 To kwiaty idealne, by uczcić pamięć naszych bliskich

Początek listopada nieodłącznie wiąże się z odwiedzinami na grobach naszych bliskich zmarłych. By wyrazić pamięć o tych, którzy już odeszli, na ich pomnikach zwykliśmy stawiać kwiaty. W Gospodarstwie Ogrodniczym Piotra Zimińskiego znajdziecie najpiękniejsze chryzantemy, kwiaty idealne, by uczcić pamięć bliskich nam osób. Zobacz zdjęcia.

Piękne i odporne na zimno - takie właśnie są chryzantemy, które słyną z bogactwa kolorów, odcieni i kształtów. Są doceniane za swoją wytrzymałość, różnorodność i bujne kwitnienie. W Japonii chryzantemy są kwiatami cesarza, mają także swoje własne święto. Ustawia się je przy domach, aby odgoniły złe moce, uspokoiły demony, są symbolem radości, szczęścia, młodości i długowieczności. W Polsce chryzantemy kojarzone są przede wszystkim z Dniem Zadusznym, najczęściej zdobią nagrobki.

- Mamy bardzo wiele odmian do wyboru, od chryzantem wielkokwiatowych, przez drobnokwiatowe, aż po takie z igiełkowym kwiatostanem. Sadzimy je w misach, w donicach, łączymy także ze sobą różne odmiany - mówi Piotr Zimiński, który prowadzi Gospodarstwo Ogrodnicze i od wielu lat zajmuje się uprawą tych kwiatów. - Z roku na rok przybywa również kolorów. Teraz to już nie tylko klasyczna biel, żółć i fiolet, ale i cała paleta barw: od jasnozielonego, przez kremowy, złoty, złoto-brązowy, pomarańczowy, różowy, po amarantowy i bordowy.

Jak podkreśla Piotr Zimiński, uznaniem kupujących cieszą się kompozycje złożone z kilku barw. W swoim Gospodarstwie Ogrodniczym tworzy takie, które składają się z dwóch, trzech, a nawet dziewięciu kolorów.

- Z odmian drobnokwiatowych tworzymy tzw. kule, mniejsze, średnie oraz bardzo duże. Odpowiednia hodowla oraz pielęgnacja sprawia, że są one bujne i rozłożyste, przez co klienci chętnie wybierają je na listopadowe święta - mówi Piotr Zimiński. - Chryzantemy to rośliny bardzo wytrzymałe na niskie temperatury. Co ciekawe, coraz częściej kwiaty te wybierane są jako ozdoba domu, stawiane są w środku, w donicach, wtedy najlepiej ustawić je w chłodniejszym miejscu. To piękne kwiaty, które dodają elegancji wnętrzom, ale i balkonom czy tarasom.

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Zimiński

ul. Druska 15, Elbląg

tel. 691 960 001

Skontaktuj się przez Facebook

w sobotę (29 października) czynne w godz. 8 -15

w niedzielę (30 października) czynne w godz. 8-15

w dni powszednie w godz. 8-16