 Top 10 najpopularniejszych dworców w Polsce

Dworce kolejowe to nieodłączna część krajobrazu zarówno tych większych, jak i nieco mniejszych miast w Polsce. Są to nie tylko miejsca codziennych podróży tysięcy osób, lecz także żywe świadectwa historii, rozwoju technologicznego i zmieniającej się urbanistyki naszego kraju. Jakie dworce kolejowe są najpopularniejsze w Polsce? Podpowiadamy!

Dworzec Warszawa Centralna

Dworzec Warszawa Centralna został otwarty 5 grudnia 1975 roku, chociaż pierwszy przystanek w tym miejscu został uruchomiony jeszcze w 1967 roku. Ta podziemna stacja kolejowa obsługuje kursy dalekobieżne z całego kraju. Z peronu 1 i 2 pojedziemy w kierunku wschodnim, a z 3 i 4 w kierunku zachodnim. W 2022 roku dworzec obsłużył aż 13,3 mln pasażerów. Jego rola wykracza jednak poza same funkcje transportowe – dworzec jest także ważnym elementem urbanistycznym, który wpływa na kształtowanie przestrzeni miejskiej Warszawy, będąc punktem centralnym dla sieci komunikacyjnej naszego kraju.

Dworzec Wrocław Główny

Dworzec Wrocław Główny to największa stacja kolejowa obsługująca ruch pasażerski na terenie Wrocławia. Oficjalne otwarcie stacji datuje się na 12 października 1857 r. W ciągu doby dworzec obsługuje aż 80 tys. pasażerów, a w samym 2023 roku obsłużył 29 mln podróżnych. Jego charakterystyczna fasada, przypominająca średniowieczny zamek, przyciąga wzrok i zachwyca odwiedzających. Projekt dworca opracowany został w stylu neogotyckim. Jest to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków we Wrocławiu.

Dworzec Kraków Główny

Otwarcie dworca Kraków Główny datuje się na 13 października 1847 r. W 2023 roku stacja obsłużyła aż 23,4 mln podróżnych, a wymiana pasażerska w ciągu doby wynosi około 64 tys. osób. Budynek dworca Kraków Główny znajduje się na trasie Krakowskiego Szlaku Techniki, przygotowanego przez Wydział Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa i Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w 2006 roku. Przez stację codziennie przejeżdżają dziesiątki pociągów różnych przewoźników, w tym tych obsługiwanych przez PKP Intercity.

Dworzec Poznań Główny

W 2023 roku dworzec Poznań Główny obsłużył aż 25 mln pasażerów, co daje mu 2 miejsce w Polsce pod względem najchętniej wybieranych stacji kolejowych. Dworzec dziennie obsługuje około 68 tys. osób, które podróżują z niego zarówno do miast położonych w Polsce, jak i tych zlokalizowanych poza granicami naszego kraju. Stacja Poznań Główny została otwarta jeszcze w 1879 roku, a w 2012 uruchomiono nowy dworzec, cechujący się nowoczesnym projektem architektonicznym i wieloma udogodnieniami dla podróżnych.

Dworzec Gdańsk Główny

Dworzec Gdańsk Główny po raz pierwszy został otworzony w 1896 roku jako stacja tymczasowa, jednak dopiero w 1900 roku ukończono jego budowę. W 2022 roku dworzec obsłużył aż 11,4 mln pasażerów, a jego dzienna wymiana wynosiła około 31 tys. osób. Na terenie dworca bez problemu kupimy bilet oraz skorzystamy z licznych punktów usługowych, w tym z oferty gastronomicznej. Co ciekawe, według projektu dworca Gdańsk Główny został opracowany dworzec Gare de Colmar we francuskiej miejscowości Colmar.

Łódź Fabryczna

Łódź Fabryczna to główna stacja kolejowa w Łodzi, której pierwotne otwarcie odbyło się jeszcze w 1865 roku. W 2016 roku otworzono obecną stację, która została gruntowanie przebudowana i dostosowana do obecnych wymagań podróżnych. W ciągu doby dworzec odwiedza ponad 10 tys. pasażerów, podróżujących do różnych zakątków naszego kraju.

Dworzec Główny w Katowicach

Otwarcie pierwotnego dworca w Katowicach, datowane na 1846 rok, było kluczowym momentem w historii rozwoju Górnego Śląska. To właśnie to wydarzenie przyczyniło się do dynamicznego wzrostu przemysłowego regionu. W 2023 roku dworzec odwiedziło aż 17,7 mln pasażerów, a wymiana pasażerska na dobę wynosiła 48,5 tys. osób. Takie statystyki sprawiły, że był to 4 pod względem popularności dworzec kolejowy w Polsce. Współczesny budynek dworca, zmodernizowany i oddany do użytku w 2013 roku, łączy funkcjonalność z estetyką, oferując przestronne wnętrza, które są dostosowane do obsługi dużej liczby pasażerów.

Dworzec Szczecin Główny

Dworzec Szczecin Główny został zbudowany w 1843 roku – jest to więc jedna z najstarszych stacji kolejowych w Polsce. Pierwotnie dworzec obsługiwał pociągi kursujące pomiędzy Szczecinem a Berlinem, jednak z czasem rozszerzono siatkę połączeń, która stała się jeszcze atrakcyjniejsza dla podróżnych. Co ciekawe, znajdujący się pod dworcem schron jest największym tego typu obiektem w Polsce. Obecnie można go zwiedzać, kupując bilet w biurze Centrum Wynajmu i Turystyki, znajdującym się tuż obok dworca.

Dworzec Lublin Główny

Dworzec kolejowy w Lublinie otworzono w 1877 roku, a jego ostatnia modernizacja przeprowadzona była w 2021 roku. Obiekt został wzniesiony w ramach budowy Kolei Nadwiślańskiej, która miała łączyć Warszawę z Kowlem, miastem położonym na terenach należących obecnie do Ukrainy. Według statystyk z 2022 roku, średnia wymiana pasażerska na dobę w tym obiekcie wynosi 8700 osób.

Dworzec Rzeszów Główny

Dworzec w Rzeszowie pierwotnie otworzono w 1858 roku, jednak w trakcie II wojny światowej został doszczętnie zniszczony przez wycofujące się wojska hitlerowskie. Jeszcze w 1945 roku budynek główny dworca został odbudowany, a połączenia kursujące przez tę stację wznowione. Zgodnie z danymi z 2022 roku, dzienna wymiana pasażerska na terenie tego obiektu wynosi 12 tys. osób, a roczna to aż 4,4 mln pasażerów.

