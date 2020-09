Tu czeka twój reumatolog i dermatolog. Przychodnia Ambulatorium w Elblągu

Lekarze reumatolodzy i dermatolodzy ściśle ze sobą współpracują w codziennej praktyce klinicznej. Często kierują do siebie nawzajem celem potwierdzenia/wykluczenia danej choroby. W przychodni Ambulatorium przy ul. Topolowej 28 w Elblągu czeka na Ciebie właśnie tych dwóch lekarzy specjalistów.

Jakie są wskazania do wizyty u reumatologa?

Często pierwsze objawy chorób reumatologicznych są niespecyficzne. Początkowo występują pod postacią chronicznego zmęczenia, ogólnego osłabienia, chudnięcia. W nieleczonym aktywnym przebiegu chorób reumatologicznych mogą pojawić się bardzo znaczne nieprawidłowości w morfologii krwi osoby chorej i w takiej sytuacji pacjenci są podejrzewani przez swoich lekarzy rodzinnych nawet o choroby nowotworowe. Po wdrożonym leczeniu w gabinecie reumatologicznym parametry krwi szybko wracają do normy, a pacjent do aktywności. Inne symptomy chorób reumatologicznych to zmiany łuszczycowe na skórze, w tym często na skórze głowy i dużych stawach jak kolana i łokcie, zmiany na płytkach paznokci. Objawami, które wskazują na chorobę reumatologiczną, jest także ograniczenie ruchomości stawów, sztywność poranna trwająca czasami nawet do kilku godzin, bóle i obrzęki stawowe. Choroby reumatyczne są drugą co do częstości, po chorobach układu krążenia, przyczyną rent inwalidzkich. Statystyki pokazują, że pacjent reumatologiczny w przeważającym procencie to pacjent również kardiologiczny i na odwrót. Brak rozpoznania i leczenia zapalenia stawów i tkanek, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń układu nerwowego, płuc, serca czy nerek.

Kiedy warto odwiedzić dermatologa ?

Warto przyjrzeć się swojej skórze. Samokontrola jest bardzo ważna. Każda zmiana budząca nawet najmniejszy niepokój powinna być bezwzględnie skonsultowana z dermatologiem. Latem i po sezonie wakacyjnym tak wiele się mówi w radio i telewizji o znamionach barwnikowych, zwiększonym ryzyku rozwoju komórek rakowych, w tym czerniaka, jednakże świadomość społeczeństwa nadal jest niska.Dermatolodzy opiekują się chorymi przewlekle na łuszczycę skóry, toczeń, atopowe zapalenie skóry, trądzik zwykły i różowaty, zapalenie skórno-mięśniowe, łysienie i wiele innych jednostek. Pacjenci często myślą, że jeszcze jest czas, że może zmiany same znikną, a tymczasem zmiany stają się bardziej zaawansowane. Warto sobie uświadomić, że im szybciej zostanie wdrożone leczenie, tym łatwiejsza i szybsza droga do zdrowia i lepszej jakości życia. Osoby cierpiące na choroby dermatologiczne często są stygmatyzowane. Zdrowi ludzie z nieuzasadnionej obawy przed zarażeniem nie podają im ręki na przywitanie, a nawet odmawiają obsługi w sklepie. Chorzy chowają zmiany skórne pod długimi rękawami. Przeżywają często wewnętrzne dramaty i popadają w depresję. Nie są w stanie żyć pełnią życia. Ograniczają kontakty towarzyskie. Wstydzą się korzystać z sauny, siłowni, basenu. W naszej placówce poza zwykłymi konsultacjami dermatologicznymi prowadzimy dermoskopię znamion, wymrażanie brodawek i innych zmian niemelanocytowych.

Jak należy przygotować się do wizyty?

Pacjent powinien w ramach swoich możliwości wykonać i dostarczyć na pierwszą wizytę następujące podstawowe oznaczenia z krwi: morfologia, jonogram, lipidogram, CRP, AST, ALT, kreatynina. O ile zajdzie taka potrzeba lekarz na wizycie zleci bardziej specjalistyczne badania. Bardzo ważne jest, by przynieść na wizytę całą swoją przeszłą dokumentację medyczną.

Jakie usługi są świadczone placówce?

Prywatne konsultacje lekarskie dermatologiczne, reumatologiczne są odpłatne. Koszt samej wizyty to 150 zł.

Za dodatkową odpłatnością podaje się leki dostawowo, dożylnie lub domięśniowo. Dodatkowo płatne są usługi dermatologiczne takie jak: badania mykologiczne w kierunku grzybicy (40 zł), kriochirurgia (mrożenie) od 1 do 2 zmian skórnych /brodawek, kurzajek/ (180 zł), kriochirurgia (mrożenie) powyżej 3 zmian od 200 zł (ceny ustalane indywidualnie w zależności od ilości zmian). Lekarze posiadają umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych, dzięki temu pacjentom przysługuje refundacja za leki w aptece. W gabinecie wystawia się rutynowo skierowania na badania diagnostyczne, zwolnienia lekarskie, zaświadczenia o stanie zdrowia, wnioski o rentę i grupy inwalidzkie, skierowania do szpitala. W chwili obecnej terminy oczekiwania na wizytę zazwyczaj nie przekraczają 7 dni, jednak ze względu na bardzo duże i stale rosnące zainteresowanie czas oczekiwania może okresowo ulegać wydłużeniu. Zachęcamy do skorzystania z informacji telefonicznej pod numerami telefonów 608 20 20 21 lub 55 649 10 10 codziennie w godzinach od 08:00 do 15:00.

Czym różni się Państwa placówka od innych?

W naszej placówce poza standardową prywatną opieką pacjenci mają unikalną szansę na zakwalifikowanie się do jednego z prowadzonych w placówce programów lekowych. Pacjent spełniający kryteria i pomyślnie zakwalifikowany może uzyskać nieodpłatnie nowoczesne leczenie. Wszystkie wizyty, leki i diagnostyka w programach klinicznych są całkowicie bezpłatne.

Aktualnie trwa nabór pacjentów z rozpoznanym:

1. Reumatoidalnym zapaleniem stawów

2. Łuszczycowym zapaleniem stawów

3. Zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

4. Toczniem

5. Zespołem Sjögrena

6. Nadciśnieniem tętniczym

Kto konkretnie przyjmuje w Państwa placówce?

Barbara Bazela - Reumatolog

Urszula Brzezicka - Ciach - Dermatolog

W placówce niebawem będą przyjmować kolejni specjaliści o czym będą Państwo mogli przeczytać w następnych artykułach.

