Trendy wnętrzarskie na 2021 rok. Czy znasz każdy z nich?

Wraz z początkiem nowego roku projektanci wnętrz przygotowują zestawienia, które w przystępny sposób prezentują najciekawsze trendy nadchodzącego sezonu. My również pokusiliśmy się o krótki przegląd tego, co odmieni domowe wnętrza w 2021 roku. Prześledź go i sprawdź, czy znasz każdą z zaprezentowanych tendencji. Którą z nich zaprosisz do swojego mieszkania?

Biofilia i barwy ziemi Bliskość z naturą, inspirowanie się jej kształtami, fakturami i barwami – ta tendencja będzie mocno widoczna w 2021 roku w branży wnętrzarskiej. Barwy ziemi, takie jak beż, brąz czy terakota pojawią się w wielu aranżacjach. Na sile przybiera biofilia, czyli umiłowanie zieleni. Rośliny doniczkowe, w tym palmy czy modne monstery, wypełnią przestrzeń, wnosząc do niej harmonię, spokój i wyciszenie. Naturalne materiały Meble, pledy, koce, dywany, a nawet klosze lamp – najlepiej, aby każdy z tych przedmiotów był stworzony z naturalnych materiałów. Fornirowane naturalne drewno, len, bawełna, trawa pampasowa w formie dekoracji – w 2021 roku na pewno żadnego z nich nie zabraknie. W ramię w ramię z modą na naturalne materiały podąża trend eko. Ważne, aby meble użytkować o wiele dłużej i nadawać nowe życie przedmiotom, które są już w zasięgu ręki. Kamień i drewno We wnętrzach widocznych jest bardzo wiele elementów wykonanych z drewna bądź kamienia. Inspiracja tym, co pierwotne i doskonale znane człowiekowi pozwala wyczarować w domu atmosferę azylu, do którego chce się powracać. Zestawy modnych mebli do sypialni i salonu, w tym drewniane krzesła nowoczesne znajdziesz w sklepie halomeble.pl/297-krzesla-nowoczesne. Zielone ściany Zielone ogrody wertykalne zachwycają swoim designem. Z racji większej popularności rozwiązania te są z każdym rokiem coraz przystępniejsze cenowo. Obecność naturalnych roślin pozwala oczyścić przestrzeń z toksyn (na przykład dymu papierosowego), dotlenić ją, a także stworzyć odpowiedni dla życia mikroklimat. Łączenie funkcji domu i biura Rok 2020 pokazał, że życie bywa nieprzewidywalne. Wiele osób w trybie przyspieszonym musiało przystosować się do pracy zdalnej. Jeśli planujesz w przyszłości pracować bez wychodzenia z domu, już teraz przygotuj odpowiednie miejsce, które ułatwi utrzymanie koncentracji przez dłuższy czas. Wygodne krzesło do biurka znajdziesz w sklepie internetowym https://halomeble.pl/343-krzesla-do-biurka-obrotowe. Pastelowy odcień mięty – hit 2021 Ci, którym opatrzą się beże, na pewno chętnie sięgną po pastelowy odcień mięty. Choć należy ona do palety barw chłodnych, odpowiednio zestawiona wizualnie ociepla przestrzeń. Wspaniale prezentuje się z naturalnym drewnem, ale i marmurem. Możesz swobodnie zestawiać ją także z granatem. Mięta doskonale nadaje się do niewielkich przestrzeni, gdyż nie przytłacza ich. Doskonale współgra również z bielą. Czarne meble i dodatki Czerń święciła swoje triumfy w 2020 roku. Niewiele się pod tym względem zmieni w nadchodzących miesiącach. Głęboka czarna barwa doskonale wpisuje się w styl industrialny, podkreślając jego surowość. Szalenie dużą popularnością cieszą się również czarne kuchnie, które dodają wnętrzu ekskluzywności.

