby) mają na koncie znaczne długi.

W leczeniu uzależnienia od hazardu stosowane są takie same metody, jak w przypadku innych uzależnień. Leczenie uzależnienia od leków (lekomania), alkoholizmu czy narkomanii, a także uzależnienie od hazardu wykorzystują więc m.in.: terapię grupową, indywidualną, samoobserwację (zapiski w dzienniku), techniki relaksacyjne oraz inne metody.

