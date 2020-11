  Teraz w Chińskim Meksyku zamówisz również pizzę!

Kuchnia chińska i meksykańska w jednym miejscu? To możliwe, a wiedzą o tym wszyscy, którzy zajadają się pysznymi daniami restauracji Chiński Meksyk. To jednak nie wszystko, bo teraz na św. Ducha 8 można zamówić także pizzę, a jest w czym wybierać! Zobacz zdjęcia.

Dla zwolenników znanych smaków w menu restauracji są oczywiście klasyczne capriciosa, margherita czy hawajska. Można też, jak to w Chińskim Meksyku, spróbować pizzy chińskiej i meksykańskiej. Miłośnicy smaków rodem z USA skuszą się z pewnością na pyszną teksańską z siekanym mięsem z żeberek. To oczywiście nie wszystko, o czym można przekonać się w serwisie NaWynos. Zamówienia można odebrać bezpośrednio w restauracji przy ul. św. Ducha 8, nic też nie stoi na przeszkodzie, by zamówić pizzę z dostawą do domu: właśnie w Na Wynos z 10-procentowym rabatem lub pod numerem telefonu 888 135 777. Nowa oferta Chińskiego Meksyku z pewnością zadowoli wszystkich miłośników pizzy, bo tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Fot. Anna Dembińska

To oczywiście nie wszystko, bo Chiński Meksyk zapewnia przecież o wiele więcej kulinarnych doznań. Ciekawym smaków Azji nie zabraknie możliwości wyboru, bo w menu znajdziemy pyszne wołowinę po syczuańsku, zupę pekińską czy kaczkę z warzywami. Gustującym w kuchni meksykańskiej z pewnością zasmakują znakomite tacos, burritos czy fajitas. Od przekąsek, przez zupy, sałatki, aż do dań głównych: załoga Chińskiego Meksyku tylko czeka, by z pasją przygotowywać kolejne dania, które szybko znajdą się na stołach elblążan.

- Mamy też nadzieję, że wkrótce będziemy mogli znów przyjmować naszych gości w restauracji. Tutaj, w miłej atmosferze, jaką zapewnia m. in. meksykański wystrój, z pewnością dobrze spędzą czas z bliskimi – mówią restauratorzy.

Oby mogło to nastąpić jak najszybciej, bo Chiński Meksyk charakteryzuje zarówno przyjemne, kolorowe i przytulne wnętrze, jak i atrakcyjna lokalizacja. Czy może być coś przyjemniejszego niż spotkanie z bliskimi przy świetnym jedzeniu, zakończone spacerem po elbląskiej starówce? Dopóki to niemożliwe, załoga Chińskiego Meksyku dołoży starań, by przygotowanymi przez nią specjałami każdy mógł zajadać się w domowym zaciszu: odpowiednio zapakowane przysmaki szybko znajdą się na Waszych stołach.

- Chętnie spotkamy się z Wami także na naszej stronie facebookowej, gdzie znajdziecie również informacje o promocjach – dodają restauratorzy.

Jesteście gotowi na wspaniałą, kulinarną podróż? Po urokach kuchni meksykańskiej i chińskiej, a teraz także przez różne smaki wyśmienitej pizzy, profesjonalnie i z radością poprowadzi Was załoga Chińskiego Meksyku!

Restauracja Chiński Meksyk

ul. św. Ducha 8

Zamówienia: 888 135 777 i w NaWynos

Godziny otwarcia:

od wtorku do czwartku 12-21

piątek i sobota 12-22

niedziela 12-21

-- artykuł sponsorowany --