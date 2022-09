 To będzie edukacyjny HIT!  Architektura gotyku, wikingowie i Krzyżacy na muzealnych zajęciach

Od 15 września Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu wprowadza nową ofertę edukacyjną, która zainteresuje dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich, a także ich nauczycieli.

Lekcje i warsztaty przygotowane przez muzealników przybliżą zagadnienia związane ze sztuką, dziejami naszego miasta oraz dziedzictwem kulturowym regionu. Zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i łączą naukę z pasją tworzenia oraz z pracą zespołową. Niezwykłe spotkania z historią będą miały miejsce w przestrzeni muzealnych wystaw i w doskonale wyposażonej sali edukacyjnej. Muzeum zapewni wszelkie materiały do zajęć, podczas których będzie można poznać fach archeologa, wykonać atrybuty wikińskich wojowników zamieszkujących niegdyś okolice jeziora Drużno, czy posłuchać brzmienia własnoręcznie skonstruowanego burczybasu. Wielbiciele sztuki z pewnością docenią kunszt gockich rzemieślników, średniowiecznych architektów oraz kulturę ludową Żuław. Amatorzy historycznych ciekawostek prześledzą dzieje regionu od czasów wczesnego średniowiecza.

Zróżnicowana oferta pozwala na dostosowanie tematyki do aktualnie omawianych przedmiotów, związanych zarówno z historią, jak i geografią, plastyką czy muzyką. Udział w muzealnych lekcjach może stać się nie tylko przełamaniem szkolnej rutyny ale przede wszystkim inspiracją do dalszego poznawania spuścizny naszych przodków, do własnych przemyśleń i twórczych poszukiwań.

Lekcje będą prowadzone w okresie roku szkolnego, od wtorku do czwartku, w godz. 11 – 14 (we wrześniu i w czerwcu) oraz w godz. 9 – 14 (od października do maja). W zajęciach mogą wziąć udział grupy liczące od 10 do 25 osób. Opłaty za uczestnictwo wynoszą od 8 do 15 zł za osobę, w zależności od rodzaju zajęć, i nie obejmują opiekunów grup.

Skorzystanie z muzealnej oferty edukacyjnej wymaga dokonania z przynajmniej 7-dniowym wyprzedzeniem rezerwacji pod numerem telefonu 55 232 72 73, w. 24 oraz uzyskania zwrotnego potwierdzenia rezerwacji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą i regulaminem zajęć na stronie https://edukacja.muzeum.elblag.pl/zajecia-muzealne/ .