 Trwałe słodkie perfumy dla kobiet i nie tylko

Z całą pewnością słodkie perfumy nie są dla każdej kobiety. Nuty wanilii, maliny czy pianki marshmallow sprawiają, że cała kompozycja pachnie zmysłowością, pewnością siebie i odwagą. Takie perfumy uwielbia Ariana Grande, Adele, Monika Bellucci i Penelope Cruize. Czy i Ty zechcesz podkreślić swoją kobiecość z pomocą dostępnych w naszej ofercie topowych perfum?

Słodkie zapachy z różnych źródeł nut zapachowych

Jakie skojarzenia pojawiają się w Twojej głowie, gdy słyszysz słowo: słodycz? Może przywołujesz w myślach pianki marshmallow, którymi zajadałaś się w dzieciństwie? Albo czujesz smak i zapach malin i truskawek? Może to wanilia całkowicie pochłania Twoje zmysły?

Wszystkie te nuty najsłynniejsi perfumiarze od lat zamykają w nutach głowy, serca i bazy perfum, aby tworzyć słodkie zapachy dla kobiet:

- delikatne i romantyczne kompozycje kwiatowe takie jak woda perfumowana Jimmy Choo Illicit łączą akcenty m.in. kwiatu róży, brzoskwini, konwalii z wanilią, karmelem czy piżmem,

- olśniewające kompozycje owocowe takie jak woda perfumowana Yves Saint Laurent Mon Paris łączą akcenty m.in. bergamotki, maliny gruszki, z wanilią, ambroxanem, karmelem,

- zmysłowe kompozycje orientalne takie jak woda perfumowana Lancome Tresor łączą akcenty m.in. kardamonu, pieprzu, cynamonu z wanilią czy czekoladą,

- zniewalające kompozycje gourmand takie jak woda perfumowana Ariana Grande Sweet Like Candy uwodzą bitą śmietaną, piankami marshmallow czy wanilią.

Czy wśród tych kompozycji dostrzegasz tę, która pasuje do Twojego stylu i osobowości? Wybierz flakonik z naszej oferty i obudź w sobie zmysłowość i kobiecość.

Słodkie wody perfumowane

Słodkich perfum damskich z pewnością nie można nazwać dziecięcymi i niewinnymi. Choć są to cukierkowe, owocowe i kwiatowe kompozycje, to są jednocześnie synonimem zmysłowej kobiecości, elegancji i luksusu.

W zależności od tego, z jakimi nutami połączone są słodkie akcenty – tworzą niespodziewane i wielowymiarowe kompozycje. Mogą być to zarówno nieco lżejsze zapachy kwiatowe jak woda perfumowana Kenzo Flower, jak i intensywnie waniliowe Guess Red Seductive.

Mgiełki zapachowe o słodkich nutach

Słodkie perfumy mogą być nadmiernie obciążające, jeśli będziesz stosować je w ciągu dnia. Zarówno Ty, jak i osoby przebywające z Tobą w jednym pomieszczeniu, możecie czuć się zbyt przytłoczeni intensywnymi i głębokimi kompozycjami.

Warto w ciągu dnia oraz latem sięgać po mgiełki zapachowe. Niezastąpione będą tu mgiełki Victoria Secret, Ariana Grande oraz Guess.

Rozpyl zapach przed sobą i zanurz się w mgiełce. Pozwól, aby drobinki osiadły na Twoim ubraniu, skórze i włosach. Dzięki temu będziesz pachnieć zmysłową słodyczą, która jednak nie będzie obciążająca dla zmysłów.

Słodkie perfumy damskie Yves Saint Laurent i innych luksusowych marek

Eksperymentowanie z perfumami słodkimi dostarcza sporo zabawy, ale może być też ryzykowne. Są to kompozycje bardzo intensywne i głębokie, a przez to nie każdemu mogą przypaść do gustu.

Zamiast ryzykować, że kupisz perfumy całkowicie niedopasowane – sięgnij po topowe marki, którym zaufały gwiazdy show-biznesu i tysiące kobiet na całym świecie:

- perfumy Yves Saint Laurent Libre – to słodka i jednocześnie świeża kompozycja, co sprawia, że dodaje elegancji oraz podkreśla nowoczesność kobiety. W nucie głowy zamknięty jest kwiat pomarańczy, w nucie serca – lawenda, a w nucie bazy – biała herbata.

- perfumy Christian Dior Hypnotic Poison – to ulubiony zmysłowy i tajemniczy zapach Adele i Moniki Bellucci. Upaja słodyczą, ale jednocześnie nie mdli. W nucie głowy zamknięte są: morela, śliwka i kokos. Nuty głowy skrywają: tuberozę, jaśmin, konwalię, różę, brazylijskie drzewo różane i kminek. Nuta bazy uwalnia natomiast: drzewo sandałowe, migdał, wanilię i piżmo.

- perfumy Lancome La Vie Est Belle – to radosna owocowo-kwiatowa kompozycja, której twarzą została sama Julia Roberts. W nucie głowy tych perfum zamknięte są: gruszka i jeżyna. W nucie serca skrywają się: konkret irysa bladego, absolut kwiatu pomarańczy i jaśminu. Natomiast nutę bazy tworzy olejek paczuli.

Kiedy najlepiej używać słodkich perfum?

Słodkie zapachy doskonale pasują do kobiet, które lubią wyrażać swoją zmysłowość, podkreślać kobiecość i uwodzić. Wiek nie ma tu jednak znaczenia. Takie perfumy to dobry wybór zarówno dla młodszych kobiet, ceniących witalność i dobrą zabawę, jak i tych dojrzałych, poszukujących złotego środka między elegancją i lekkim optymizmem.

Po takie perfumy z nutami wanilii, czekolady czy pianek marshmallow warto sięgać przy wyjątkowych okazjach takich jak randki, zabawa karnawałowa czy wyjście na koncert. Dzięki swojej intensywności i trwałości są uwodzicielskie, zdecydowane i nie pozwalają o sobie zapomnieć.

Dosyć ryzykowne jest stosowanie ich na co dzień. Zwłaszcza jeśli pracujesz w biurze. Intensywne kompozycje orientalne czy gourmand mogą bowiem przeszkadzać innym w wykonywaniu obowiązków.

Ale nie zawsze! Wyjątek stanowi zima. Niska temperatura spowalnia otwieranie się poszczególnych zapachów zamkniętych w nucie głowy, serca i bazy. Sprawia również, że perfumy pachną mniej intensywnie. Stosując topowe słodkie perfumy damskie w czasie mrozów, otulisz się zapachem niczym ciepłym swetrem.

