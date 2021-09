Trudności w wydobyciu bitcoina

Co dwa tygodnie bitcoin resetuje poziom trudności kopania tej kryptowaluty. Górnicy nadal zarabiają o wiele więcej pieniędzy niż przed chińskim zakazem wydobycia kryptowalut w maju. Co wpływa na wydobycie tej cyfrowej waluty?

Co 2016 bloków, lub mniej więcej co dwa tygodnie, bitcoin resetuje poziom trudności kopania tej kryptowaluty. 13 sierpnia, kod bitcoin automatycznie utrudnił rozwiązanie bloku o około 7,3%. Historycznie rzecz biorąc, ten skok trudności jest większy, ale nie jest ani zaskakujący, ani alarmujący. Jest to jednak pierwszy znaczny wzrost od wejścia w życie chińskiego zakazu wydobycia i służy jako potwierdzenie trendu, o którym już wiedzieliśmy: niektórzy górnicy, którzy byli w Chinach, znajdują nowe domy gdzie indziej.

I choć wydobycie bitcoina może nie być tak lukratywne, jak przed samoczynną korektą algorytmu, górnicy nadal zarabiają o wiele więcej pieniędzy niż przed chińskim zakazem wydobycia kryptowalut w maju.

„Poziomy hashrate spadły o 42,1% w stosunku do szczytu z maja 2021 r., kiedy nastąpił exodus z Chin” – powiedział Jason Deane, analityk w firmie doradczej kryptowaluty Quantum Economics. Ten deficyt hashrate oznacza, że ci, którzy są teraz podłączeni do sieci bitcoin, zarabiają duże pieniądze.

Powrót do wydobywania

Do tej pory wydobyto około 18,78 miliona bitcoinów, co oznacza, że ​​83 procent wszystkich bitcoinów, które kiedykolwiek powstaną, zostało już wprowadzonych do obiegu. Kapitalizacja rynkowa wszystkich bitcoinów w obiegu wynosi około 866 miliardów dolarów (około 64 35 270 crores).

Gdy wiosną tego roku Chiny wyrzuciły wszystkich swoich górników, ponad połowa mocy obliczeniowej w sieci bitcoin przestała działać. Górnicy w innych miejscach na świecie musieli nadrobić zaległości. Mniej ludzi i mniejsza moc obliczeniowa oznaczały, że weryfikacja transakcji i wydobywanie nowych bitcoinów trwało dłużej.

Tak więc, jak w zegarku, algorytm bitcoina sam skorygował to odchylenie od normy i w lipcu sieć odnotowała zupełnie bezprecedensowy spadek poziomu trudności o 28%. Nagle łatwiej było tworzyć nowe bitcoiny, a światowy kolektyw wydobywczy powrócił do rozwiązywania bloków transakcji średnio w ciągu dziesięciu minut.

Wiosną tego roku cały kraj - który odpowiadał za 54% całkowitego hashrate'u bitcoina - został wyłączony, a bitcoin nie przegapił ani jednego uderzenia.

"Nie było żadnych przestojów w sieci bitcoin. To jest właściwie najmądrzejsza część oprogramowania bitcoin: regulacja trudności" - powiedział inżynier górnictwa bitcoin Brandon Arvanaghi. Cały ten epizod został uznany za wydarzenie "czarnego łabędzia" dla branży, a według górnika kryptowalutowego Alejandro de la Torre, uczynił on również całą masę ludzi znacznie bogatszymi. Teraz, z nową korektą, wydobycie bitcoinów jest zasadniczo 7,3% mniej opłacalne.

"Zakładając, że koszty energii i hashrate pozostaną niezmienione, kalkulacja jest tak prosta, jak się wydaje" - powiedział Deane. Korekta trudności odzwierciedla również fakt, że świat górniczy dotknął już dna, jeśli chodzi o globalny hashrate. Od końca czerwca górnicy szybko wracają do sieci.

"Widzieliśmy już dno spadku hashrate i od tego momentu nie pozostaje nic innego, jak tylko iść w górę" - powiedział Mike Colyer, dyrektor generalny firmy Foundry, zajmującej się cyfrowymi walutami, która pomogła sprowadzić do Ameryki Północnej sprzęt górniczy o wartości ponad 300 milionów dolarów.

"Ta kolejna korekta odzwierciedla fakt, że górnicy zwiększają swoje moce produkcyjne i podłączają nowe maszyny. Istnieje ogromna ilość maszyn pochodzących z Chin, które muszą znaleźć nowe domy" - kontynuował Colyer.

Sieć bitcoin

Niektóre z maszyn powracających do sieci to te same, które zostały podłączone w całych Chinach.

"Większość z chińskich górników nie jest w stanie przenieść się do USA z powodu ograniczeń kapitałowych, ponieważ nie mówią po angielsku i nigdy w życiu nie opuścili regionu Syczuan. Zamiast tego sprzedali wszystkie swoje maszyny" - wyjaśnia De La Torre, wiceprezes singapurskiej firmy Poolin. "Na całym świecie obserwujemy wzmożoną aktywność w sprzedaży tych maszyn" - powiedział.

Jednak wiele z pojawiających się w sieci układów ASIC pochodzi prosto z linii produkcyjnych największych producentów na świecie, takich jak Bitmain czy Whatsminer. Te nowsze platformy są bardziej wydajne, a Colyer twierdzi, że uzyskują one około dwukrotnie większą moc obliczeniową przy tej samej ilości energii elektrycznej.

Są one w stanie uzyskać około dwukrotnie większą moc obliczeniową przy tej samej ilości energii elektrycznej. Wielu specjalistów od górnictwa przewiduje, że większość sprzętu starej generacji nigdy nie wróci do sieci, co oznacza, że cała sieć stanie się bardziej wydajna - i wywoła większą konkurencję wśród górników.

"Nowsze maszyny mają znacznie wyższy hashrate niż ich poprzednicy, więc prawdopodobnie w ciągu najbliższych 12 miesięcy hashrate powróci do nowego, rekordowego poziomu" - powiedział Whit Gibbs, dyrektor generalny i założyciel firmy Compass, świadczącej usługi wydobywcze bitcoinów.

"Oznacza to, że poziom trudności będzie stale wzrastał, i prawdopodobnie dość znacznie, w tym samym okresie," powiedział Deane.