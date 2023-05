 Tradycyjne i niezwykłe drzewka owocowe w naszych ogrodach

Drzewa owocowe to nie tylko źródło smacznych i zdrowych owoców, ale również piękna ozdoba naszych ogrodów. Wiosną zachwycają swoim delikatnym kwitnieniem, a latem cieszą oko soczystymi plonami. Warto zatem poznać różnorodność gatunków drzew owocowych, zarówno tych tradycyjnych, jak i bardziej egzotycznych, które doskonale sprawdzą się w polskich warunkach klimatycznych.

Jabłoń to jedno z najpopularniejszych drzew owocowych uprawianych w Polsce. Istnieje wiele odmian tego drzewa, jednak warto zwrócić uwagę na te o wyjątkowo smacznych owocach, takie jak papierówka czy antonówka. Jabłka te są doskonałe do jedzenia na surowo oraz do przetworów. Grusza to kolejne popularne drzewo owocowe w polskich ogrodach. Na szczególną uwagę zasługują odmiany takie jak klapsa czy konferencja, które charakteryzują się aromatycznymi i soczystymi owocami. Grusze można uprawiać także w niewielkich ogrodach – wystarczy wybrać odpowiednią odmianę karłową.

Śliwa jest kolejnym smacznym dodatkiem do naszego przydomowego sadu. Warto zwrócić uwagę na odmiany takie jak węgierka, mirabelka czy śliwowiśnia, które charakteryzują się wyjątkowymi walorami smakowymi. Śliwy doskonale sprawdzą się zarówno na surowo, jak i w postaci przetworów. Warto również pomyśleć o posadzeniu drzewa morelowego, które oprócz smacznych owoców zachwyca swoim pięknym kwitnieniem. Odmiana Harcot to jedna z najlepszych propozycji dla polskiego klimatu – jej owoce są bogate w karoten i mają wyjątkowy smak. Brzoskwinia to kolejne drzewo owocowe, które warto rozważyć przy zakładaniu przydomowego sadu. Choć jest to roślina wymagająca cieplejszego klimatu niż większość tradycyjnych drzew owocowych, istnieją odmiany mrozoodporne, takie jak Redhaven czy Dixired, które doskonale sprawdzą się w naszym kraju.

Jeśli chcemy wprowadzić egzotyczny akcent do naszego ogrodu, warto zainteresować się figą. Mrozoodporne odmiany tego drzewa, takie jak Brunswick czy Brown Turkey, mogą rosnąć nawet na terenie Polski. Figa nie tylko dostarcza smacznych owoców, ale również stanowi efektowną ozdobę ogrodu. Innym niezwykłym drzewem owocowym, które może znaleźć się w naszym ogrodzie, jest gruszka azjatycka. Jej owoce są chrupiące i słodkie, a drzewo to jest mrozoodporne i wytrzymałe na choroby. Oprócz tradycyjnych drzew owocowych warto zwrócić uwagę na rośliny o nietypowych formach, takie jak drzewka kolumnowe czy miniaturki. Drzewka kolumnowe charakteryzują się wąskim pokrojem i niewielkimi rozmiarami, dzięki czemu doskonale sprawdzą się w małych ogrodach czy na balkonach. Wśród nich warto wymienić kolumnowe odmiany gruszy, brzoskwini czy moreli. Drzewka owocowe w doniczkach to kolejna propozycja dla osób dysponujących ograniczoną przestrzenią. Rośliny te można uprawiać na tarasach czy balkonach, ciesząc się własnymi owocami nawet bez posiadania ogrodu.



Drzewka owocowe typu duo: unikalne i praktyczne rozwiązanie

Drzewka owocowe typu duo to niezwykłe i coraz bardziej popularne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć w swoim ogrodzie różnorodność owoców, ale mają ograniczoną przestrzeń. Dzięki specjalnej technice szczepienia, drzewko może wydawać owoce dwóch odmian lub nawet dwóch gatunków. Ta metoda jest często stosowana w przypadku jabłoni, gdzie z jednego drzewka możemy zbierać na przykład jabłka jonagold i papierówki lub golden i topaz. To świetny pomysł dla małych ogrodów, gdzie nie mamy miejsca na więcej niż jedno drzewo. Jeszcze bardziej interesujące są drzewka duo dające owoce z dwóch różnych gatunków. Jest to możliwe zwłaszcza w przypadku drzewek owocowych z rodzaju Prunus (śliwa). Z jednego drzewa możemy uzyskać na przykład morele i śliwki lub nektarynki i brzoskwinie. Takie niecodzienne drzewko sprawi, że nasz ogród będzie wyjątkowy, a także może zaciekawić gości odwiedzających naszą przestrzeń zieleni.

Egzotyczne smaki w polskich ogrodach

Choć uprawa egzotycznych gatunków drzew owocowych może być trudniejsza niż tych tradycyjnych, warto zainwestować czas i wysiłek, aby cieszyć się unikalnymi smakami w naszym ogrodzie. Przy odpowiedniej pielęgnacji, wiele egzotycznych drzew rośnie dobrze także w polskich warunkach klimatycznych. Przykładem może być bananowiec Musa Basjoo, pochodzący z Japonii. Przy właściwym zabezpieczeniu na zimę, nie trzeba przenosić go do szklarni, a dodatkowo daje drobne owoce. Innym przykładem są figowce, które pięknie kwitną i owocują w Polsce, pod warunkiem prawidłowego zabezpieczenia przed mrozem (na przykład odmiany Brown Turkey i Francesca). Figi pojawiają się późną jesienią, a urokliwe kwiatki figowca możemy podziwiać już w marcu. Warto również wspomnieć o gruszach azjatyckich takich jak Chojuro czy Hong-Li. Dają one aromatyczne owoce o kremowym miąższu i dobrze radzą sobie w naszym klimacie. Grusze azjatyckie są dostępne zarówno jako miniaturowe drzewka do doniczek, jak i większe sadzonki o pięknym pokroju.

Rzadziej spotykane drzewa owocowe: nieznane skarby dla ogrodu

Niektóre rzadko uprawiane gatunki drzew owocowych mogą stać się prawdziwymi skarbami w naszym ogrodzie. Jarzębogrusza uszkowata to jedno z nich – dorasta do 10 metrów, dając przy tym smaczne owoce. Jest to gatunek rzadko spotykany w ogrodach, ale mrozoodporny i łatwy w pielęgnacji także na słabszych glebach. Innym ciekawym drzewem jest morwa biała i morwa czarna. Jej niezwykłe owoce są smaczne i bardzo zdrowe. Wśród morw występują odmiany o różnych pokrojach, w tym zwisające ("płaczące"). Jeśli zależy nam na gęstym, owocującym krzewie, warto zwrócić uwagę na nieszpułkę jadalną – jedno z pierwszych drzew owocowych uprawianych przez człowieka. Kasztan jadalny to kolejna propozycja dla tych, którzy chcą mieć coś wyjątkowego w swoim ogrodzie. To duże drzewo dorastające do 20 metrów może żyć nawet 500 lat! Jadalne kasztany są cenione w sztuce kulinarnej i doskonale smakują pieczone lub użyte jako dodatek do zup czy mączki kasztanowej.

Podsumowując, tradycyjne i niezwykłe drzewka owocowe można wprowadzić do naszych ogrodów zarówno dzięki innowacyjnym technikom szczepienia, jak i poprzez uprawę mniej znanych gatunków. Warto zatem poeksperymentować z różnorodnością smaków i kształtów, aby cieszyć się nie tylko pięknem, ale także wyjątkowymi owocami naszego ogrodu.

